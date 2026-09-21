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5 fatores que fazem do próximo título do Golfo ser "saudita"!

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Kuwait
Omã

O que espera a Arábia Saudita?

Quanto mais se aproxima a data de início da Copa do Golfo, começam os cálculos e mudam as previsões, mas a 27ª edição parece diferente para a seleção da Arábia Saudita, que entra no torneio desta vez em meio a um conjunto de fatores que podem lhe conceder uma vantagem importante na corrida pelo título.

A Arábia Saudita não disputará a "Golfo 27" como uma seleção que busca apenas superar a fase de grupos, mas se apresentará diante de sua torcida e em seu país, com uma lista escolhida cuidadosamente por Georgios Donis, e com uma nova geração que quer se afirmar, após as grandes mudanças ocorridas na configuração da seleção no período recente.

E com o futebol permanecendo aberto a todas as possibilidades, há 5 coisas especificamente que fazem da seleção saudita uma das principais candidatas a disputar a taça do Golfo, e talvez recuperá-la após uma longa ausência.

  • O mando de campo e a torcida: uma arma extra saudita

    Um dos primeiros trunfos que jogam a favor da seleção da Arábia Saudita é a realização do torneio em seu próprio território, já que Jidá recebe as disputas da "Copa do Golfo 27" no período de 23 de setembro a 6 de outubro, com as partidas do torneio sendo realizadas nos estádios da Cidade Esportiva Rei Abdullah "Al-Inma" e da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

    E o mais importante para a Arábia Saudita é que suas três partidas na fase de grupos serão realizadas no estádio Al-Inma, começando pelo confronto contra o Kuwait no dia 23 de setembro, depois contra Omã no dia 26 de setembro, antes de enfrentar o Iraque no encerramento da primeira fase no dia 29 de setembro.

    Leia também: Dônis e a promessa perdida: será que ele surpreenderá a torcida saudita com uma identidade diferente?
    Isso concede à seleção da Arábia Saudita uma vantagem clara no que diz respeito à familiaridade com o estádio e o ambiente, além de não precisar se deslocar entre as cidades, somando-se ao apoio da torcida esperado, fatores que podem desempenhar um papel importante especialmente nos jogos decisivos.

    Chama a atenção que a Arábia Saudita já se sagrou campeã da Copa do Golfo quando sediou o torneio em 2002, depois de liderar as disputas sem sofrer derrotas, fazendo com que a experiência de jogar em casa e diante da torcida permaneça como uma das memórias positivas na história da seleção saudita no torneio.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deniz tem a chance de construir uma nova seleção

    O segundo fator está ligado ao treinador Georgios Donis, que entra no torneio com uma lista significativamente diferente dos nomes que participaram com a seleção na Copa do Mundo de 2026.

    A lista da Arábia Saudita contou com 26 jogadores e teve a ausência de vários nomes que os torcedores estavam acostumados a ver na seleção, entre eles Salem Al-Dawsari e Saud Abdulhamid, além de outros jogadores do Mundial de 2026, enquanto um grupo de novos rostos ganhou sua oportunidade na lista.

    A presença de nomes como Saleh Abu Al-Shamat, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohammed Mahzari e Zakaria Hawsawi, ao lado de elementos com experiência internacional como Mohammed Al-Owais, Mohammed Kanno, Hassan Al-Tambakti e Firas Al-Buraikan, dá a Donis uma mistura entre experiência e juventude.

    E aqui o torneio pode se transformar em um ponto importante na construção de uma nova seleção, especialmente porque os novos jogadores entram na competição com grande motivação para se afirmarem, enquanto os mais experientes sabem que o torneio representa uma oportunidade de devolver a seleção saudita ao pódio dos campeões.

  • Caminho claro

    Talvez o grupo da Arábia Saudita não possa ser descrito como fácil, depois que o sorteio a colocou ao lado de Iraque, Omã e Kuwait, seleções que possuem história e grande experiência no torneio do Golfo.

    Mas, ao mesmo tempo, o quadro parece claro diante de Donis e seus jogadores, pois a Arábia Saudita conhece seus três adversários, além de a tabela de jogos lhe dar a chance de encarar o torneio passo a passo, começando pelo Kuwait, depois Omã, antes de se chocar com o Iraque na última rodada.

    O confronto final diante do Iraque pode ser o mais importante do ponto de vista matemático e técnico, mas virá após duas partidas nas quais a seleção saudita poderá definir sua posição no grupo antecipadamente, o que pode lhe conceder mais espaço para lidar com o terceiro jogo.

    Portanto, a dificuldade do grupo não significa necessariamente que seja um obstáculo para a Arábia Saudita, mas pode ser um fator que a ajude a elevar o nível de concentração desde o início, em vez de entrar no torneio com jogos fáceis e depois enfrentar um teste forte nas fases eliminatórias.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    O título não é estranho

    Quando o assunto é a Copa do Golfo, a seleção da Arábia Saudita tem um histórico que a mantém sempre presente nas contas do torneio, mesmo que esteja distante do título há muito tempo.

    A Arábia Saudita já conquistou a Copa do Golfo 3 vezes, nas edições de 1994, 2002 e 2003, além de ter terminado como vice-campeã em várias edições, o que confirma que a seleção saudita esteve constantemente presente nas fases avançadas do torneio.

    O mais chamativo é que o último título saudita veio há mais de duas décadas, quando a Arábia Saudita conquistou a "Copa do Golfo 16" no Kuwait, em 2003, após liderar o torneio com 14 pontos, sem derrotas, alcançando seu terceiro título na história da competição e o segundo de forma consecutiva.

    A partir daí, a "Copa do Golfo 27" representa uma nova oportunidade de encerrar essa longa ausência, especialmente porque o torneio retorna ao solo saudita, o que faz com que a ideia do quarto título esteja fortemente presente nas contas da torcida e da seleção.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Uma geração que quer escrever uma história diferente

    Talvez o quinto fator seja o mais ligado ao estado psicológico dos jogadores da seleção da Arábia Saudita, pois a nova lista traz um grande número de jogadores em busca de se afirmar no cenário internacional.

    A presença de jogadores como Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami e Sultan Mandash dá a Dónis múltiplas opções, ao mesmo tempo em que a seleção mantém elementos capazes de conceder ao grupo uma dose de experiência, como Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Buraikan e Al-Hamdan.

    Além disso, a ausência de alguns nomes de destaque eleva o teto de responsabilidade sobre os presentes, pois qualquer jogador que tiver a chance de atuar sabe que o torneio pode ser uma das estações mais importantes no início de sua trajetória com a seleção principal, o que pode criar um clima de competição dentro do grupo.

    No fim das contas, nenhum desses fatores pode ser considerado uma garantia do título, pois os torneios do Golfo sempre foram conhecidos por surpresas e por um nivelamento entre as equipes. Contudo, a combinação do mando de campo e da torcida, uma nova lista, um técnico em busca de construir um time diferente, um forte histórico no torneio e uma grande motivação por parte de um grupo de jogadores fazem com que a seleção da Arábia Saudita entre na "Copa do Golfo 27" com mais de um motivo para sonhar com o quarto título.

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