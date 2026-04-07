Questionado sobre a cena, Kompany comentou após o apito final na Prime Video: “Foi a primeira vez que entrei em contato com ele. Acho que o Vini precisa continuar sendo quem ele é. Da minha parte, ele tem total apoio. Não importa se é um jogador adversário ou não.”

Vinicius já foi alvo de críticas no passado devido ao seu comportamento, por vezes extremamente provocativo, em campo. Discussões com jogadores adversários, treinadores ou até mesmo com os árbitros, bem como poses de comemoração bem na frente da torcida adversária, são coisas que acontecem de vez em quando com o jogador de 25 anos.

Segundo Kompany, porém, “às vezes precisamos de jogadores assim, que sejam diferentes. Nós também temos e aproveitamos os sucessos desses jogadores. No Bayern, por exemplo, era o Franck Ribéry.”

É claro que todos têm o direito de ter sua opinião sobre Vinicius Júnior, mas o técnico de Munique deixou claro que as discussões “não devem ultrapassar um limite”. “Por isso, tenho grande respeito pelo Vini. É claro que não quero que ele jogue muito bem contra a gente, mas o lado humano está acima do resultado”, afirmou o belga.