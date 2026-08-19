Os ingressos do Fulham para 2026/27 já estão à venda para a quinta temporada consecutiva dos Cottagers na Premier League, e ela começa em grande estilo: um dérbi do oeste de Londres contra o Chelsea em Craven Cottage na segunda-feira, 24 de agosto. Esta é uma nova era às margens do Tâmisa, com Alvaro Arbeloa assumindo o comando após a saída de Marco Silva para o Benfica depois de cinco anos à frente da equipe, e novas contratações, incluindo Gonzalo Garcia e Shea Charles, chegando para renovar o elenco.

Depois de duas campanhas seguidas terminando em 11º lugar, os torcedores vão lotar Craven Cottage para ver se Arbeloa consegue levar o Fulham para posições mais altas na tabela, com o Brighton visitando o estádio no Boxing Day e o Arsenal na sequência, em 30 de dezembro. GOAL explica onde comprar ingressos do Fulham, quanto eles custam e todos os jogos em casa nesta temporada.

Próximos jogos do Fulham em 2026/27 em Craven Cottage

Abaixo está a lista completa confirmada dos jogos do Fulham em casa, em Craven Cottage, na temporada 2026/27:

Data Jogo Competição Ingressos seg. 24 de ago. Fulham x Chelsea Premier League Ingressos sáb. 5 de set. Fulham x Crystal Palace Premier League Ingressos sáb. 19 de set. Fulham x Manchester United Premier League Ingressos sáb. 17 de out. Fulham x Hull City Premier League Ingressos sáb. 7 de nov. Fulham x Newcastle United Premier League Ingressos sáb. 28 de nov. Fulham x Bournemouth Premier League Ingressos sáb. 12 de dez. Fulham x Brentford Premier League Ingressos sáb. 26 de dez. Fulham x Brighton & Hove Albion Premier League Ingressos qua. 30 de dez. Fulham x Arsenal Premier League Ingressos qua. 6 de jan. Fulham x Tottenham Hotspur Premier League Ingressos sáb. 23 de jan. Fulham x Aston Villa Premier League Ingressos sáb. 6 de fev. Fulham x Manchester City Premier League Ingressos qua. 10 de fev. Fulham x Nottingham Forest Premier League Ingressos sáb. 27 de fev. Fulham x Leeds United Premier League Ingressos sáb. 20 de mar. Fulham x Liverpool Premier League Ingressos sáb. 17 de abr. Fulham x Sunderland Premier League Ingressos sáb. 1º de mai. Fulham x Everton Premier League Ingressos sáb. 8 de mai. Fulham x Ipswich Town Premier League Ingressos dom. 23 de mai. Fulham x Coventry City Premier League Ingressos

As datas são do anúncio oficial da tabela da Premier League, e os horários de início são confirmados algumas semanas antes de cada rodada, quando as escolhas da televisão são feitas, então sempre confira novamente antes de viajar. Datas de copas, incluindo um jogo em casa pela EFL Cup contra o AFC Wimbledon, serão adicionadas à medida que forem confirmadas.

Como comprar ingressos do Fulham para 2026/27?

A melhor forma de comprar ingressos do Fulham pelo valor de face é pelo portal oficial de ingressos do clube, onde os lugares são disponibilizados em três etapas: primeiro para os detentores de season tickets, depois para os membros do clube classificados por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral, embora os maiores jogos raramente cheguem a essa fase. Os season tickets garantem entrada para todos os jogos da liga em casa, além de prioridade para partidas de copa, mas estão esgotados para novos torcedores, com a lista de espera sendo a única forma de acesso.

Para todos os outros, a opção realista é o StubHub, que lista ingressos para todos os jogos do Fulham em casa, incluindo partidas exclusivas para membros e esgotadas, com preços de revenda a partir de cerca de 53 euros e toda compra coberta pela garantia FanProtect. Os ingressos para jogos fora funcionam de forma semelhante: o clube os vende por ordem de chegada aos detentores de season tickets, e as plataformas de revenda ficam com o restante.

Para uma experiência premium no dia do jogo, pacotes de hospitalidade podem ser reservados pelo site oficial do clube, variando entre o Johnny Haynes e o Thameside Superboxes, com bufês, bebidas incluídas e assentos na varanda, até o Chairman's Lounge, com serviço de prata ao lado de lendas do clube, e a experiência gastronômica pré-jogo fora do estádio no Fulham Palace. As opções são limitadas e uma consulta não garante um lugar, então registre seu interesse cedo para os maiores jogos.

Quanto custam os ingressos do Fulham para 2026/27?

O Fulham segue com um dos ingressos mais acessíveis da Premier League em Londres. Os preços de face para jogos em Craven Cottage variam conforme a localização do assento, o adversário e o momento da temporada, e recentemente foram estruturados da seguinte forma:

Categoria Adulto Idoso Estudante Júnior Hammersmith £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Putney Home £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Johnny Haynes E+F £50,00 £45,00 £45,00 £25,00 Johnny Haynes Other £40,00 £35,00 £35,00 £15,00

No mercado de revenda, os ingressos do Fulham foram anunciados a partir de cerca de 53 euros para jogos de menor demanda, subindo bastante para o dérbi contra o Chelsea, o Boxing Day contra o Brighton e as visitas de Arsenal, Liverpool e os dois clubes de Manchester. Compare tudo o que está disponível no momento no StubHub antes que os preços subam com a aproximação do dia do jogo.

Tudo o que você precisa saber sobre Craven Cottage

Craven Cottage é um dos estádios mais históricos do futebol inglês, casa do clube mais antigo de Londres na primeira divisão e famoso por sua localização à beira do rio Tâmisa, por sua histórica Johnny Haynes Stand e pela recém-reformada Riverside Stand, que modernizou o estádio sem perder seu charme tradicional. O Fulham nunca conquistou um título de grande porte, terminando como vice na FA Cup de 1975 e na Europa League de 2010, então cada temporada em Craven Cottage traz a esperança de finalmente encerrar essa espera.

Chegar ao estádio é mais fácil de transporte público, com estacionamento bastante restrito nos arredores. Putney Bridge, Hammersmith e Fulham Broadway, no metrô de Londres, atendem o estádio, assim como Putney, na National Rail, e ônibus de dia de jogo saindo de Kingston, Putney e Hammersmith. Se você quiser conhecer mais de perto além do dia da partida, há visitas guiadas ao estádio em inglês, espanhol e português a partir de cerca de 22 libras, passando pelo túnel dos jogadores, vestiários, beira do campo e a famosa varanda do Cottage.

Com uma estreia em dia de dérbi, uma nova era com novo técnico e visitas festivas de Brighton e Arsenal, Craven Cottage terá alta demanda durante toda a temporada. Garanta hoje seus ingressos do Fulham para 2026/27 no StubHubantes que os principais jogos se esgotem.