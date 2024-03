5 áreas que precisam de atenção para o São Paulo melhorar e ir bem na Libertadores e no Brasileirão

"Após eliminação, clube não pode pode se dar ao luxo de, mais uma vez, oferecer um 'neo-respaldo' ao seu treinador"

"Burro, burro, burro".

Era inconfundível o coro bradado pelos são-paulinos ao concretizar da eliminação diante do Novorizontino em casa - um MorumBIS praticamente lotado. O alvo? Também era inconfundível. Thiago Carpini.

A tensão, por sua vez, se prostrava clara e óbvia na zona oeste de São Paulo quando Renato Palm se dirigia à grande área para a cobrança do que seria o pênalti que acabaria com qualquer otimismo tricolor remanescente da conquista da Supercopa do Brasil, de seis semanas atrás. É certo dizer que, mesmo que os são-paulinos tivessem celebrado um suado triunfo nas penalidades e avançassem, consequentemente, às semifinais do Paulistão, haveria, ainda, total desconfiança no que se refere ao seguimento da vida do São Paulo em 2024.

E, com Brasileirão, Libertadores e um inédito título da Copa do Brasil a ser defendido ao longo dos próximos meses e a permanência de Carpini bancada pela alta cúpula no MorumBIS, o Tricolor inevitavelmente precisa lamber suas feridas e recalcular rota.

Abaixo - com a bússola em mãos -, a GOAL disserta sobre os rumos que o São Paulo precisa tomar para um 2024 melhor...