Quanto mais se aproxima a data de início da Copa do Golfo, começam os cálculos e mudam as previsões, mas a 27ª edição parece diferente para a seleção da Arábia Saudita, que entra no torneio desta vez em meio a um conjunto de fatores que podem lhe conceder uma vantagem importante na corrida pelo título.
A Arábia Saudita não disputará a "Golfo 27" como uma seleção que busca apenas superar a fase de grupos, mas se apresentará diante de sua torcida e em seu país, com uma lista escolhida cuidadosamente por Georgios Donis, e com uma nova geração que quer se afirmar, após as grandes mudanças ocorridas na configuração da seleção no período recente.
E com o futebol permanecendo aberto a todas as possibilidades, há 5 coisas especificamente que fazem da seleção saudita uma das principais candidatas a disputar a taça do Golfo, e talvez recuperá-la após uma longa ausência.