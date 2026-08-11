O Al-Hilal entra em 2026/27 em busca de recuperar o título da Saudi Pro League depois de uma sequência de 24 jogos de invencibilidade que ainda assim não foi suficiente para alcançar o Al-Nassr na temporada passada. Simone Inzaghi segue como técnico, com Crysencio Summerville sendo a principal contratação do verão. Como o clube mais vitorioso da Ásia, com 21 títulos da liga desde 1962, o Al-Hilal continua sendo um dos ingressos mais disputados do futebol saudita. Aqui está tudo o que a GOAL tem sobre como comprar ingressos para a temporada que vem.

Lista de jogos do Al-Hilal na Saudi Pro League 2026/27

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos Sex, 14 de ago. de 2026, 23:00 Al Hilal x Al-Faisaly Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Ingressos Qui, 20 de ago. de 2026, 23:00 Al Fayha x Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos Sex, 28 de ago. de 2026, 23:00 Al Khaleej x Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos Ter, 1º de set. de 2026, 23:00 Al Hilal x Al Ahli (Clásico, 1º jogo) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, rodada 3 Ingressos Sex, 4 de set. de 2026, 23:00 Al Shabab x Al Hilal SHG Arena (fora) Saudi Pro League Ingressos Seg, 7 de set. de 2026, 23:00 Al Hilal x Neom SC Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Ingressos A confirmar, rodada 8 Al Hilal x Al Ittihad (Clásico, 1º jogo) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, rodada 8 Ingressos A confirmar, rodada 17 Al Nassr x Al Hilal (Dérbi de Riad, 1º jogo) Al-Awwal Park (fora) Saudi Pro League, rodada 17 Ingressos A confirmar, rodada 20 Al Ahli x Al Hilal (Clásico, 2º jogo) King Abdullah Sports City (fora) Saudi Pro League, rodada 20 Ingressos A confirmar, rodada 25 Al Ittihad x Al Hilal (Clásico, 2º jogo) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora) Saudi Pro League, rodada 25 Ingressos A confirmar, rodada 34 (rodada final) Al Hilal x Al Nassr (Dérbi de Riad, 2º jogo) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, rodada 34 Ingressos

O Al-Hilal também disputará a King's Cup e a AFC Champions League Elite, com essas tabelas sendo confirmadas após seus respectivos sorteios.

Como comprar ingressos do Al-Hilal

A forma mais confiável é pela seção "Fixture/Tickets" do site oficial da SPL, ou diretamente pelo site da Kingdom Arena.

As rodadas normalmente acontecem de quinta a sábado para se adequar ao fim de semana saudita, com os ingressos sendo disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Para o Dérbi de Riad e outros jogos de maior apelo, compre assim que os ingressos forem colocados à venda.

Não é necessário ter associação para ingressos avulsos, mas o Al-Hilal oferece oito níveis de associação, do Basic (SAR115) ao Platinum, todos incluindo prioridade na compra de ingressos.

ao Platinum, todos incluindo prioridade na compra de ingressos. Se os canais oficiais esgotarem, sites secundários como a Ticombo oferecem ingressos a partir de SAR49.

Quanto custam os ingressos do Al-Hilal

Admissão geral e assentos padrão: normalmente entre SAR50-SAR1.500+ , dependendo do adversário e da categoria do assento.

normalmente entre , dependendo do adversário e da categoria do assento. Camarotes VIP e suítes executivas têm os preços mais altos, especialmente para o Dérbi de Riad e os jogos de Clásico.

têm os preços mais altos, especialmente para o Dérbi de Riad e os jogos de Clásico. Ingressos no mercado secundário via Ticombo começam em SAR49 , embora os preços variem conforme a demanda.

via começam em , embora os preços variem conforme a demanda. Consulte o site oficial da SPL ou o site da Kingdom Arena para ver a disponibilidade mais recente.

O que esperar do Al-Hilal em 2026/27

Fundado em 1957, o Al-Hilal é um dos únicos três clubes a terem disputado todas as temporadas da Saudi Pro League desde seu lançamento e segue sendo o clube mais vitorioso da Ásia, com 70 troféus no total. O título de 2023/24, conquistado de forma invicta sob a campanha de 40 gols de Aleksandar Mitrovic, continua sendo um ponto alto, mas a temporada passada terminou em frustração: uma sequência de 24 jogos sem perder não foi suficiente para ultrapassar o Al-Nassr, e o Al-Hilal terminou como vice-campeão.

Simone Inzaghi, nomeado em junho de 2025, segue como técnico em 2026/27. O elenco continua recheado de talento internacional, com Crysencio Summerville chegando do West Ham por um valor reportado de £64,5 milhões neste verão para se juntar a um grupo que já inclui Darwin Nunez, Theo Hernandez e Joao Cancelo. A expectativa é que o Al-Hilal volte a brigar em todas as frentes nesta temporada.

História da Kingdom Arena

O Al-Hilal manda seus jogos na Kingdom Arena desde fevereiro de 2024, com o estádio acomodando até 30 mil espectadores em sua configuração para futebol. Localizada em Boulevard City, no noroeste de Riad, a construção começou em meados de 2023, com a Kingdom Holding Company (KHC) investindo no local em setembro daquele ano em troca dos naming rights, e o Al-Hilal concordando em torná-lo sua casa permanente. O estádio conta com teto retrátil e um telão de vídeo de quatro lados suspenso sobre a marca central, além de também receber eventos ligados ao calendário de entretenimento de inverno da Riyadh Season.