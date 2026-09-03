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Pedro Augusto Dias

Abel cobra Vitor Roque no Palmeiras, mas sai em defesa do atacante: “Só quero que ele tenha alegria”

Santos x Palmeiras
Santos
Palmeiras
Copa do Brasil
A. Ferreira
V. Roque

Treinador destaca importância do atacante para o elenco, lembra período de críticas na temporada passada e pede mudança na postura do camisa 9

Vitor Roque atravessa novamente um período de instabilidade no Palmeiras, e Abel Ferreira deixou claro que espera uma reação do atacante. Depois do empate sem gols com o Santos, que garantiu o Verdão nas semifinais da Copa do Brasil, o treinador fez uma cobrança direcionada ao comportamento do jogador, mas também reforçou sua confiança no centroavante.

A fala acontece em um momento delicado para Roque, que voltou recentemente de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e não conseguiu repetir o desempenho apresentado na reta final da última temporada. Reserva diante do Santos, o atacante entrou no segundo tempo e terminou a partida envolvido em uma confusão com Rafael Braga, recebendo cartão amarelo.

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  • Abel pede reação de Vitor Roque

    Para Abel, a recuperação de Vitor Roque passa não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela maneira como o jogador encara o momento. O português afirmou que a linguagem corporal do atacante precisa mudar e pediu que ele volte a demonstrar satisfação durante a rotina no clube.

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    “O Roque esteve lesionado três, quatro meses. Está a regressar de lesões, vocês sabem o que foi defendi o Vitor no ano passado, não houve ninguém que defendesse mais do que eu. Só quero que tenha alegria de treinar, que sorria para o sol. E nesse momento a linguagem corporal dele não é a melhor. Jogador é técnico, tático, físico e mental. A única coisa que lhe peço é que sorria, que agradeça que tem oportunidade fazer o que mais gosta. Que eu olhe pra ele e veja essa linguagem.”

    A cobrança de Abel não está relacionada somente à quantidade de gols. O treinador afirmou que o atacante precisa primeiro cumprir suas funções em campo, deixando a finalização como consequência do trabalho realizado durante a partida.

    “À altura quando eu defendi no ano passado, eu não cobrava gols, gol é consequência de uma tarefa que tem que fazer ele, (Flaco) López, Maurício. Eu não tenho que estar preocupado com o gol, primeiro tenho que estar preocupado em fazer as tarefas que me levem a estar para o gol.”

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  • Treinador relembra críticas e reforça proteção

    Ao mesmo tempo em que cobrou uma mudança de postura, Abel voltou a defender publicamente o atacante. O treinador recordou o período da temporada passada em que Roque foi alvo de críticas e afirmou que assumiu a responsabilidade de protegê-lo enquanto o jogador buscava se adaptar ao Palmeiras.

    “Sabe quem o aguentou nas costas durante 10 ou 15 jogos no ano passado? Vocês todos criticavam a mim, a direção, que ele deveria ir embora, bagre... sabem quem suportou cada coletiva que vocês faziam esta pergunta?”

    Abel também destacou que Roque precisa de suporte neste momento, mas ressaltou que a reação definitiva depende do próprio jogador.

    “Ele é um moleque que precisa de muito carinho, precisa de muita atenção e estamos cuidando ele. Agora, quem tem que colocar os pés no caminho é ele.”

  • Números de Vitor Roque em 2026

    Vitor Roque soma 30 partidas pelo Palmeiras nesta temporada, com sete gols e uma assistência. O último gol foi marcado em 23 de agosto, na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

    O atacante passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no início de maio e só voltou a atuar no fim de julho. Desde então, ainda busca recuperar o ritmo que apresentou em 2025, quando terminou a temporada com 20 gols e cinco assistências em 56 jogos pelo Palmeiras.

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