Sem acordo financeiro, Arthur deixa o Grêmio ao fim do empréstimo

A segunda passagem de Arthur pelo Grêmio chegou oficialmente ao fim. Nesta última terça-feira, o clube confirmou que não conseguiu chegar a um acordo para a permanência do volante, que retorna à Juventus ao término do contrato de empréstimo, válido até o próximo dia 30 de junho.

O desejo da diretoria era manter o meio-campista no elenco para os próximos anos. Nos últimos dias, o Tricolor apresentou uma proposta para estender o vínculo até dezembro de 2028, mas as negociações não avançaram.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, o principal obstáculo foi a questão financeira. Além de um entendimento com o jogador, o Grêmio também precisava alinhar condições com a Juventus, que ainda possui contrato com Arthur até junho de 2027.

Durante as tratativas, o clube italiano chegou a solicitar a inclusão do jovem zagueiro Viery na negociação, possibilidade prontamente descartada pela direção gremista. Enquanto isso, outros interessados monitoram a situação do volante, entre eles o Fluminense, que realizou consultas recentes.

Arthur retornou ao Grêmio em agosto de 2025 para sua segunda passagem pelo clube. Desde então, disputou 36 partidas, marcou um gol e participou da conquista do Campeonato Gaúcho deste ano.

Revelado pelas categorias de base do Tricolor, o volante construiu uma forte identificação com a torcida ao integrar as campanhas vitoriosas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu.