A Juventus quer Jeff Ekhator: oferta feita ao Genoa, o negócio pode ser fechado em 24 horas

Um novo nome para o ataque, uma negociação bem estruturada, que pode ser fechada nas próximas horas. Segundo o que informa a Sky Sport, a Juventus fez uma proposta ao Genoa por Jeff Ekhator, atacante nascido em 2006 e um dos destaques da nossa Seleção Sub-21. Os dois clubes estão discutindo uma transferência definitivano valor de 15 milhões de euros. A negociação está bem encaminhada, com os rossoblu precisando vender e possivelmente abrindo mão do atacante de Gênova, que marcou três gols no último campeonato.