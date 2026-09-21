Um dos primeiros trunfos que jogam a favor da seleção da Arábia Saudita é a realização do torneio em seu próprio território, já que Jidá recebe as disputas da "Copa do Golfo 27" no período de 23 de setembro a 6 de outubro, com as partidas do torneio sendo realizadas nos estádios da Cidade Esportiva Rei Abdullah "Al-Inma" e da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

E o mais importante para a Arábia Saudita é que suas três partidas na fase de grupos serão realizadas no estádio Al-Inma, começando pelo confronto contra o Kuwait no dia 23 de setembro, depois contra Omã no dia 26 de setembro, antes de enfrentar o Iraque no encerramento da primeira fase no dia 29 de setembro.

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Isso concede à seleção da Arábia Saudita uma vantagem clara no que diz respeito à familiaridade com o estádio e o ambiente, além de não precisar se deslocar entre as cidades, somando-se ao apoio da torcida esperado, fatores que podem desempenhar um papel importante especialmente nos jogos decisivos.

Chama a atenção que a Arábia Saudita já se sagrou campeã da Copa do Golfo quando sediou o torneio em 2002, depois de liderar as disputas sem sofrer derrotas, fazendo com que a experiência de jogar em casa e diante da torcida permaneça como uma das memórias positivas na história da seleção saudita no torneio.