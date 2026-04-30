A estrela das Lionesses, Leah Williamson, assina novo contrato com o Arsenal

A notícia sobre o contrato surge no final de uma temporada individual bastante desafiadora para a jogadora da seleção inglesa. A temporada de Williamson foi severamente prejudicada por lesões, depois que ela perdeu a primeira metade da campanha devido a um problema no joelho sofrido durante a Euro 2025. Consequentemente, ela ficou limitada a apenas 10 partidas em todas as competições até agora nesta temporada.

Apesar dos contratempos, ela voltou à boa forma no momento perfeito para a equipe de Jonas Eidevall. A zagueira disputou seus primeiros 90 minutos na Superliga Feminina em janeiro e recentemente foi titular na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Lyon na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Em seguida, ela marcou um gol ao sair do banco na goleada de 7 a 0 sobre o Leicester City na terça-feira.