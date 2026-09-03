Abel cobra Vitor Roque no Palmeiras, mas sai em defesa do atacante: “Só quero que ele tenha alegria”

Para Abel, a recuperação de Vitor Roque passa não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela maneira como o jogador encara o momento. O português afirmou que a linguagem corporal do atacante precisa mudar e pediu que ele volte a demonstrar satisfação durante a rotina no clube.

“O Roque esteve lesionado três, quatro meses. Está a regressar de lesões, vocês sabem o que foi defendi o Vitor no ano passado, não houve ninguém que defendesse mais do que eu. Só quero que tenha alegria de treinar, que sorria para o sol. E nesse momento a linguagem corporal dele não é a melhor. Jogador é técnico, tático, físico e mental. A única coisa que lhe peço é que sorria, que agradeça que tem oportunidade fazer o que mais gosta. Que eu olhe pra ele e veja essa linguagem.”

A cobrança de Abel não está relacionada somente à quantidade de gols. O treinador afirmou que o atacante precisa primeiro cumprir suas funções em campo, deixando a finalização como consequência do trabalho realizado durante a partida.

“À altura quando eu defendi no ano passado, eu não cobrava gols, gol é consequência de uma tarefa que tem que fazer ele, (Flaco) López, Maurício. Eu não tenho que estar preocupado com o gol, primeiro tenho que estar preocupado em fazer as tarefas que me levem a estar para o gol.”