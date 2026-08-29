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Sport-Club Freiburg v Racing Club de Strasbourg Alsace - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Agradava à Inter: Guéla Doué a caminho da Bundesliga, negociação com o Bayer Leverkusen

Mercado da bola
G. Doue
Bayer Leverkusen
Strasbourg
Inter de Milão

Não haverá Itália no futuro de Guéla Doué: o lateral de 2002, que, ao contrário do irmão de Desiré, escolheu representar a Costa do Marfim, segundo Skysports Deutschalnd já tem acordo econômico com o Bayer Leverkusen. Ele espera o ok do Strasburgo para voar à Alemanha para exames médicos e assinatura.

  • Inter tinha interesse nele

    Segundo a imprensa alemã, Guéla Doué disse não ao Paris Saint-Germain para se transferir para o Bayer Leverkusen, que deve fechar o acordo com base em 30 milhões de euros mais bônus. No passado, seu perfil foi observado pelo Milan e, recentemente, pela Inter.

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