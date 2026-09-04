Para defender David das críticas dos torcedores por seus aparentes quilos a mais, entrou em cena alguém que escreveu páginas importantes da história recente do Atlético e que certamente é um queridinho de boa parte da torcida. Trata-se de Antoine Griezmann, que deixou um comentário em um vídeo no Instagram publicado para atacar o canadense. O jogador francês, hoje no Orlando, da MLS, provocou: "Talvez seja você o acima do peso, seu monstrinho".