O que aconteceu com Harry Kane? Atacante inglês vive pior fase no Bayern de Munique

O atacante quebrou vários recordes desde que se mudou para a Alemanha em 2023, mas agora está sem marcar há mais de 500 minutos

A derrota do Bayern de Munique por 3 a 0 para o Feyenoord na última quarta-feira (22) foi tão intrigante quanto surpreendente. Apesar de dominar a posse de bola em 80% do tempo e realizar 30 finalizações, os bávaros não conseguiram evitar o revés. Para o técnico Vincent Kompany, o resultado chocante foi, no entanto, totalmente merecido.

Mas o que deu errado? Para Joshua Kimmich, a resposta foi simples: "Nunca é uma boa ideia cometer muitos erros defensivos e não marcar gols", afirmou de forma sincera.

Alguns jogadores foram duramente criticados pela atuação defensiva, como Raphael Guerreiro, que cometeu um pênalti apenas dois minutos após entrar em campo. Já no ataque, Harry Kane, principal referência ofensiva, acabou sendo o principal alvo das críticas pela ineficiência do Bayern em balançar as redes.

Não foi a primeira vez nesta temporada que o atacante inglês foi acusado pela imprensa alemã de sumir em momentos decisivos para a equipe.