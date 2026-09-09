Pelo terceiro ano seguido, os clubes da MLS atingiram novos patamares no mercado de transferências. Depois de no ano passado os clubes terem gasto US$ 336 milhões, esta temporada foi ainda mais cara, com o total chegando a US$ 370 milhões. Pouco menos de 60% das contratações foram de jogadores de 25 anos ou menos.

Ao contrário da temporada passada, em que um grupo seleto de clubes concentrou o maior peso, esta foi uma campanha movimentada em toda a liga. Treze clubes concluíram uma contratação recorde do clube ou uma transferência de saída recorde. O Toronto FC registrou a maior marca, pagando um valor inicial de US$ 22 milhões pelo atacante da USMNT Josh Sargent. Esse negócio pode chegar a US$ 27 milhões se determinados bônus forem atingidos. O Sporting KC veio logo atrás, desembolsando US$ 18 milhões pelo ponta brasileiro e dando a ele um contrato de cinco anos.