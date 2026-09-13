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Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Inter parte imediatamente para cima de Romano e Mendy: olheiro do clube estará em Atalanta x Cagliari

Inter de Milão
Mercado da bola
Cagliari
A. Romano
P. Mendy

O Inter está sempre em busca de novos talentos e também mantém sob observação os do Cagliari

A Inter continua monitorando com atenção os jovens talentos do cenário italiano e também olha para a casa do Cagliari: no caderno de anotações da diretoria da Inter foram parar Alessandro Romano e Paul Mendy.


Um olheiro da Inter, de fato, esteve presente na New Balance Arena por ocasião de Atalanta x Cagliari, com o objetivo de acompanhar de perto o meio-campista nascido em 2006 e o atacante senegalês, autor do gol que deu à equipe de Pisacane a vantagem momentânea. A informação é de Pasquale Guarro.

  • As avaliações sobre Romano foram particularmente positivas, elogiado pela qualidade técnica, pela precisão na condução da bola e pela capacidade de ler o jogo. O perfil do jovem meio-campista é interpretado mais como o de um volante em um meio-campo com dois jogadores do que como o de um meia.Ótimas impressões também para Mendy, talento que mostrou qualidade e importante margem de crescimento. O atacante senegalês, além do gol marcado, teria convencido os observadores da Inter pelo potencial e por uma base técnica e atlética sobre a qual se pode construir ainda mais.

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