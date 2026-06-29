Um novo nome para o ataque, uma negociação bem estruturada, que pode ser fechada nas próximas horas. Segundo o que informa a Sky Sport, a Juventus fez uma proposta ao Genoa por Jeff Ekhator, atacante nascido em 2006 e um dos destaques da nossa Seleção Sub-21. Os dois clubes estão discutindo uma transferência definitivano valor de 15 milhões de euros. A negociação está bem encaminhada, com os rossoblu precisando vender e possivelmente abrindo mão do atacante de Gênova, que marcou três gols no último campeonato.
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A Juventus quer Jeff Ekhator: oferta feita ao Genoa, o negócio pode ser fechado em 24 horas
CABAL DIZ NÃO AO GENOA, MAS GOSTA DE UM TALENTO DA PRÓXIMA GERAÇÃO
Na Juventus, há otimismo, embora ainda não haja acordo sobre tudo: caso a negociação seja fechada, o Genoa poderia contratar Puczka, lateral-esquerdo austríaco, um dos talentos mais promissores da Next Gen. Os rossoblù haviam solicitado Cabal, mas, até o momento, não houve uma resposta positiva por parte do jogador colombiano, ex-Hellas Verona.
KEAN É O SEU ÍDOLO
Ekhator se inspira em Usain Bolt e tem em Moise Kean seu modelo a seguir; em 2024, conquistou com o Genoa o título do Campeonato Sub-18 Profissional (na equipe também estavam os outros Azzurrini Ahanor e Venturino). Na temporada 2025-26, marcou gols contra Parma, Roma e Pisa no campeonato e contra o Empoli na Copa da Itália.