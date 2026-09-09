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A MLS bate recordes de transferências com US$ 370 milhões em gastos e US$ 218 milhões em vendas
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Um ano recorde em contratações
Pelo terceiro ano seguido, os clubes da MLS atingiram novos patamares no mercado de transferências. Depois de no ano passado os clubes terem gasto US$ 336 milhões, esta temporada foi ainda mais cara, com o total chegando a US$ 370 milhões. Pouco menos de 60% das contratações foram de jogadores de 25 anos ou menos.
Ao contrário da temporada passada, em que um grupo seleto de clubes concentrou o maior peso, esta foi uma campanha movimentada em toda a liga. Treze clubes concluíram uma contratação recorde do clube ou uma transferência de saída recorde. O Toronto FC registrou a maior marca, pagando um valor inicial de US$ 22 milhões pelo atacante da USMNT Josh Sargent. Esse negócio pode chegar a US$ 27 milhões se determinados bônus forem atingidos. O Sporting KC veio logo atrás, desembolsando US$ 18 milhões pelo ponta brasileiro e dando a ele um contrato de cinco anos.
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Vendendo alto
Parte da presença da MLS no mercado global é a capacidade da liga de vender para clubes estrangeiros. E neste verão não foi diferente. O Colorado Rapids foi, como de costume, ativo no mercado global, com destaque para a negociação do jovem zagueiro Lucas Herrington com o Hull City por até US$ 23 milhões. O promissor ponta Zavier Gozo, um presumível futuro jogador da seleção dos Estados Unidos, foi para o Crystal Palace por US$ 15 milhões.
Mas a regra de dinheiro por jogador, que permitiu aos times pagar taxas a outras franquias dentro da liga, também ganhou força neste verão. O St. Louis CITY gastou US$ 12 milhões em Rafael Navarro, a maior quantia da história da liga. O Seattle Sounders desembolsou US$ 6 milhões por Dejan Joveljic.
- Icon Sportswire
Copa do Mundo oferece um impulso
Parte desse impulso foi, sem dúvida, por causa da Copa do Mundo. E os clubes da MLS certamente tiveram participação nos quase 300 jogadores que conseguiram uma transferência para outro lugar na esteira do torneio. Vinte participantes do torneio de 2026 se juntaram a clubes da MLS. Mais de 30 que haviam jogado em qualquer edição, ou em qualquer ano, da Copa do Mundo assinaram contrato para se mudar para os Estados Unidos ou o Canadá, com destaque para Robert Lewandowski (Chicago) e Antoine Griezmann (França).
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Alinhando-se ao mercado global
As coisas parecem prestes a crescer ainda mais nos próximos anos. Um dos motivos é a iminente mudança no calendário, que fará a liga adotar um modelo de outono a primavera, semelhante ao da maioria das ligas mais proeminentes do futebol mundial. Também se fala em um afrouxamento das regras salariais, o que daria aos clubes mais margem de manobra no mercado.
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