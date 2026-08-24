A Copa Intercontinental da Fifa retorna para sua terceira edição em 2026, reunindo os campeões das seis confederações continentais do futebol mundial para coroar o campeão mundial de clubes incontestável do esporte. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli e Auckland FC já garantiram suas vagas no torneio, com o representante da América do Sul ainda a ser definido mais tarde no ano.

GOAL tem todos os detalhes de que os torcedores precisam para acompanhar a ação e garantir ingressos no momento em que forem colocados à venda.

Quando é a Copa Intercontinental da Fifa 2026?

Data e hora Partida Local Ingressos 26 de agosto de 2026 Copa África-Ásia-Pacífico: Al-Ahli x Auckland FC King Abdullah Sports City, Jedá, Arábia Saudita Ingressos A confirmar Final da Copa África-Ásia-Pacífico: vencedor da AFC/OFC x Mamelodi Sundowns A confirmar Ingressos Dezembro de 2026 (a confirmar) Dérbi das Américas: Toluca x campeão da Copa Libertadores A confirmar Ingressos Dezembro de 2026 (a confirmar) Copa Challenger da Fifa: vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico x vencedor do Dérbi das Américas A confirmar Ingressos Meados de dezembro de 2026 (a confirmar) Final da Copa Intercontinental da Fifa: Paris Saint-Germain x vencedor da Copa Challenger A confirmar Ingressos

Onde comprar ingressos para a Copa Intercontinental da Fifa 2026?

A Ticombo é sua melhor opção para garantir ingressos para a Copa Intercontinental da Fifa 2026 assim que as partidas forem disponibilizadas. O marketplace lista ingressos verificados para jogos de futebol em todo o mundo, com garantias de proteção ao comprador e processamento seguro de pagamento incluídos em cada pedido. Basta selecionar a partida que você quer assistir, escolher entre as opções disponíveis por categoria e localização do assento e finalizar a compra em poucos cliques.

Enquanto isso, fique de olho na Ticombo, já que novas opções são adicionadas assim que locais e datas são confirmados, e aja rápido quando isso acontecer, considerando a velocidade com que as edições anteriores se esgotaram.

Quanto custam os ingressos para a Copa Intercontinental da Fifa 2026?

Os preços exatos de 2026 ainda não foram divulgados, mas o histórico recente oferece aos torcedores uma referência útil. Para a edição de 2025, no Catar, os ingressos de venda geral da própria Fifa começaram em apenas 20 riais catarianos, cerca de 5 dólares americanos, para as fases iniciais, enquanto os marketplaces de revenda mostraram uma variação muito maior assim que a demanda aumentou.

Os ingressos para a final da Copa Intercontinental variaram de cerca de 82 dólares americanos para os assentos mais baratos disponíveis até uma média de aproximadamente 217 dólares americanos para um ingresso de faixa intermediária.

Os preços para os jogos da Copa África-Ásia-Pacífico e do Dérbi das Américas costumam ser a forma mais acessível de entrar no torneio, enquanto a Copa Challenger e a própria final têm um custo mais alto devido ao peso envolvido. Na Ticombo, os preços variam de acordo com a oferta e a demanda em tempo real, então, quanto antes os torcedores reservarem após o início das vendas, maiores serão as chances de garantir o assento mais barato disponível. A plataforma também permite que os torcedores comparem as categorias de assento lado a lado, facilitando encontrar um ingresso que caiba no orçamento sem perder a atmosfera.

Tudo o que você precisa saber sobre a Copa Intercontinental da Fifa 2026

A Copa Intercontinental segue um formato de quatro etapas e cinco partidas. A Copa África-Ásia-Pacífico abre o torneio, reunindo os campeões da AFC e da CAF com o representante da Oceania em um mini mata-mata de dois jogos, com os direitos de sediar alternando entre Ásia e África a cada ano. O Dérbi das Américas então coloca o vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf contra o campeão da Copa Libertadores em partida única. Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na Copa Challenger da Fifa em local neutro, com o vencedor avançando para encarar o campeão da Liga dos Campeões da Uefa, que vai direto para a final sem disputar uma fase anterior.

Cinco das seis vagas de 2026 já estão preenchidas. O Al-Ahli se classificou como campeão da Liga dos Campeões da AFC Elite após derrotar o Machida Zelvia em Jedá, o Toluca garantiu a vaga da Concacaf com vitória nos pênaltis sobre o Tigres, o Mamelodi Sundowns venceu a final da Liga dos Campeões da CAF contra o AS FAR, e o Auckland FC assegurou a vaga da Oceania ao conquistar a primeira edição da OFC Professional League. O Paris Saint-Germain entra como campeão europeu e atual detentor da Copa Intercontinental após reter a Champions League contra o Arsenal nos pênaltis, em Budapeste, o que significa que vai direto para a final novamente. A única vaga ainda em aberto pertence à América do Sul, com o campeão da Copa Libertadores de 2026 ainda a ser definido mais tarde no ano.