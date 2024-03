Acordo com a Adidas crava Lamine Yamal como a nova megaestrela do Barcelona

O jovem tem talento e apelo comercial para se tornar o rosto do clube, mas será que conseguirá ter sucesso onde os prodígios do passado falharam?

Em 2006, um jovem jogador da base do Barcelona assinou um contrato com a Adidas. O acordo, relatado valendo cerca de US$ 500 mil por ano, parecia um investimento robusto para um jovem de 19 anos. Afinal, o jogador ainda não tinha disputado uma temporada completa de futebol profissional. Até o final da temporada anterior, ele havia marcado seis gols e três assistências. Ele tinha apenas 11 partidas na primeira divisão até o momento.

Esse acordo, para esse jogador, Lionel Messi, provou ser uma pechincha para a marca. Agora, 18 anos depois, outro formado de La Masia recebeu o mesmo. Lamine Yamal, outro ponta direita da base do Barcelona, assinou um acordo de longo prazo para ser um dos rostos da marca global de futebol da Adidas. Ele será o único outro jogador no mundo a usar exatamente as chuteiras de Messi.

E embora isso leve a uma pressão imensa sobre o adolescente, é um acordo ideal para os Culés. Desde a saída de Messi, o clube catalão tem carecido de uma estrela central comercializável - uma presença de classe mundial que não apenas pode mudar um jogo, mas também vender camisas aos montes. Yamal, o recém-criado rosto da Adidas, pode ser esse jogador.

