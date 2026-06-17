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Internacional v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Sem acordo financeiro, Arthur deixa o Grêmio ao fim do empréstimo

Arthur
Grêmio
L. Castro

Volante voltará para a Juventus após não obter acordo com o clube gaúcho

A segunda passagem de Arthur pelo Grêmio chegou oficialmente ao fim. Nesta última terça-feira, o clube confirmou que não conseguiu chegar a um acordo para a permanência do volante, que retorna à Juventus ao término do contrato de empréstimo, válido até o próximo dia 30 de junho.

O desejo da diretoria era manter o meio-campista no elenco para os próximos anos. Nos últimos dias, o Tricolor apresentou uma proposta para estender o vínculo até dezembro de 2028, mas as negociações não avançaram.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, o principal obstáculo foi a questão financeira. Além de um entendimento com o jogador, o Grêmio também precisava alinhar condições com a Juventus, que ainda possui contrato com Arthur até junho de 2027.

Durante as tratativas, o clube italiano chegou a solicitar a inclusão do jovem zagueiro Viery na negociação, possibilidade prontamente descartada pela direção gremista. Enquanto isso, outros interessados monitoram a situação do volante, entre eles o Fluminense, que realizou consultas recentes.

Arthur retornou ao Grêmio em agosto de 2025 para sua segunda passagem pelo clube. Desde então, disputou 36 partidas, marcou um gol e participou da conquista do Campeonato Gaúcho deste ano.

Revelado pelas categorias de base do Tricolor, o volante construiu uma forte identificação com a torcida ao integrar as campanhas vitoriosas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu.

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  • Gremio v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Bastidores do insucesso

    Embora tanto o jogador quanto o Grêmio demonstrassem interesse na continuidade da parceria, a diferença entre as expectativas financeiras das partes acabou inviabilizando qualquer acordo.

    De acordo com apuração do ge, o clube ofereceu um salário na casa de R$ 1,5 milhão mensais — valor semelhante ao que Arthur já recebia — além de um contrato válido até o fim de 2028. A proposta foi formalizada na última sexta-feira.

    O volante, porém, buscava uma valorização considerável. A expectativa era receber aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês, além de um vínculo mais longo, de três temporadas completas.

    A posição do jogador estava diretamente ligada ao esforço que fazia para facilitar a negociação. Arthur tentava obter sua liberação definitiva da Juventus sem custos para o Grêmio e estaria disposto a abrir mão dos cerca de R$ 4 milhões mensais que ainda teria direito a receber dos italianos até o encerramento de seu contrato.

    Mesmo com as conversas avançadas, a distância entre os valores impediu um entendimento. Em nota oficial, o Grêmio confirmou que não houve acordo financeiro para a continuidade da relação.

    Pouco depois do anúncio, Arthur utilizou suas redes sociais para se despedir da torcida. "Em diversas ocasiões manifestei meu desejo de continuar vestindo esta camisa, mas, infelizmente, não conseguimos encontrar uma solução que tornasse isso possível. Assim, nossos caminhos se separam neste momento."

    Internamente, a diretoria argumenta que não poderia ultrapassar os limites financeiros estabelecidos para o atual momento do clube. A prioridade é recuperar a estabilidade econômica e evitar compromissos que possam pressionar ainda mais o orçamento.

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  • FBL-SUDAMERICANA-RIESTRA-GREMIOAFP

    Problemas financeiros

    A cautela adotada pelo Grêmio nas negociações com Arthur está diretamente relacionada ao cenário financeiro vivido pelo clube.

    No fechamento do primeiro trimestre de 2026, o Tricolor registrou um déficit de R$ 124 milhões. Entre os fatores que impactaram o resultado estão as rescisões contratuais realizadas no início do ano, responsáveis por aproximadamente R$ 45 milhões lançados de forma imediata no balanço.

    Embora esses valores sejam quitados ao longo dos próximos anos, o impacto contábil foi registrado integralmente neste exercício, aumentando a preocupação da diretoria e dos órgãos de controle interno.

    Além disso, os custos com o departamento de futebol seguem elevados. Entre salários, direitos de imagem, encargos e bonificações, o clube desembolsou pouco mais de R$ 30 milhões por mês durante o período.

    Mesmo diante desse cenário, o Departamento de Futebol segue atento ao mercado em busca de reforços considerados pontuais. A prioridade é contratar um lateral-direito e um meia para qualificar o elenco de Luís Castro.

    Sem Arthur, a tendência é que a comissão técnica amplie o espaço de Leo Pérez e Juan Nardoni, contratados no início da temporada. Villasanti também voltou a ficar à disposição pouco antes da pausa para a Copa do Mundo.

    Apesar de ainda não ter sido utilizado pelo treinador português, o volante paraguaio é tratado internamente como uma espécie de reforço para o segundo semestre. Recuperado da grave lesão sofrida em 2025 — problema que, inclusive, o tirou da Copa do Mundo —, ele passa a ser visto como peça importante para preencher a lacuna deixada pela saída de Arthur.