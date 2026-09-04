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Quais são os próximos jogos do Inter Miami em 2026?

Data e horário Partida Local Ingressos qua., 9 de setembro de 2026, 20h30 ET Chicago Fire FC x Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Compre ingressos sáb., 12 de setembro de 2026, 19h30 ET Inter Miami x Nashville SC Nu Stadium, Miami Compre ingressos dom., 20 de setembro de 2026, 19h00 ET Inter Miami x San Diego FC Nu Stadium, Miami Compre ingressos dom., 27 de setembro de 2026, 19h00 ET Columbus Crew x Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Compre ingressos sáb., 10 de outubro de 2026, 19h30 ET Inter Miami x D.C. United Nu Stadium, Miami Compre ingressos qua., 14 de outubro de 2026, 19h30 ET Inter Miami x New York City FC Nu Stadium, Miami Compre ingressos sáb., 17 de outubro de 2026, 19h30 ET Atlanta United FC x Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Compre ingressos sáb., 24 de outubro de 2026, 17h30 ET Red Bull New York x Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Compre ingressos qua., 28 de outubro de 2026, 19h30 ET Inter Miami x FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Compre ingressos dom., 1º de novembro de 2026, 18h00 ET New England Revolution x Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Compre ingressos sáb., 7 de novembro de 2026, 16h00 ET Inter Miami x Charlotte FC (último jogo da temporada regular) Nu Stadium, Miami Compre ingressos

Os horários de início estão listados no horário do Leste dos EUA e estão sujeitos a alteração antes da confirmação da transmissão. Sempre confira novamente no site oficial do clube ou com o fornecedor dos ingressos mais perto do dia do jogo.

Como comprar ingressos do Inter Miami

Há várias opções de ingressos disponíveis para os jogos do Inter Miami, de entradas avulsas para partidas a pacotes de hospitalidade.

Para comprar ingressos oficiais do Inter Miami, o método mais confiável é acessar o site oficial da MLS ou o portal de ingressos no site oficial do clube.

Obviamente, a demanda por ingressos costuma ser alta, especialmente agora que o clube está estabelecido em sua nova casa permanente e entra na temporada como atual campeão da MLS Cup. Portanto, se os jogos estiverem esgotados pelos canais oficiais ou se você estiver buscando ingressos de última hora, pode considerar revendedores secundários, como o StubHub, com ingressos a partir de US$ 36.

Quanto custam os ingressos do Inter Miami?

Para quem deseja comprar ingressos do Inter Miami pelos canais oficiais, o clube anunciou preços de carnê de temporada a partir de US$ 40 por partida para inscrições antecipadas no Nu Stadium, embora o preço de entradas avulsas varie significativamente de acordo com o adversário, o setor e a antecedência da compra. Sempre confira o portal oficial de ingressos do clube para ver os preços atualizados de cada partida, já que eles podem mudar ao longo da temporada, especialmente para jogos de alta demanda ou se o Inter Miami avançar longe nos playoffs.

O preço varia dependendo de onde você se senta no estádio, e os valores para jogos fora de casa dependem das próprias políticas do clube mandante.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

O que esperar do Inter Miami em 2026?

O Inter Miami joga na MLS apenas desde o início da temporada de 2020, mas já se tornou uma das maiores atrações da liga. O clube surgiu com o apoio de celebridades como David Beckham e foi crescendo cada vez mais. Diversos nomes estelares vestiram a agora famosa camisa rosa, e nenhum mais do que Lionel Messi.

A temporada de 2025 de Messi foi digna dos livros de história: ele conquistou a Chuteira de Ouro da MLS, garantiu prêmios consecutivos de MVP e foi eleito o MVP da campanha vitoriosa do Inter Miami na MLS Cup 2025. O argentino assinou uma renovação de contrato de três anos no fim de 2025 para permanecer no clube até 2028, consolidando seu compromisso com a nova era da franquia no Nu Stadium. Ele completará 39 anos durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, mas não mostra sinais de desaceleração. Além de Messi, o elenco atual também conta com nomes como Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón e Germán Berterame, enquanto os pilares do clube Jordi Alba e Sergio Busquets devem se aposentar ao fim da temporada.

Também tem sido uma temporada de mudanças fora de campo: o técnico de longa data Javier Mascherano saiu em abril de 2026, e Guillermo Hoyos assumiu o comando.

As médias de público cresceram de forma constante a cada ano desde a fundação do Inter Miami, e a mudança para o novo e maior Nu Stadium, que foi inaugurado diante de um público com ingressos esgotados de 26.700 pessoas para a visita do Austin FC em 4 de abril de 2026, só intensificou a demanda. A expectativa é de uma atmosfera lotada nos principais jogos, especialmente com o clube em busca do bicampeonato da MLS Cup.

História do Nu Stadium

O Nu Stadium é a nova casa específica para futebol do Inter Miami no Miami Freedom Park, um empreendimento de entretenimento e comunidade de 131 acres localizado perto do Aeroporto Internacional de Miami. O estádio foi inaugurado em 4 de abril de 2026, com a primeira partida do Inter Miami em casa na MLS no local terminando em empate por 2 a 2 contra o Austin FC, marcando o fim da passagem de vários anos do clube pelo temporário Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Projetado como um local multiuso com 25 mil lugares, com capacidade informada para eventos maiores mais próxima de 26.700, o Nu Stadium conta com um anel de circulação a céu aberto em 360 graus com vista panorâmica do centro de Miami, uma arquibancada única contínua desenhada para maximizar a atmosfera e o que é anunciado como o maior bar da MLS. O estádio leva o nome da Nu, uma empresa de serviços financeiros digitais, dentro de uma parceria plurianual de naming rights anunciada em março de 2026.