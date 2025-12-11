Abel Ferreira até 2027 - Os recordes que o técnico do Palmeiras pode bater até o final de seu contrato

Com o novo vínculo, Abel Ferreira também se aproxima de marcas expressivas na história do Palmeiras. Caso permaneça até 2027, ele poderá entrar no top 3 de treinadores que mais comandaram o clube, posto atualmente ocupado por Vanderlei Luxemburgo, com 410 jogos. À frente dele estão Luiz Felipe Scolari, com 484 partidas, e o recordista Oswaldo Brandão, que soma 562.

Além da possibilidade de subir no ranking de jogos, Abel Ferreira também pode se isolar como o maior campeão da história do Palmeiras. Hoje, ele divide o topo da lista com Oswaldo Brandão, ambos com 10 títulos conquistados. Caso vença mais uma taça durante o novo ciclo contratual, Abel se tornará o treinador mais vitorioso de forma isolada no clube.