Água Santa x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Times entram em campo nesta sexta pela quinta rodada do grupo B da competição

Água Santa e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do grupo B do Campeonato Paulista sub-20 2025. O jogo acontece no Estádio Distrital Inamar, em Diadema, e possui transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

Oitavo colocado com cinco pontos, o Água Santa tenta aproveitar o fator casa para se recuperar da goleada sofrida na última rodada para o Palmeiras por 6 a 1.

O Corinthians também vem de revés. Derrotado por 2 a 0 pelo RB Bragantino no último sábado, o Timão é o quinto colocado com nove pontos e busca retomar o caminho das vitórias.