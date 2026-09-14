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West Ham United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Adeus, Miklosko: a história do goleiro que fez o Manchester United chorar

L. Miklosko
West Ham
England

O lendário goleiro do West Ham morre após luta contra o câncer

O West Ham United anunciou a morte de seu lendário goleiro tcheco Ludek Miklosko, aos 64 anos, após uma corajosa batalha de três anos contra o câncer.

Miklosko, que interrompeu o tratamento em dezembro de 2024, havia se despedido de sua torcida de maneira lendária poucos dias antes, quando retornou ao estádio de Londres para acompanhar a partida de seu time contra o Liverpool pela Premier League, onde foi recebido como um herói e teve seu nome cantado longamente pelos torcedores, em uma cena que reflete seu lugar especial no coração dos torcedores do clube londrino.

  • Anúncio da saída do goleiro lendário

    O West Ham afirmou em um comunicado oficial emocionante: "É com profunda tristeza e pesar que o West Ham United lamenta a morte de seu lendário ex-goleiro e treinador, Ludek Miklosko". 

    E o comunicado acrescentou: "Descanse em paz, Ludek, nosso querido e inspirador goleiro, e grande homem de bom coração".

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  • 400 jogos e um amor que não acaba

    Miklosko disputou cerca de 400 partidas com a camisa do West Ham entre 1990 e 1998, sendo um dos jogadores mais queridos pela torcida, que continuou entoando seu nome mesmo após sua saída do clube, ao qual voltaria mais tarde como treinador de goleiros.

    Sua história com a glória começou rapidamente, pois em sua primeira temporada completa, 1990-1991, ele conduziu o time ao acesso à antiga primeira divisão e chegou com ele à semifinal da Copa da Inglaterra, sendo coroado com o prêmio de melhor jogador do clube na mesma temporada.

    Mas o momento que eternizou seu nome na história da Premier League veio no último dia da temporada 1994-1995, quando ele fez uma atuação heroica diante do Manchester United e a partida terminou empatada em 1 a 1, resultado que privou os Diabos Vermelhos do título e o entregou ao Blackburn Rovers, tornando-se uma das partidas mais inesquecíveis da história da liga.

    Sua ligação com o clube permaneceu forte até o fim, pois, quando o West Ham foi campeão da Liga Conferência Europa em 2023, na capital Praga, Miklosko esteve presente e foi recebido com enorme entusiasmo pelos torcedores enquanto fazia uma volta ao redor do gramado antes do início da partida.

  • Uma despedida à altura de uma lenda

    O West Ham anunciou um período de luto em sua homenagem antes da partida da terceira fase da Copa Carabao contra o Fulham, na terça-feira, e também dedicará à sua memória o próximo jogo pelo Campeonato Inglês contra o Queens Park Rangers, no dia 9 de outubro, clube pelo qual disputou 57 partidas entre 1998 e 2001, antes de se aposentar.

    Por sua vez, seu filho Martin declarou em um comunicado emocionante: "Com o coração dilacerado pela tristeza, lamentamos o falecimento de nosso pai Ludek, após uma corajosa luta contra o câncer. Nosso pai amava o West Ham United, e especialmente ouvir seu nome sendo cantado com orgulho e admiração em cada partida. O clube e sua torcida foram, e sempre serão, parte de nossa família, por isso agradecemos a todos do fundo de nossos corações".

    Miklosko encerrou sua carreira internacional com 42 partidas pelas seleções da Tchecoslováquia e da República Tcheca, antes de finalizar sua trajetória como diretor do departamento esportivo em seu clube de origem, o Banik Ostrava, onde tudo começou oito anos antes de sua transferência para a Inglaterra.

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