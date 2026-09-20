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A lenda da Turquia: este é o "Léo" de Salah, para quem entende

Trabzonspor x Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Campeonato Turco
M. Salah
L. Messi
Turquia
Egito
Argentina

"Estou aqui": Trabzon envia uma mensagem a todos os seus rivais

O ex-astro do futebol turco Nihat Kahveci demonstrou grande admiração pela atuação do craque egípcio Mohamed Salah contra o Galatasaray, no sábado, quando conduziu sua equipe, o Trabzonspor, à vitória por 4 a 0 na sexta rodada do Campeonato Turco.

Salah abriu caminho para a vitória do Trabzonspor com um gol logo cedo, aos 3 minutos do início da partida, e depois completou o hat-trick aos 44 e aos 80 minutos, enquanto Noah Sarpong marcou o segundo gol aos 39 minutos, após um passe decisivo do capitão da seleção do Egito.


A partida teve a expulsão do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, aos 72 minutos, após reclamação, e também Lesley Ugochukwu, que entrou em campo aos 69 minutos, recebeu cartão vermelho aos 87 minutos após revisão do VAR.

  • "Estou aqui para competir": Trabzon envia recado a todos

    Kahveci declarou após a partida: "Foi um jogo muito bonito, a região do Mar Negro é uma região chuvosa, especialmente ontem, quando caiu uma chuva forte, e hoje o Trabzonspor encharcou o Galatasaray por 4 a 0 com uma atuação brilhante diante de sua torcida".

    E disse: "O Trabzonspor quis mandar um recado a todos: eu também estou nesta liga para competir".

    E acrescentou: "Antes desta partida, eu disse que o jogo do Trabzonspor era uma final, porque, se perdesse, a diferença de pontos para o líder Galatasaray seria de nove pontos".

    E continuou: "Ele venceu essa final, reduziu a diferença de pontos para o líder para três e elevou sua pontuação para 10 pontos".

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  • Kahveci direcionou um elogio especial ao nível do astro Mohamed Salah, chegando ao ponto de compará-lo à lenda Lionel Messi, segundo publicou o jornal Hürriyet, da Turquia, quando disse: "Não sei o que devo dizer sobre Salah. Na minha opinião, ele é o Leo Salah, para quem entende".

    E prosseguiu: "Ele recebe a bola no meio-campo, dribla, pensa e depois marca. Foi o que aconteceu no último gol".

    E acrescentou: "Marcou o primeiro gol e depois disse a Sané: 'Aqui está, pegue', e Sané finalizou a jogada com maestria".


    E continuou falando sobre Salah: "Em uma vitória arrasadora por 4 a 0, há astros e bons jogadores, mas há também astros brilhantes. Salah disse hoje: 'Eu sou um astro brilhante', e ele merece os aplausos, é um jogador extraordinário".

    Com essa vitória, o Trabzonspor chegou a 10 pontos, na quinta colocação, enquanto o Galatasaray permaneceu na liderança com 13 pontos.

    Após o período de pausa para os jogos internacionais, o Trabzonspor enfrentará o Samsunspor fora de casa, enquanto o Galatasaray receberá o Kasımpaşa em seu estádio.

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