"Ainda falta alguma coisa" para Kylian Mbappé ser Bola de Ouro, avalia ídolo do futebol francês
Mbappé trocou o PSG pelo Real Madrid como agente livre
Em 2024, Kylian Mbappé concordou em se transferir do Parc de Princes para o Santiago Bernabéu, um acordo que estava sendo cogitado há algum tempo. Ele cortou laços com o Paris Saint-Germain como um agente livre após o término de seu contrato, deixando a capital francesa como o maior artilheiro de todos os tempos do clube.
Depois de aceitar um novo desafio em Madri, sua temporada de estreia com os Merengues lhe rendeu 44 gols, além dos títulos da Supercopa da UEFA e da Copa Intercontinental, mas os maiores prêmios nacionais e europeus escaparam de suas mãos. Isso levou a uma frustração na votação da Bola de Ouro, com o ex-companheiro de Mbappé no PSG e na seleção francesa, Ousmane Dembélé, sendo nomeado o melhor jogador do planeta em 2025.
- Getty
Qual foi a melhor colocação de Mbappé na votação da Bola de Ouro?
Mbappé, em 2025, ocupou o sétimo lugar. A posição mais alta que o francês alcançou até agora foi um terceiro lugar atrás de Messi e Erling Haaland em 2023 - após sofrer uma decepção na final da Copa do Mundo de 2022 com a França. E, agora, outros jogadores, como o jovem craque Lamine Yamal, estão ameaçando superar Mbappé quando se trata de prêmios individuais futuros.
Marcel Desailly, que ajudou a França a alcançar a glória global em 1998, admite que Mbappé só conquistará a mais prestigiosa premiação individual quando o Real Madrid reafirmar sua dominância na Espanha e quando a espera do atacante francês por um título na Liga dos Campeões chegue ao fim.
Desailly dá seu veredito sobre Mbappé e a Bola de Ouro
Falando em associação com OLBG, Desailly disse à GOAL quando questionado sobre seu compatriota: “Mbappé... Uau. Ele fez a mudança que, enfim, pode levá-lo à tão sonhada Bola de Ouro. Teve grandes anos no Paris Saint-Germain, embora aquele PSG, repleto de estrelas, nunca tenha conseguido realmente se encaixar. Mas o Mbappé dos 24, 25 anos em Paris era simplesmente espetacular.
A agilidade, a velocidade, tudo o que ele mostrava naquela época parecia mais afiado do que hoje. Mesmo assim, vem tendo bons números — marcou mais de 40 gols na última temporada, deixou Paris com mais de 40 gols e manteve a média agora no Real Madrid.
O problema é que o Real atravessa um momento de queda no ciclo. Não é o fim, mas uma fase de transição: novo técnico, nova filosofia. Ancelotti não conseguiu fazer o time brilhar de novo; taticamente, faltava algo, e as vitórias vinham muito mais pela força do destino — ou dos deuses do futebol — do que pelo desempenho.
Agora o time parece retomar certa estabilidade, mas ainda há dúvidas, com muitos lesionados. E acredito que Mbappé é o jogador-chave desse processo. O problema dele é a associação — a conexão com os outros jogadores. A sintonia com Vinicius, por exemplo, ainda não é das melhores. Com os novos nomes no meio-campo, Xabi Alonso está lhe dando liberdade para ser o protagonista ofensivo, mas tudo depende também dos companheiros. As estatísticas são brilhantes, mas falta algo para que ele dê o salto definitivo rumo à Bola de Ouro.”
- Getty
Investidas por troféus: Mbappé mira em La Liga, Liga dos Campeões e Copa do Mundo
Mbappé registrou 16 gols em 13 jogos pelo Real Madrid nesta temporada. Ele também está a apenas quatro gols de igualar Olivier Giroud como o maior artilheiro da história da França e a sete jogos de completar 100 atuações pelos Les Bleus.
Com o Real Madrid liderando a La Liga e estando invicto na Liga dos Campeões, Mbappé só espera o melhor da atual temporada para si mesmo, seu clube e sua seleção, até porque a Copa do Mundo de 2026 se aproxima.