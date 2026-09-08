De olho na noite de premiação, os fãs também poderão mergulhar no clima pré-cerimônia graças aos conteúdos dedicados e à cobertura especial programada.





"A Bola de Ouro é um dos eventos mais icônicos do futebol e uma celebração dos jogadores que inspiram torcedores do mundo todo", declarou Shay Segev, CEO do DAZN Group. "Estamos entusiasmados em trazer a Bola de Ouro de volta à DAZN e disponibilizá-la gratuitamente aos fãs em 200 mercados em nível global. Como plataforma global de referência para o esporte, os torcedores escolhem se conectar à DAZN para acompanhar alguns dos maiores eventos esportivos e viver as melhores experiências de transmissão, e a Bola de Ouro representa um acréscimo perfeito à nossa ampla oferta de futebol. É um excelente exemplo de como a DAZN aproxima os torcedores dos momentos mais importantes do futebol".





A Bola de Ouro não estará disponível na DAZN gratuitamente e com exclusividade em todos os mercados. Em detalhes, na Turquia e em Andorra os direitos ao vivo não são exclusividade da DAZN. Já os territórios excluídos são França, Espanha, República Tcheca, Eslováquia, Rússia, Belarus, Azerbaijão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Noruega, Bulgária, Hungria, Geórgia, Romênia e Armênia.