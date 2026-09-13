A Inter parte imediatamente para cima de Romano e Mendy: olheiro do clube estará em Atalanta x Cagliari

A Inter continua monitorando com atenção os jovens talentos do cenário italiano e também olha para a casa do Cagliari: no caderno de anotações da diretoria da Inter foram parar Alessandro Romano e Paul Mendy.





Um olheiro da Inter, de fato, esteve presente na New Balance Arena por ocasião de Atalanta x Cagliari, com o objetivo de acompanhar de perto o meio-campista nascido em 2006 e o atacante senegalês, autor do gol que deu à equipe de Pisacane a vantagem momentânea. A informação é de Pasquale Guarro.