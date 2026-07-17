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A busca pelo sucessor do comissário da MLS, Don Garber, teria sido reduzida a três finalistas
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De acordo com o Sportico, espera-se que os três façam apresentações aos proprietários da MLS nas próximas semanas, à medida que a liga avança com seu processo de sucessão.
O contrato de Garber vai até o final de 2027, o que cria uma complicação interessante no processo de sucessão. Quando ele assinou o contrato, em julho de 2024, o prazo de validade estava previsto para expirar durante o período de entressafra da MLS. No entanto, com a liga agora alterando seu calendário, seu contrato terminará no meio da temporada 2027-28, o que pode forçar Garber a deixar o cargo mais cedo ou permanecer no cargo por mais alguns meses.
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'Processo em andamento'
A MLS não confirmou as identidades dos finalistas citados, mas reconheceu que o processo de seleção continua em andamento.
“O Conselho de Governadores da Major League Soccer vem conduzindo um processo abrangente de planejamento de sucessão”, afirmou a liga em comunicado. “Como parte desse esforço, vários profissionais altamente qualificados foram considerados. O Comitê de Sucessão da MLS está trabalhando com o Comissário e o Conselho nesse processo em andamento.”
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O histórico dos três candidatos
Cada candidato traria uma experiência diferente para o cargo.
Berg faz parte do grupo de proprietários do LAFC desde que o clube ingressou na MLS em 2018 e, anteriormente, atuou por quatro anos como principal proprietário executivo. Antes de ingressar no futebol, ele trabalhou por 30 anos na Apollo Global Management.
Marathe trabalha com o San Francisco 49ers há 25 anos e, atualmente, supervisiona os interesses comerciais externos da organização por meio da 49ers Enterprises. Ele também atua como presidente do Leeds United, após o grupo ter concluído a aquisição do clube da Premier League em 2025.
Nathanson passou duas décadas na televisão, principalmente na Fox Sports, antes de assumir funções em várias organizações esportivas. Ele é investidor do Seattle Kraken e do Angel City FC e passou a integrar o grupo de proprietários do Seattle Sounders em 2019.
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E agora, o que vem a seguir?
A MLS criou seu comitê de sucessão no final do ano passado, com o coproprietário do LAFC, Bennett Rosenthal, e o proprietário do Columbus Crew, Jimmy Haslam, liderando o processo. Inicialmente, a liga contratou a The Miles Group como consultora, antes de recorrer à Korn Ferry para conduzir a busca.
Garber tem afirmado que planeja cumprir seu contrato atual e auxiliar na transição. No entanto, a decisão da MLS de adotar um calendário que vai do verão à primavera significa que seu contrato agora está previsto para expirar no meio da temporada 2027-28, o que pode exigir que a liga ajuste o momento exato de sua saída.
Quem quer que suceda Garber assumirá o comando de uma liga que se expandiu para 30 clubes durante seu mandato e se prepara para outro período decisivo, incluindo a busca por um novo acordo de mídia.
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