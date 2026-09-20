O ex-astro do futebol turco Nihat Kahveci demonstrou grande admiração pela atuação do craque egípcio Mohamed Salah contra o Galatasaray, no sábado, quando conduziu sua equipe, o Trabzonspor, à vitória por 4 a 0 na sexta rodada do Campeonato Turco.
Salah abriu caminho para a vitória do Trabzonspor com um gol logo cedo, aos 3 minutos do início da partida, e depois completou o hat-trick aos 44 e aos 80 minutos, enquanto Noah Sarpong marcou o segundo gol aos 39 minutos, após um passe decisivo do capitão da seleção do Egito.
A partida teve a expulsão do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, aos 72 minutos, após reclamação, e também Lesley Ugochukwu, que entrou em campo aos 69 minutos, recebeu cartão vermelho aos 87 minutos após revisão do VAR.