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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images

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A Juventus muda de ideia sobre Nico González: renovação oferecida

Mercado da bola
Juventus
N. Gonzalez

De jogador na lista de saídas a valor agregado desta Juventus. Em poucos meses, Nico Gonzalez se tornou indispensável, mas durante boa parte do verão a Juventus tentou negociá-lo com outro clube, e o próprio argentino queria fazer as malas. Ou melhor, queria voltar a Madri, ao Atlético, de Simeone, com quem encerrou a última temporada. Tentou até o fim, mas nunca houve as condições. Então, como grande profissional, se colocou à disposição de Spalletti, que tinha outros planos e acabou encontrando nas mãos um jogador que pode ficar na Juve.

  • BOM IMPACTO NA TEMPORADA

    O ex-Fiorentina e Stuttgart, contra o Parma, jogou 33 minutos, entrando do banco e marcando o gol da vantagem (partida terminada em 2 a 0, com gol de Koopemeiners); contra o Milan, permaneceu em campo por 64 minutos, dando sinais positivos. Como ponta, centroavante ou meia-atacante, nesta Juventus pode jogar em qualquer lugar e, neste momento de dificuldade pelos muitos lesionados, pode encontrar espaço e se tornar uma certeza.


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  • Hipótese de renovação do contrato

    Segundo o que escreve o La Stampa, Gonzalez teria sentido fortemente o carinho dos companheiros de equipe e a estima do técnico Spalletti, fatores que o teriam levado a se sentir novamente importante na Juventus e a dar sua disponibilidade para a renovação de contrato. A Juventus está avaliando a renovação do contrato, que se encerra em 2029. Seu salário atual é de 3,6 milhões de euros líquidos por temporada.

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