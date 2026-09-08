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A Bola de Ouro chega à DAZN: o evento transmitido globalmente

A DAZN transmitirá ao vivo e gratuitamente a cerimônia de entrega da Bola de Ouro para fãs de todo o mundo, levando a mais prestigiosa premiação individual do futebol a um público internacional.


Após o anúncio das indicações desta noite, o compromisso está marcado para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, quando os melhores jogadores e as melhores jogadoras se reunirão em Londres para descobrir quem levantará o prêmio individual mais cobiçado do futebol.

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    Desde 1956, a cerimônia da Bola de Ouro celebra os maiores talentos do futebol. O prêmio, concedido pela revista France Football, é dado aos talentos que mais se destacaram ao longo da temporada, avaliando suas atuações individuais, os resultados alcançados, mas também o comportamento fora de campo.


    Entre os vencedores do ano passado estão o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa Ousmane Dembélé, que conquistou o prêmio masculino, e a meio-campista da seleção espanhola e do Barcelona Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro feminina pelo terceiro ano consecutivo, estabelecendo assim um recorde.

    • Publicidade

  • Além da transmissão ao vivo, a DAZN será Parceira Patrocinadora Global Gold da Bola de Ouro nas categorias “Serviços de Transmissão Esportiva” e “Serviços Esportivos OTT”, reforçando ainda mais a presença do Grupo em um dos eventos mais prestigiados do futebol mundial.

  • De olho na noite de premiação, os fãs também poderão mergulhar no clima pré-cerimônia graças aos conteúdos dedicados e à cobertura especial programada.


    "A Bola de Ouro é um dos eventos mais icônicos do futebol e uma celebração dos jogadores que inspiram torcedores do mundo todo", declarou Shay Segev, CEO do DAZN Group. "Estamos entusiasmados em trazer a Bola de Ouro de volta à DAZN e disponibilizá-la gratuitamente aos fãs em 200 mercados em nível global. Como plataforma global de referência para o esporte, os torcedores escolhem se conectar à DAZN para acompanhar alguns dos maiores eventos esportivos e viver as melhores experiências de transmissão, e a Bola de Ouro representa um acréscimo perfeito à nossa ampla oferta de futebol. É um excelente exemplo de como a DAZN aproxima os torcedores dos momentos mais importantes do futebol".


    A Bola de Ouro não estará disponível na DAZN gratuitamente e com exclusividade em todos os mercados. Em detalhes, na Turquia e em Andorra os direitos ao vivo não são exclusividade da DAZN. Já os territórios excluídos são França, Espanha, República Tcheca, Eslováquia, Rússia, Belarus, Azerbaijão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Noruega, Bulgária, Hungria, Geórgia, Romênia e Armênia.

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