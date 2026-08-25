Caiu o pano sobre as disputas da primeira rodada da segunda edição da liga de elite "Joy" sub-21, após três dias de emoção e gols, que testemunharam o registro de 36 gols em 11 partidas, além de resultados expressivos e uma queda surpreendente do atual campeão, bem como um destaque ofensivo marcante liderado por Al-Ettifaq, Al-Ahli e Al-Fateh.

Al-Ettifaq teve o início mais forte de todos, depois de atropelar o Al-Tadamon pelo placar de 10 a 1, na maior vitória da rodada, assumindo o protagonismo ofensivo desde o começo.

A rodada também testemunhou outras vitórias amplas, com destaque para o triunfo do Al-Ansar sobre o Al-Fateh por 6 a 0, enquanto o Al-Ahli superou o Al-Feiha por 3 a 1, e o Al-Khaleej venceu o Al-Qadisiyah por 3 a 1.