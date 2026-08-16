Descartadas as outras opções e aproveitando a ajuda do Aston Villa, que está contratando Zion Suzuki, do Parma, a Juventus voltou com força à pista que leva a Emiliano Martinez (LEIA AQUI).





Em torno do goleiro da seleção argentina, porém, pairam algumas dúvidas sobre as condições físicas, em especial a respeito do dedo que o arqueiro havia quebrado no aquecimento da final da Liga Europa contra o Friburgo. O Dibu depois jogou e venceu aquela partida e, em seguida, não passou por cirurgia para não correr o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Depois de conviver com o problema durante toda a Copa do Mundo, agora a situação volta à tona: quais são as condições físicas de Martinez, que perdeu o primeiro compromisso oficial da temporada do Aston Villa (a final da Supercopa perdida para o PSG)?