Os 12 momentos que fizeram o City dar a virada no United e deixar Manchester azul

Não há dúvida de que, no momento, a equipe de Pep Guardiola é uma potência, não apenas na sua cidade, mas em toda a Inglaterra

"Às vezes você tem um vizinho barulhento", disse Sir Alex Ferguson uma vez sobre o Manchester City. "Você não pode fazer nada em relação a isso. Eles sempre serão barulhentos. Você só tem que seguir em frente com sua vida, ligar a televisão e aumentar um pouco o volume."

Ferguson proferiu essas palavras imortais em 2009, depois que Michael Owen garantiu uma vitória dramática nos acréscimos por 4 a 3 ao Manchester United no clássico em Old Trafford. Mas desde então, nenhum sistema de som foi capaz de abafar o barulho vindo do outro lado da cidade.

Nos últimos 14 anos, o City empilhou bem mais troféus do que o United, fez contratações mais marcantes e tomou decisões muito melhores no extra-campo. Por mais que os Red Devils possam negar, o City roubou a cena como a força dominante em Manchester e no futebol inglês como um todo.

Às vésperas do clássico de domingo no Etihad Stadium, onde o City é o grande favorito para manter essa dominação, a GOAL analisa os 12 momentos que levaram a essa grande mudança de poder na Inglaterra.