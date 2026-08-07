A Juventus entra em 2026/27 sob o comando de Luciano Spalletti, que acalmou a situação após uma temporada caótica em que Igor Tudor foi demitido em outubro, apesar de ter acabado de assinar uma renovação de contrato. O 6º lugar significa que a Juventus disputará a Liga Europa nesta temporada, e o clube tentará voltar ao topo da Serie A na primeira temporada completa de Spalletti no cargo. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Juventus no Allianz Stadium.
Lista completa de jogos da Juventus na Serie A 2026/27
|Data e hora
|Jogo
|Estádio
|Competição
|Ingressos
|23 ago. 2026
|Frosinone x Juventus
|Stadio Benito Stirpe (fora)
|Serie A
|Ingressos
|30 ago. 2026
|Juventus x Parma
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|6 set. 2026
|Juventus x Milan
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|12-13 set. 2026
|Sassuolo x Juventus
|Mapei Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20 set. 2026
|Juventus x Atalanta
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|11 out. 2026
|Cagliari x Juventus
|Unipol Domus (fora)
|Serie A
|Ingressos
|18 out. 2026
|Juventus x Lazio
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|25 out. 2026
|Lecce x Juventus
|Stadio Via del Mare (fora)
|Serie A
|Ingressos
|qua., 28 out. 2026
|Genoa x Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (fora)
|Serie A
|Ingressos
|1 nov. 2026
|Juventus x Napoli
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|8 nov. 2026
|Fiorentina x Juventus
|Stadio Artemio Franchi (fora)
|Serie A
|Ingressos
|22 nov. 2026
|Juventus x Venezia
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|29 nov. 2026
|Como x Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6 dez. 2026
|Juventus x Udinese
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13 dez. 2026
|Juventus x Monza
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|20 dez. 2026
|Roma x Juventus
|Stadio Olimpico (fora)
|Serie A
|Ingressos
|3 jan. 2027
|Bologna x Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (fora)
|Serie A
|Ingressos
|qua., 6 jan. 2027
|Juventus x Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|9-10 jan. 2027
|Inter x Juventus (Derby d'Italia, jogo de ida)
|San Siro (fora)
|Serie A
|Ingressos
|16-17 jan. 2027
|Juventus x Genoa
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|23-24 jan. 2027
|Juventus x Cagliari
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|30-31 jan. 2027
|Milan x Juventus
|San Siro (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6-7 fev. 2027
|Juventus x Sassuolo
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13-14 fev. 2027
|Napoli x Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20-21 fev. 2027
|Juventus x Bologna
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|27-28 fev. 2027
|Monza x Juventus
|U-Power Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6-7 mar. 2027
|Juventus x Roma
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13-14 mar. 2027
|Lazio x Juventus
|Stadio Olimpico (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20-21 mar. 2027
|Juventus x Como
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|3-4 abr. 2027
|Torino x Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (fora)
|Serie A
|Ingressos
|10-11 abr. 2027
|Juventus x Lecce
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|17-18 abr. 2027
|Venezia x Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (fora)
|Serie A
|Ingressos
|24-25 abr. 2027
|Juventus x Fiorentina
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|1-2 maio 2027
|Atalanta x Juventus
|Gewiss Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|8-9 maio 2027
|Udinese x Juventus
|Bluenergy Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|15-16 maio 2027
|Juventus x Inter (Derby d'Italia, jogo de volta)
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|22-23 maio 2027
|Parma x Juventus
|Stadio Ennio Tardini (fora)
|Serie A
|Ingressos
|29-30 maio 2027
|Juventus x Frosinone
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
Como comprar ingressos da Juventus
- Os ingressos são disponibilizados em fases: os membros J1897 têm acesso primeiro, seguidos pelos membros Black & White & Stadium, e depois pela venda ao público geral cerca de duas semanas mais tarde.
- A demanda é maior para o Derby d'Italia (contra a Inter) e o Derby della Mole (contra o Torino), que muitas vezes se esgotam rapidamente pelos canais oficiais.
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, mercados secundários como o StubHub são uma forma confiável de garantir um lugar no Allianz Stadium, com ingressos disponíveis em todos os setores do estádio.
Quanto custam os ingressos da Juventus
- Lugares atrás do gol: a partir de cerca de €35 diretamente pelo clube.
- Setores centrais leste ou oeste: cerca de €90.
- Jogos de alta demanda (Dérbi de Turim, partidas da Liga Europa): a partir de €50.
- Mercado secundário via StubHub: a partir de €34, variando conforme a demanda.
Pacotes VIP e de hospitalidade também estão disponíveis para uma experiência mais premium, com preços variando de acordo com as comodidades e a localização dos assentos.
O que esperar da Juventus em 2026/27
A Juventus viveu uma temporada 2025/26 turbulenta: Igor Tudor, apesar de ter assinado uma extensão de dois anos em junho de 2025, foi demitido no fim de outubro com o clube em sexto lugar, sendo substituído brevemente pelo interino Massimo Brambilla antes de Luciano Spalletti assumir em definitivo. Spalletti estabilizou os resultados, mas não conseguiu levar a Juventus além do sexto lugar ao fim da temporada, ficando fora da Champions League e se contentando com a Liga Europa neste período.
Agora em sua primeira temporada completa no cargo, Spalletti tentará reconstruir o embalo com um elenco que ainda conta com Kenan Yildiz, artilheiro do clube na última temporada, ao lado de Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. A tabela tem uma simetria notável, com a Juventus abrindo e encerrando a temporada contra o recém-promovido Frosinone, enquanto uma sequência difícil a partir da 16ª rodada traz Roma, Bologna, o rival da cidade Torino e a rival da Derby d'Italia, a Inter, em rápida sucessão.
História do Allianz Stadium
O Allianz Stadium (Juventus Stadium) é um estádio com todos os lugares sentados no distrito de Vallette, em Turim, construído no local da antiga casa do clube, o Stadio Delle Alpi, e inaugurado em 2011. Com capacidade para 41.689 pessoas, é o sexto maior estádio de futebol da Itália.
Além dos jogos regulares da Juventus, o estádio recebeu a final da Liga Europa da UEFA de 2014 (Sevilla x Benfica), duas partidas das finais da Liga das Nações da UEFA de 2021 e a final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA de 2022 (Barcelona x Lyon).Guias de ingressos para estádios icônicos da Serie A ajudam os torcedores a entender os setores dos estádios e as janelas de compra de ingressos para visitas em dias de jogo. Para garantir que você possa reagir perfeitamente às mudanças de momento ao vivo com linhas de odds competitivas, encontrar um fornecedor de ponta é crucial. Reserve um momento para ler nosso guia detalhado sobre bônus desbloqueados pelo código promocional stake.