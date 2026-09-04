Jonathan David já acende o debate também em Madri. No centro das críticas por parte dos torcedores do Atlético, a forma física com que o canadense, que chegou da Juventus por empréstimo com opção de compra, se apresentou ao novo clube, considerada ruim. "Precisamos do jogador que ele era no Lille", explicou o Cholo ao falar sobre o novo reforço ofensivo do Atlético de Madrid.
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A torcida do Atlético critica David: "Acima do peso". Mas Griezmann o defende e Simeone o incentiva
AS CRÍTICAS DOS TORCEDORES
Sua estreia oficial ainda não aconteceu, mas nestes dias o jogador nascido em 2000 está fazendo seus primeiros treinamentos com a equipe de Simeone. Nas redes sociais, porém, os torcedores o contestam, já que de fato apareceram diversos comentários e postagens sobre sua forma física, aparentemente não das melhores.
GRIEZMANN O DEFENDE
Para defender David das críticas dos torcedores por seus aparentes quilos a mais, entrou em cena alguém que escreveu páginas importantes da história recente do Atlético e que certamente é um queridinho de boa parte da torcida. Trata-se de Antoine Griezmann, que deixou um comentário em um vídeo no Instagram publicado para atacar o canadense. O jogador francês, hoje no Orlando, da MLS, provocou: "Talvez seja você o acima do peso, seu monstrinho".
A Juventus observa
A aventura em Madri do jogador ex-Juventus, portanto, não começou da melhor maneira: a Juventus observa com interesse, porque em junho terá de rediscutir a possível transferência com o Atlético, com base no desempenho do canadense entre LaLiga, Champions League e Copa do Rei.
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