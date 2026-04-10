FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

5 fatores que apontam para uma virada do Barcelona em Madri

Apesar da derrota por 0 a 2 para o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona tem vários motivos para acreditar na possibilidade de reverter o resultado e se classificar para as semifinais.

O Barcelona aspira superar o obstáculo do Atlético de Madrid para continuar sua trajetória na disputa pelo título da Liga dos Campeões, ausente dos troféus do Barça desde a edição de 2015.

O Barcelona será o visitante do Atlético de Madrid na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final, no Estádio Metropolitano de Madrid.

Apesar da dificuldade da tarefa, o Barcelona conta com uma combinação de história, números, motivação e elementos técnicos que o tornam capaz de sonhar com uma nova remontada contra o Atlético de Madrid.

O jornal “Mundo Deportivo” destacou os principais fatores que fazem o Barcelona acreditar na remontada contra o Atlético de Madrid.

    Resultados positivos e 10 viradas

    O Barcelona tem lembranças recentes que alimentam o otimismo, já que a equipe do técnico Hans Flick conseguiu reverter uma desvantagem de 0 a 2 no Estádio Metropolitano em 2025, acabando por vencer por 4 a 2.

    Além disso, nesta temporada, o time conseguiu reverter uma desvantagem de 0 a 1 para uma vitória por 3 a 1, resultado suficiente para levar a partida para a prorrogação.

    Além disso, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 na partida de volta das semifinais da Copa do Rei, no Estádio Camp Nou.

    Ao mesmo tempo, o Barcelona realizou nesta temporada 10 viradas, sendo 7 na La Liga e 3 na Liga dos Campeões.

    Um número europeu traz esperança... e o retorno de De Jong

    Apesar da dificuldade da tarefa, o Barcelona conseguiu se recuperar em 5 das 12 vezes em que esteve perdendo por dois gols na Liga dos Campeões, um número que dá esperança, embora a maioria dessas viradas tenha ocorrido em casa.

    Ao mesmo tempo, o time catalão contará novamente com o seu craque holandês Frenkie de Jong, um grande reforço para o meio-campo.

    Além disso, Pedri será poupado no clássico catalão da La Liga, para estar fisicamente pronto para enfrentar o Rojiblancos, apesar da ausência de Pau Kubarsi por suspensão.

    Transformar a frustração em um forte incentivo

    A derrota deixou marcas evidentes nos jogadores, especialmente em Lamine Yamal e Gavi, mas essa frustração se transformou em um forte incentivo no vestiário, para que eles reagissem com força.

    O choque da derrota refletiu-se no rosto de Yamal após o fim da partida, onde ele parecia profundamente abalado, assim como Gavi, que apareceu chorando, e o restante de seus companheiros.

    O vestiário do Barça está cheio de raiva e determinação para reverter o resultado, e o técnico Hans Flick é o primeiro a acreditar nisso.

