A busca pelo sucessor do comissário da MLS, Don Garber, teria sido reduzida a três finalistas

De acordo com o Sportico, espera-se que os três façam apresentações aos proprietários da MLS nas próximas semanas, à medida que a liga avança com seu processo de sucessão.

O contrato de Garber vai até o final de 2027, o que cria uma complicação interessante no processo de sucessão. Quando ele assinou o contrato, em julho de 2024, o prazo de validade estava previsto para expirar durante o período de entressafra da MLS. No entanto, com a liga agora alterando seu calendário, seu contrato terminará no meio da temporada 2027-28, o que pode forçar Garber a deixar o cargo mais cedo ou permanecer no cargo por mais alguns meses.