Abdulai Juma Bah: quem é o garoto de Serra Leoa que trocou a padaria da família para sonhar com títulos pelo Manchester City

Jovem de 18 anos costumava acordar de madrugada para ajudar na padaria do pai; conheça-o

Grande parte das melhores crias da base do Manchester City cresce jogando em campos impecáveis, comendo da melhor comida e treinando com os melhores técnicos na City Football Academy. No entanto, a mais recente promessa dos Citizens teve uma trajetória bem diferente dessa. Abdulai Juma Bah acordava às 4h da manhã em Serra Leoa para entregar lenha para o forno da padaria de sua família. Em outros dias, ajudava a mãe a moer frango e peixe para vender nas ruas.

Ele não jogava em gramados sintéticos de última geração ou em campos luxuosos, mas sim nas ruas lamacentas de seu bairro, Congo Market. E se você pensa que as condições melhoraram quando começou a atuar em clubes profissionais, está enganado. E mesmo assim, o zagueiro de 1,96m se destacou e provou que tinha um futuro brilhante pela frente.

Bah fez história ao se tornar o primeiro jogador de Serra Leoa a atuar na La Liga após uma passagem curta, mas marcante, pelo Real Valladolid. Atualmente, defende o Lens, da Ligue 1. No entanto, desafios ainda maiores o aguardam, já que ele assinou com o City em janeiro, o que gerou um conflito entre os campeões ingleses e o clube espanhol, que não escondeu sua frustração ao perder um dos zagueiros jovens mais promissores do futebol.

Mais artigos abaixo

Abaixo, a GOAL traz um raio-x daquele jovem padeiro que se tornou em um defensor dominante e agora busca seu espaço na defesa de Pep Guardiola...