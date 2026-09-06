A duração do afastamento é chocante: El Kaabi passa por cirurgia bem-sucedida

O astro marroquino Ayoub El Kaabi, atacante do grego Olympiacos, foi submetido a uma cirurgia na manhã deste domingo, que foi bem-sucedida, para tratar a fratura na perna esquerda.

Aos 43 minutos da partida entre Olympiacos e Volos, pela terceira rodada do Campeonato Grego, no sábado, El Kaabi tentava alcançar a bola antes do goleiro, quando este se lançou sobre a bola com força, atingindo o jogador marroquino e provocando uma lesão assustadora pela intensidade do choque.

El Kaabi sentiu dores intensas, o que causou pânico em todos os que estavam no estádio, antes da entrada dos médicos e de ele ser rapidamente levado para a ambulância, dado o estado crítico em que se encontrava o jogador.