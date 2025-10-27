"Ainda falta alguma coisa" para Kylian Mbappé ser Bola de Ouro, avalia ídolo do futebol francês

Falando em associação com OLBG, Desailly disse à GOAL quando questionado sobre seu compatriota: “Mbappé... Uau. Ele fez a mudança que, enfim, pode levá-lo à tão sonhada Bola de Ouro. Teve grandes anos no Paris Saint-Germain, embora aquele PSG, repleto de estrelas, nunca tenha conseguido realmente se encaixar. Mas o Mbappé dos 24, 25 anos em Paris era simplesmente espetacular.

A agilidade, a velocidade, tudo o que ele mostrava naquela época parecia mais afiado do que hoje. Mesmo assim, vem tendo bons números — marcou mais de 40 gols na última temporada, deixou Paris com mais de 40 gols e manteve a média agora no Real Madrid.

O problema é que o Real atravessa um momento de queda no ciclo. Não é o fim, mas uma fase de transição: novo técnico, nova filosofia. Ancelotti não conseguiu fazer o time brilhar de novo; taticamente, faltava algo, e as vitórias vinham muito mais pela força do destino — ou dos deuses do futebol — do que pelo desempenho.

Agora o time parece retomar certa estabilidade, mas ainda há dúvidas, com muitos lesionados. E acredito que Mbappé é o jogador-chave desse processo. O problema dele é a associação — a conexão com os outros jogadores. A sintonia com Vinicius, por exemplo, ainda não é das melhores. Com os novos nomes no meio-campo, Xabi Alonso está lhe dando liberdade para ser o protagonista ofensivo, mas tudo depende também dos companheiros. As estatísticas são brilhantes, mas falta algo para que ele dê o salto definitivo rumo à Bola de Ouro.”