Pouco antes do início do segundo tempo, houve um encontro na linha lateral entre o técnico do time mais titulado da Alemanha e a superestrela dos Blancos, durante o qual os dois se abraçaram calorosamente e trocaram algumas palavras.
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"Acho que ele deve continuar como está": Vincent Kompany, técnico do Bayern, defende Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid
Questionado sobre a cena, Kompany comentou após o apito final na Prime Video: “Foi a primeira vez que entrei em contato com ele. Acho que o Vini precisa continuar sendo quem ele é. Da minha parte, ele tem total apoio. Não importa se é um jogador adversário ou não.”
Vinicius já foi alvo de críticas no passado devido ao seu comportamento, por vezes extremamente provocativo, em campo. Discussões com jogadores adversários, treinadores ou até mesmo com os árbitros, bem como poses de comemoração bem na frente da torcida adversária, são coisas que acontecem de vez em quando com o jogador de 25 anos.
Segundo Kompany, porém, “às vezes precisamos de jogadores assim, que sejam diferentes. Nós também temos e aproveitamos os sucessos desses jogadores. No Bayern, por exemplo, era o Franck Ribéry.”
É claro que todos têm o direito de ter sua opinião sobre Vinicius Júnior, mas o técnico de Munique deixou claro que as discussões “não devem ultrapassar um limite”. “Por isso, tenho grande respeito pelo Vini. É claro que não quero que ele jogue muito bem contra a gente, mas o lado humano está acima do resultado”, afirmou o belga.
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Kompany já havia defendido Vinicius no passado
Kompany já havia se posicionado de forma clara e inequívoca ao lado de Vinicius no decorrer do debate sobre racismo, há algumas semanas, garantindo-lhe seu apoio. Na ocasião, o brasileiro havia sido supostamente insultado com comentários racistas pelo adversário Gianluca Prestianni durante a partida da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica, o que levou Kompany a fazer um apelo veemente em uma coletiva de imprensa.
“Quando se observa a reação de Vinicius, percebe-se que ela não pode ser fingida. É uma reação emocional e não vejo nenhuma vantagem para ele ir até o árbitro e carregar todo esse desastre nas costas. Não há motivo para Vinicius fazer isso. Mas ele faz, e o faz porque, naquele momento, é a única coisa certa a se fazer”, disse o belga quando o assunto foi abordado.
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Kramer recomendou ao Bayern que provocasse uma suspensão de Vinicius
Já antes do apito inicial na noite de terça-feira, Vinicius tinha sido tema de discussão na mesa de especialistas da Prime Video. O campeão mundial Christoph Kramer, por exemplo, recomendou aos jogadores do Bayern que provocassem um cartão amarelo no brasileiro, para que ele perdesse a partida de volta na Allianz Arena.
“Internamente, acredito que a equipe pense: ‘Nossa, precisamos fazer com que ele seja expulso para o jogo de volta’”, especulou Kramer. O motivo: caso recebesse mais um cartão na partida de ida – seria seu terceiro amarelo na atual temporada da Liga dos Campeões –, Vinicius perderia o jogo de volta das quartas de final em Munique, na quarta-feira da próxima semana. Mas isso não aconteceu.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Hora
Partida
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)
Quarta-feira, 22 de abril
20h45
Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)