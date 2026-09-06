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A duração do afastamento é chocante: El Kaabi passa por cirurgia bem-sucedida

NFC Volos x Olympiacos
NFC Volos
Olympiacos
Super League
A. El Kaabi
Grécia
Marrocos

Anúncio do diagnóstico da lesão aterrorizante

O astro marroquino Ayoub El Kaabi, atacante do grego Olympiacos, foi submetido a uma cirurgia na manhã deste domingo, que foi bem-sucedida, para tratar a fratura na perna esquerda.

Aos 43 minutos da partida entre Olympiacos e Volos, pela terceira rodada do Campeonato Grego, no sábado, El Kaabi tentava alcançar a bola antes do goleiro, quando este se lançou sobre a bola com força, atingindo o jogador marroquino e provocando uma lesão assustadora pela intensidade do choque.

El Kaabi sentiu dores intensas, o que causou pânico em todos os que estavam no estádio, antes da entrada dos médicos e de ele ser rapidamente levado para a ambulância, dado o estado crítico em que se encontrava o jogador.

  • 1Diagnóstico final: fratura na perna

    O site grego Sportal afirmou: "O atacante internacional marroquino sofreu uma fratura nos ossos (tíbia e fíbula) da perna esquerda, pouco antes do fim do primeiro tempo da partida entre Olympiacos e Volos (1 a 1), válida pela terceira rodada da primeira divisão".

    E prosseguiu: "A cirurgia foi realizada em Atenas pelo médico do Olympiacos, Christos Theos, e sua equipe médica, e foi concluída com sucesso".

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    • Publicidade

  • 2Tempo de ausência previsto para Ayoub El Kaabi

    Disse o site Protothema grego: "Já em relação ao tempo de sua ausência, estima-se que Ayoub El Kaabi precisará ficar afastado das competições esportivas por um período que varia entre 6 e 7 meses".

    Ao mesmo tempo, afirmou que "o tempo exato de sua ausência dos gramados depende, em grande parte, da resposta de seu corpo ao tratamento e à reabilitação".

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  • 3O período de reabilitação começa hoje

    De acordo com o site grego Sport 24: "O Olympiacos informou, em comunicado oficial, que a cirurgia foi realizada com sucesso pelo médico-chefe da equipe, Christos Theos, e sua equipe na clínica B. Valeros, vinculada ao Centro Médico de Atenas".

    E acrescentou: "O período pós-operatório segue conforme o plano estabelecido. Além disso, o clube rubro-branco informou que o período de reabilitação começa hoje, com o objetivo do retorno gradual, seguro e completo de El Kaabi à atividade competitiva".

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