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Thomas Hindle

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A MLS bate recordes de transferências com US$ 370 milhões em gastos e US$ 218 milhões em vendas

Mercado da bola
Major League Soccer

Os clubes da MLS gastaram um recorde de US$ 370 milhões em contratações de jogadores em 2026 e geraram uma receita recorde de US$ 218 milhões em transferências, de acordo com números divulgados pela liga na quarta-feira. Trinta jogadores com experiência em Copa do Mundo se juntaram aos clubes da MLS neste ano, incluindo 20 que estiveram nas listas da Copa do Mundo de 2026.

  • Josh SargentGetty

    Um ano recorde em contratações

    Pelo terceiro ano seguido, os clubes da MLS atingiram novos patamares no mercado de transferências. Depois de no ano passado os clubes terem gasto US$ 336 milhões, esta temporada foi ainda mais cara, com o total chegando a US$ 370 milhões. Pouco menos de 60% das contratações foram de jogadores de 25 anos ou menos.

    Ao contrário da temporada passada, em que um grupo seleto de clubes concentrou o maior peso, esta foi uma campanha movimentada em toda a liga. Treze clubes concluíram uma contratação recorde do clube ou uma transferência de saída recorde. O Toronto FC registrou a maior marca, pagando um valor inicial de US$ 22 milhões pelo atacante da USMNT Josh Sargent. Esse negócio pode chegar a US$ 27 milhões se determinados bônus forem atingidos. O Sporting KC veio logo atrás, desembolsando US$ 18 milhões pelo ponta brasileiro e dando a ele um contrato de cinco anos.

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  • imago-sport-1082437955.jpgFocus Images

    Vendendo alto

    Parte da presença da MLS no mercado global é a capacidade da liga de vender para clubes estrangeiros. E neste verão não foi diferente. O Colorado Rapids foi, como de costume, ativo no mercado global, com destaque para a negociação do jovem zagueiro Lucas Herrington com o Hull City por até US$ 23 milhões. O promissor ponta Zavier Gozo, um presumível futuro jogador da seleção dos Estados Unidos, foi para o Crystal Palace por US$ 15 milhões.

    Mas a regra de dinheiro por jogador, que permitiu aos times pagar taxas a outras franquias dentro da liga, também ganhou força neste verão. O St. Louis CITY gastou US$ 12 milhões em Rafael Navarro, a maior quantia da história da liga. O Seattle Sounders desembolsou US$ 6 milhões por Dejan Joveljic.

  • imago-sport-1081738262.jpgIcon Sportswire

    Copa do Mundo oferece um impulso

    Parte desse impulso foi, sem dúvida, por causa da Copa do Mundo. E os clubes da MLS certamente tiveram participação nos quase 300 jogadores que conseguiram uma transferência para outro lugar na esteira do torneio. Vinte participantes do torneio de 2026 se juntaram a clubes da MLS. Mais de 30 que haviam jogado em qualquer edição, ou em qualquer ano, da Copa do Mundo assinaram contrato para se mudar para os Estados Unidos ou o Canadá, com destaque para Robert Lewandowski (Chicago) e Antoine Griezmann (França).

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  • imago-sport-1080165249.jpgNurPhoto

    Alinhando-se ao mercado global

    As coisas parecem prestes a crescer ainda mais nos próximos anos. Um dos motivos é a iminente mudança no calendário, que fará a liga adotar um modelo de outono a primavera, semelhante ao da maioria das ligas mais proeminentes do futebol mundial. Também se fala em um afrouxamento das regras salariais, o que daria aos clubes mais margem de manobra no mercado.