Joshua Kimmich conquistou até agora dez títulos do campeonato com o FC Bayern sob o comando de oito treinadores diferentes, chegou cinco vezes às semifinais da Liga dos Campeões e, como coroamento, comemorou a tríplice coroa em 2020. Kimmich tem muitos pontos de referência, pelo que sua avaliação histórica tem bastante peso — e ela foi a seguinte: “Em onze anos no Bayern, esta foi a melhor temporada que já jogamos.”
Traduzido por
Ainda há pelo menos uma chance! Vincent Kompany e Max Eberl têm agora missões claras no FC Bayern
Antes mesmo de qualquer pergunta, Kimmich deixou claro: “Melhor do que a temporada do triplo.” Naquela época, “na verdade, não jogamos bem por meio ano”, felizmente foi o início da temporada sob o comando de Niko Kovac. “E depois jogamos muito bem no segundo semestre”, a fase decisiva sob o comando de Hansi Flick. Desta vez, porém, o FC Bayern convenceu de forma consistente “com uma constância e um estilo” como raramente antes.
“Temporadas assim não acontecem com tanta frequência”, afirmou Kimmich. “De qualquer forma, teria sido possível.” Isso – a classificação para a final, a Taça de Alemanha, o triplo. Os muniquenses já são campeões e também estão na final da Copa. Na Liga dos Campeões, terminaram a fase de grupos em segundo lugar, eliminaram o Real Madrid, adversário temido, e travaram nas semifinais um duelo tão espetacular quanto acirrado com o atual campeão Paris Saint-Germain. Sim, teria sido possível.
- AFP
FC Bayern: Vincent Kompany precisa encontrar o equilíbrio necessário
No geral, o FC Bayern não fracassou por falta de gols, mas por ter sofrido gols demais. Por falta de equilíbrio. É louvável que o técnico Vincent Kompany (e isso agrada ao torcedor neutro) permaneça fiel à sua filosofia de jogo arriscada, com uma linha de quatro bem avançada e uma defesa marcada por marcação individual. Ele deve (e vai) continuar fazendo isso. Para o grande triunfo, porém, alguns ajustes para minimizar os riscos são inevitáveis.
O impressionante ataque liderado por Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz pode marcar quantos gols quiser e quebrar quantos recordes de gols quiser. Mas uma enxurrada de desvantagens e gols sofridos como a que ocorreu recentemente acabará inevitavelmente se voltando contra a equipe.
Na Bundesliga, o time de Munique sofreu três gols contra o FSV Mainz 05 e o 1. FC Heidenheim. Na Liga dos Campeões, na temporada passada, eles foram eliminados nas quartas de final após sofrerem quatro gols contra a Inter de Milão. Desta vez, eles ainda conseguiram superar os quatro gols sofridos contra o Real Madrid, mas os seis contra o PSG foram demais. O segundo finalista, o FC Arsenal, sofreu, aliás, seis gols em toda a temporada da Liga dos Campeões até o momento.
- Getty Images Sport
Essa equipe ainda terá pelo menos mais uma chance
No entanto, essa eliminação não parece um fim, mas apenas uma pausa. “Ganhar a Liga dos Campeões também é uma espécie de jornada”, afirmou o diretor esportivo Max Eberl. “Aprendemos algo no ano passado, precisamos aprender com isso este ano e, então, vamos tentar novamente no ano que vem.” Kimmich disse: “Estou sentado no vestiário e tenho a sensação de que ainda posso ganhar a Liga dos Campeões com este time.”
Os muniquenses ainda têm pelo menos uma chance nessa situação. No momento, nenhum titular deve deixar o clube no meio do ano. Manuel Neuer, que foi excelente contra o PSG, está prestes a renovar seu contrato até 2027. Konrad Laimer deve iniciar a nova temporada no FC Bayern, apesar das negociações contratuais que estão em impasse; talvez ainda haja uma renovação de seu contrato, que expira em 2027.
- AFP
FC Bayern: Max Eberl e companhia enfrentam um desafio delicado
Para que o grande triunfo se concretize, Kompany precisa fazer pequenos ajustes táticos e encontrar o equilíbrio perfeito. Enquanto isso, a diretoria esportiva liderada por Eberl e pelo diretor esportivo Freund precisa reforçar o elenco. Tarde o mais, após as lesões de Serge Gnabry, Tom Bischof, Lennart Karl e Raphael Guerreiro, Kompany ficou sem opções de substituição de peso.
No entanto, a necessária ampliação do elenco, especialmente tendo em vista a promoção tão animadora dos jovens talentos da base e a prevista redução dos custos salariais, equivale a um ato de equilíbrio. Raphael Guerreiro, Leon Goretzka e Nicolas Jackson deixarão Munique. Idealmente, deveriam chegar um ponta como Anthony Gordon, um atacante, um meio-campista e um lateral.
A médio prazo, não se trata apenas da amplitude do elenco, mas também da linha de frente. Será que Jonas Urbig poderá, algum dia, substituir o goleiro titular Neuer (40)? Por quanto tempo o craque Kimmich (31) e o artilheiro Harry Kane (32) manterão seu nível de excelência? No momento, nada indica um declínio para nenhum dos dois. Eles parecem estar em ótima forma, raramente se lesionam e, de qualquer forma, dependem menos de sua velocidade e mais de sua inteligência de jogo e técnica.
- AFP
Será que o FC Bayern vai conquistar a Copa da Alemanha pela primeira vez desde 2020?
Antes de todas essas decisões importantes, o FC Bayern ainda pode conquistar um segundo troféu após o título do campeonato. Pela primeira vez desde 2020, o time de Munique está na final da Copa da Alemanha. No dia 23 de maio, o confronto será em Berlim contra o VfB Stuttgart. Com a conquista da dobradinha, esta temporada mereceria ser considerada um sucesso; independentemente disso, ela já é especial.
Nunca antes um time de Munique marcou tantos gols. E raramente antes conquistou tanta simpatia com seu estilo de jogo, mas também com sua postura geral. O 4 a 5 na partida de ida contra o PSG entrará para a história do clube como um dos jogos mais espetaculares. O responsável por isso é o técnico Vincent Kompany, que renovou seu contrato no outono até 2029 e pode marcar uma era de sucesso em Munique.