Ainda mais caro que Elliot Anderson! A próxima estrela inglesa da Copa do Mundo muda de time dentro da Premier League

Rogers havia renovado antecipadamente seu contrato com o Aston Villa no final de 2024, estendendo-o até 2030, e se tornara um dos jogadores mais bem pagos da equipe do técnico Unai Emery.

Na última temporada, os Villans se classificaram para a Liga dos Campeões tanto pelo campeonato quanto pela vitória sobre o SC Freiburg na final da Liga Europa. Rogers marcou o gol que fechou o placar em 3 a 0.

Na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, ele atuou em seis das sete partidas da seleção inglesa comandada pelo técnico Thomas Tuchel. Na derrota nas semifinais para a Argentina (1 a 2), Rogers deu a assistência para o gol de abertura marcado por Anthony Gordon. No sábado, o atacante disputará a partida pelo terceiro lugar contra a França (início: 23h, horário da Europa Central).