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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Juventus negocia Dibu Martínez apesar do dedo fraturado: ele terá de operar?

Juventus
Mercado da bola
E. Martinez

A Juventus negocia pelo goleiro argentino, apesar da preocupação com as condições físicas dele

Descartadas as outras opções e aproveitando a ajuda do Aston Villa, que está contratando Zion Suzuki, do Parma, a Juventus voltou com força à pista que leva a Emiliano Martinez (LEIA AQUI).


Em torno do goleiro da seleção argentina, porém, pairam algumas dúvidas sobre as condições físicas, em especial a respeito do dedo que o arqueiro havia quebrado no aquecimento da final da Liga Europa contra o Friburgo. O Dibu depois jogou e venceu aquela partida e, em seguida, não passou por cirurgia para não correr o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Depois de conviver com o problema durante toda a Copa do Mundo, agora a situação volta à tona: quais são as condições físicas de Martinez, que perdeu o primeiro compromisso oficial da temporada do Aston Villa (a final da Supercopa perdida para o PSG)?

  • VAI TER QUE SER OPERADO?

    Na Inglaterra, o Daily Mail escreve: "A Juventus está pronta para apostar em Emiliano Martinez apesar das dúvidas relacionadas a uma lesão no dedo". Na Itália, Nicolò Schira tuita: "Além do acordo financeiro ainda a ser alcançado com o Aston Villa, a Juventus quer primeiro entender bem as condições do goleiro argentino, que tem um dedo quebrado e pode passar por cirurgia. Nesse caso, ficaria fora por 3 meses".

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  • A lesão e a Copa do Mundo

    As últimas declarações de Martinez sobre suas condições físicas são de 18 de julho, na véspera da final mundial depois perdida pela Argentina para a Espanha: "Minha mão ainda dói, todos os dias. Todos os especialistas em mão que consultei me diziam que eu deveria me operar. Agora, porém, não penso mais nisso. Se eu tivesse me operado, não teria jogado a Copa do Mundo e, portanto, eu tinha problemas. No início, não podia treinar com os companheiros, mas depois da partida contra o Egito voltei a treinar normalmente e, sinceramente, me sinto muito melhor".

  • A final da Liga Europa

    Em maio, depois da final da Liga Europa vencida, o goleiro havia declarado: "Quebrei um dedo durante o aquecimento. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas não vi isso como algo negativo. Toda vez que eu tentava pegar a bola, o dedo escorregava para o outro lado. Mas são coisas que precisam ser enfrentadas: todas as coisas ruins levam a algo positivo. Usei toda a minha experiência e estou orgulhoso de ter defendido o gol do Aston Villa".

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