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A rodada do hat-trick e a queda do campeão: a liga profissional da elite começa com cenas excepcionais!

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Rodada eletrizante e repleta de emoção

Caiu o pano sobre as disputas da primeira rodada da segunda edição da liga de elite "Joy" sub-21, após três dias de emoção e gols, que testemunharam o registro de 36 gols em 11 partidas, além de resultados expressivos e uma queda surpreendente do atual campeão, bem como um destaque ofensivo marcante liderado por Al-Ettifaq, Al-Ahli e Al-Fateh.

Al-Ettifaq teve o início mais forte de todos, depois de atropelar o Al-Tadamon pelo placar de 10 a 1, na maior vitória da rodada, assumindo o protagonismo ofensivo desde o começo.

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A rodada também testemunhou outras vitórias amplas, com destaque para o triunfo do Al-Ansar sobre o Al-Fateh por 6 a 0, enquanto o Al-Ahli superou o Al-Feiha por 3 a 1, e o Al-Khaleej venceu o Al-Qadisiyah por 3 a 1.

  • الاتفاق - دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/EttifaqSa

    O Al-Ettifaq marca o placar mais elástico, e a rodada pega fogo com os gols

    O Al-Ettifaq se impôs como o ataque mais poderoso da primeira rodada, após marcar 10 gols completos nas redes do Al-Tadamon, em uma partida que se transformou em um festival de gols desde os primeiros minutos, deixando a equipe uma mensagem antecipada sobre sua capacidade ofensiva e sua ambição na competição.

    Leia também: Festival de gols, Al-Ettifaq inaugura a liga com vitória histórica

    E a goleada não foi a única a dar um caráter ofensivo à rodada, já que o confronto entre Al-Ansar e Al-Fateh terminou com vitória do primeiro por 6 a 0, além disso Al-Najma venceu Al-Taawoun por dois a zero, e Al-Orobah venceu Neom pelo mesmo placar, enquanto o Al-Riyadh decidiu sua partida diante do Al-Wehda com um gol a zero.

    Nos demais resultados, o Al-Hilal superou o Al-Faisaly por 2 a 1, enquanto o confronto entre Al-Ittihad e Damac terminou com empate sem gols, na partida que foi a única sem gols entre os confrontos realizados na rodada.

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  • 3 hat-tricks incendeiam a briga pela artilharia

    A primeira rodada não se limitou à abundância de gols, mas também registrou três hat-tricks, dando início à disputa individual de forma precoce e chamativa.

    Mohammed Al-Issa foi o grande destaque do Al-Ettifaq, após marcar um "super hat-trick" na goleada sobre o Al-Tadamon, enquanto Ziyad Aba brilhou pelo Al-Ahli e marcou três gols na vitória sobre o Al-Feiha, ao mesmo tempo em que En-Nesyri marcou três gols para o Al-Fateh, apesar da pesada derrota de sua equipe diante do Al-Ansar.

    Esse início dá aos artilheiros um forte impulso em uma corrida precoce que promete uma competição acirrada nas próximas rodadas, especialmente com o surgimento de mais de um jogador com desempenho ofensivo notável já na primeira rodada.

  • فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

    O atual campeão sofre um golpe precoce

    O Al-Jabalain conquistou uma das principais surpresas da rodada, ao derrotar o Al-Hazm, atual campeão da primeira edição, pelo placar de 2 a 1, fazendo com que este último iniciasse a defesa de seu título com uma derrota inesperada.

    O Al-Hazm havia entrado na nova temporada com a ambição de manter o título que conquistou na primeira edição do campeonato, mas o início veio ao contrário das expectativas, depois de não conseguir manter sua vantagem e sair da partida sem pontos, enquanto o Al-Jabalain enviou uma mensagem antecipada a seus adversários de que não será um rival fácil.

    Por outro lado, o Al-Hilal teve um início bem-sucedido com a vitória sobre o Al-Faisaly por 2 a 1, enquanto o Al-Ittihad se contentou com o empate sem gols diante do Damac, com as duas equipes conquistando apenas um ponto na estreia de sua caminhada no campeonato.

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  • Redes intactas e contas adiadas

    A rodada teve seis equipes que encerraram suas partidas com o gol intacto: Damac, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Taawoun, Al-Wehda e Neom, uma lista que revela um bom desempenho defensivo de várias equipes, apesar da grande fartura de gols vista nos demais jogos.

    Houve também duas partidas que foram adiadas para o mês de dezembro, já que o confronto entre Al-Khaleej e Al-Akhdoud não foi realizado, assim como o jogo do Al-Nassr contra Al-Watan, deixando o quadro completo da tabela de classificação à espera da conclusão desses jogos adiados.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

    Entre o festival de gols conduzido pelo Al-Ettifaq, os hat-tricks que roubaram a cena e a queda surpreendente do atual campeão, pode-se dizer que a liga "Joy" de elite iniciou sua segunda edição em um ritmo veloz e empolgante, confirmando desde a primeira rodada que a disputa pelo título será aberta e que a corrida individual pela artilharia pode estar tão acirrada quanto o embate coletivo.