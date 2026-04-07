A lenda do Bayern provoca o Real: só o Barcelona chega aos nossos pés

Poucas horas antes do confronto acirrado entre o Real Madrid e o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o lenda do futebol alemão Lothar Matthäus fez uma comparação interessante que colocou o Barcelona no centro da equação.

Para Matthäus, o Barcelona é o único time capaz, atualmente, de acompanhar o ritmo ofensivo feroz do Bayern de Munique.

Ele elogiou veementemente o ataque bávaro, formado por Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Harry Kane, observando que funciona com uma sincronia semelhante a um “relógio suíço”.

Ao mesmo tempo, Matheus enviou avisos claros e firmes aos jogadores do Bayern e ao técnico Vincent Kompany.

  • O encanto do Bernabéu... Cuidado!

    Mateus declarou à "Sky Sports": "Na minha opinião, em Madri não se trata essencialmente dos jogadores individualmente, mas sim da mentalidade da equipe. O Bayern precisa manter a calma e a concentração, pois no Bernabéu pode surgir uma magia muito especial, que muitas equipes já conheceram, especialmente na Liga dos Campeões".

    Ele acrescentou que o Real Madrid “ferido” se torna mais perigoso do que quando joga sem pressão, alertando que os resultados negativos recentes do Real (como a derrota para o Maiorca ou sua situação na La Liga) não terão importância no ambiente da Liga dos Campeões.

    E afirmou: “A Europa tira o melhor do Real Madrid e o pior de seus adversários”.

    Leia também: Plano de guerra... Simeone atrai o Barcelona com estratégia de desgaste

    Leia também: Lenda da Alemanha: se Yamal fosse italiano, o mandariam para a segunda divisão

    Leia também: Crítica pública... Revelado o responsável pela explosão de Yamal contra o Atlético

    • Publicidade

  • Egoísmo?... O Bayern é o oposto do Real

    Apesar das advertências, o campeão mundial de 1990 considera que o Bayern de Munique é o favorito para passar de fase.

    Ele explicou: “A equipe de Vincent Kompany me passa uma impressão de maior estabilidade… O elenco do Bayern mostrou que não é composto por jogadores egoístas, enquanto no Real Madrid, ao contrário, o egoísmo aparece repetidamente, e muitas vezes fica evidente a falta desse sentimento de coesão coletiva”.

    Leia também: Vídeo: Os golpes do PSG e o incidente com Xavi... O apito de “Barcelona x Atlético” acende a faísca da tensão

    Leia também: Neymar persegue o sonho da Copa do Mundo com uma cirurgia inesperada

    Leia também: Arma invencível... O feitiço do Barcelona espreita o Atlético

  • Uma vingança adiada... Será que o Bayern vai quebrar o jejum de um quarto de século?

    O Bayern busca uma revanche histórica no “Santiago Bernabéu”, onde perdeu em 7 das últimas 8 visitas ao reduto do Real Madrid.

    Apesar da vitória nos pênaltis em 2012, a última vitória do Bayern na Espanha remonta à temporada 2000-2001.

    Matthäus pede aos seus jogadores que não se deixem levar pelo momento ruim que o Real Madrid atravessa, pois a Liga dos Campeões é “algo completamente diferente”, e nela o Bernabéu se transforma em um lugar mágico que testa a mentalidade mais do que qualquer outra coisa.

    Leia também: 100 milhões de euros! Por que o Real Madrid e o Arsenal disputam a joia do Leverkusen?

    Leia também: Gnabry sobre o craque do Real: um grande jogador