O atacante de 23 anos também foi cortejado pelo FC Arsenal, campeão inglês, mas agora deve assinar em breve com o rival londrino por seis anos, em uma transação avaliada em 137 milhões de euros. Segundo a reportagem, o exame médico já está marcado para segunda-feira.
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Ainda mais caro que Elliot Anderson! A próxima estrela inglesa da Copa do Mundo muda de time dentro da Premier League
Com 117 milhões de libras, o Chelsea não só superaria em 11 milhões de libras seu próprio recorde, mas também bateria o novo recorde da Premier League, estabelecido recentemente pelo Manchester City com a contratação de Eliott Anderson, titular da seleção na Copa do Mundo, do Nottingham Forest, por 116 milhões.
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Morgan Rogers marca na vitória na Liga Europa contra o Freiburg
Rogers havia renovado antecipadamente seu contrato com o Aston Villa no final de 2024, estendendo-o até 2030, e se tornara um dos jogadores mais bem pagos da equipe do técnico Unai Emery.
Na última temporada, os Villans se classificaram para a Liga dos Campeões tanto pelo campeonato quanto pela vitória sobre o SC Freiburg na final da Liga Europa. Rogers marcou o gol que fechou o placar em 3 a 0.
Na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, ele atuou em seis das sete partidas da seleção inglesa comandada pelo técnico Thomas Tuchel. Na derrota nas semifinais para a Argentina (1 a 2), Rogers deu a assistência para o gol de abertura marcado por Anthony Gordon. No sábado, o atacante disputará a partida pelo terceiro lugar contra a França (início: 23h, horário da Europa Central).
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