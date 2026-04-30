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A estrela das Lionesses, Leah Williamson, assina novo contrato com o Arsenal
Uma vida inteira no norte de Londres
A zagueira de 29 anos está no clube há 20 anos, tendo subido pelas categorias de base até se tornar o rosto de fato da equipe feminina e uma peça fundamental da defesa. Desde sua estreia, Williamson acumulou 282 partidas pelo clube e marcou 17 gols. Sua decisão de permanecer garante que o clube mantenha uma de suas líderes mais experientes, com a zagueira central atuando atualmente como vice-capitã sob o comando de Kim Little. Tendo ingressado ainda criança, sua trajetória continua no único clube que ela sempre chamou de lar. O clube expressou sua satisfação com a notícia em um comunicado oficial, afirmando: “Todos no clube esperam ansiosamente pela continuidade da liderança e das atuações de Leah aqui no Arsenal.”
- AFP
Superando as frustrações causadas pelas lesões
A notícia sobre o contrato surge no final de uma temporada individual bastante desafiadora para a jogadora da seleção inglesa. A temporada de Williamson foi severamente prejudicada por lesões, depois que ela perdeu a primeira metade da campanha devido a um problema no joelho sofrido durante a Euro 2025. Consequentemente, ela ficou limitada a apenas 10 partidas em todas as competições até agora nesta temporada.
Apesar dos contratempos, ela voltou à boa forma no momento perfeito para a equipe de Jonas Eidevall. A zagueira disputou seus primeiros 90 minutos na Superliga Feminina em janeiro e recentemente foi titular na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Lyon na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Em seguida, ela marcou um gol ao sair do banco na goleada de 7 a 0 sobre o Leicester City na terça-feira.
Uma carreira repleta de conquistas continua
A coleção de troféus de Williamson reflete sua importância para o projeto do Arsenal nos últimos 12 anos. Durante sua passagem pelo clube, ela conquistou um título da Superliga Feminina, quatro Copas da Liga, duas Copas da Inglaterra e uma Liga dos Campeões Feminina da FIFA. Mais notavelmente, ela ergueu o troféu da Liga dos Campeões ao lado de Kim Little na última temporada.
Seu sucesso não se limita ao cenário nacional, já que ela se tornou um ícone nacional com as Lionesses. Williamson levou a seleção da Inglaterra a dois títulos consecutivos do Campeonato Europeu, em 2022 e 2025. Ela disputou 67 partidas pela seleção até o momento, marcando cinco gols, e continua sendo a principal líder da equipe nacional quando está em forma.
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Garantindo o futuro do núcleo do Arsenal
A notícia da renovação de Williamson faz parte de uma estratégia mais ampla da diretoria do Arsenal para garantir a permanência do núcleo do elenco. Na terça-feira, o clube também renovou o contrato da zagueira Steph Catley, garantindo estabilidade na defesa. Isso vem na sequência de recentes renovações de outras figuras importantes do vestiário. A atacante Stina Blackstenius renovou seu contrato na semana passada, enquanto a capitã do clube, Kim Little, também assinou por mais um ano.