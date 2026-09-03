Abel cobra Vitor Roque no Palmeiras, mas sai em defesa do atacante: “Só quero que ele tenha alegria”

Vitor Roque atravessa novamente um período de instabilidade no Palmeiras, e Abel Ferreira deixou claro que espera uma reação do atacante. Depois do empate sem gols com o Santos, que garantiu o Verdão nas semifinais da Copa do Brasil, o treinador fez uma cobrança direcionada ao comportamento do jogador, mas também reforçou sua confiança no centroavante.
A fala acontece em um momento delicado para Roque, que voltou recentemente de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e não conseguiu repetir o desempenho apresentado na reta final da última temporada. Reserva diante do Santos, o atacante entrou no segundo tempo e terminou a partida envolvido em uma confusão com Rafael Braga, recebendo cartão amarelo.