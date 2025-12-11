Abel Ferreira até 2027 - Os recordes que o técnico do Palmeiras pode bater até o final de seu contrato
- Getty Images Sport
Renovação até 2027
O Palmeiras anunciou a renovação do contrato de Abel Ferreira, que permanece no comando do clube até dezembro de 2027. A continuidade do treinador era um desejo claro da presidente Leila Pereira, que sempre manifestou a intenção de mantê-lo até o fim de seu mandato. Ao longo da temporada, a dirigente reiterou em várias ocasiões que o acordo já estava apalavrado, faltando apenas a formalização — agora confirmada com a assinatura do novo vínculo.
Os recordes que Abel Ferreira pode quebrar
Com o novo vínculo, Abel Ferreira também se aproxima de marcas expressivas na história do Palmeiras. Caso permaneça até 2027, ele poderá entrar no top 3 de treinadores que mais comandaram o clube, posto atualmente ocupado por Vanderlei Luxemburgo, com 410 jogos. À frente dele estão Luiz Felipe Scolari, com 484 partidas, e o recordista Oswaldo Brandão, que soma 562.
Além da possibilidade de subir no ranking de jogos, Abel Ferreira também pode se isolar como o maior campeão da história do Palmeiras. Hoje, ele divide o topo da lista com Oswaldo Brandão, ambos com 10 títulos conquistados. Caso vença mais uma taça durante o novo ciclo contratual, Abel se tornará o treinador mais vitorioso de forma isolada no clube.
- AFP
Números de Abel Ferreira no Palmeiras
Abel Ferreira soma cinco anos à frente do Palmeiras, período em que construiu números inéditos na história do clube. Desde sua estreia, em novembro de 2020, acumulou 365 partidas — número ainda maior se consideradas as atuações de membros de sua comissão técnica durante suspensões — e tornou-se o treinador com mais finais disputadas pelo Palmeiras, alcançando 13 decisões.