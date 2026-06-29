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Jeff Ekhator GenoaGetty Images

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A Juventus quer Jeff Ekhator: oferta feita ao Genoa, o negócio pode ser fechado em 24 horas

Juventus
Mercado da bola
Genoa
J. Ekhator

De surpresa, a Juve colocou de olho no atacante de 20 anos do Genoa e da Seleção Italiana Sub-21.

Um novo nome para o ataque, uma negociação bem estruturada, que pode ser fechada nas próximas horas. Segundo o que informa a Sky Sport, a Juventus fez uma proposta ao Genoa por Jeff Ekhator, atacante nascido em 2006 e um dos destaques da nossa Seleção Sub-21. Os dois clubes estão discutindo uma transferência definitivano valor de 15 milhões de euros. A negociação está bem encaminhada, com os rossoblu precisando vender e possivelmente abrindo mão do atacante de Gênova, que marcou três gols no último campeonato.

  • CABAL DIZ NÃO AO GENOA, MAS GOSTA DE UM TALENTO DA PRÓXIMA GERAÇÃO

    Na Juventus, há otimismo, embora ainda não haja acordo sobre tudo: caso a negociação seja fechada, o Genoa poderia contratar Puczka, lateral-esquerdo austríaco, um dos talentos mais promissores da Next Gen. Os rossoblù haviam solicitado Cabal, mas, até o momento, não houve uma resposta positiva por parte do jogador colombiano, ex-Hellas Verona.



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  • KEAN É O SEU ÍDOLO

    Ekhator se inspira em Usain Bolt e tem em Moise Kean seu modelo a seguir; em 2024, conquistou com o Genoa o título do Campeonato Sub-18 Profissional (na equipe também estavam os outros Azzurrini Ahanor e Venturino). Na temporada 2025-26, marcou gols contra Parma, Roma e Pisa no campeonato e contra o Empoli na Copa da Itália.

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