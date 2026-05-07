Ainda há pelo menos uma chance! Vincent Kompany e Max Eberl têm agora missões claras no FC Bayern

No geral, o FC Bayern não fracassou por falta de gols, mas por ter sofrido gols demais. Por falta de equilíbrio. É louvável que o técnico Vincent Kompany (e isso agrada ao torcedor neutro) permaneça fiel à sua filosofia de jogo arriscada, com uma linha de quatro bem avançada e uma defesa marcada por marcação individual. Ele deve (e vai) continuar fazendo isso. Para o grande triunfo, porém, alguns ajustes para minimizar os riscos são inevitáveis.

O impressionante ataque liderado por Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz pode marcar quantos gols quiser e quebrar quantos recordes de gols quiser. Mas uma enxurrada de desvantagens e gols sofridos como a que ocorreu recentemente acabará inevitavelmente se voltando contra a equipe.

Na Bundesliga, o time de Munique sofreu três gols contra o FSV Mainz 05 e o 1. FC Heidenheim. Na Liga dos Campeões, na temporada passada, eles foram eliminados nas quartas de final após sofrerem quatro gols contra a Inter de Milão. Desta vez, eles ainda conseguiram superar os quatro gols sofridos contra o Real Madrid, mas os seis contra o PSG foram demais. O segundo finalista, o FC Arsenal, sofreu, aliás, seis gols em toda a temporada da Liga dos Campeões até o momento.