A maldição do dinheiro: a tragédia de Mbappé e Vinícius vai se transferir do Real Madrid para o Al-Hilal?

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, já fechou sua primeira contratação estrangeira na janela de transferências de verão, ao acertar a chegada do ponta holandês Crysencio Summerville, vindo do West Ham United, por 80 milhões de euros, segundo alguns relatos da imprensa.

De acordo com essas informações, Summerville se tornou a segunda contratação mais cara da história do Campeonato Saudita, atrás apenas do brasileiro Neymar da Silva, que se juntou ao Al-Hilal vindo do Paris Saint-Germain no verão de 2023 por 90 milhões de euros.

Logo após a conclusão do negócio envolvendo Summerville, o nome do Al-Hilal foi associado à contratação de outros jogadores para o setor ofensivo, e o curioso é que alguns deles também atuam na posição de ponta esquerda, a mesma do jogador holandês.

O maior nome entre eles era o do colombiano Luis Díaz, ponta do Bayern de Munique, além do inglês Jack Grealish, de volta ao Manchester City após o fim de seu empréstimo ao Everton.

As negociações com esses jogadores levantaram diversos questionamentos sobre a situação de Summerville, e se o Al-Hilal o contratou por essa quantia elevada para ser reserva de outro jogador estrangeiro de maior renome, como Díaz e Grealish.