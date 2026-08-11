O Al-Hilal entra em 2026/27 em busca de recuperar o título da Saudi Pro League depois de uma sequência de 24 jogos de invencibilidade que ainda assim não foi suficiente para alcançar o Al-Nassr na temporada passada. Simone Inzaghi segue como técnico, com Crysencio Summerville sendo a principal contratação do verão. Como o clube mais vitorioso da Ásia, com 21 títulos da liga desde 1962, o Al-Hilal continua sendo um dos ingressos mais disputados do futebol saudita. Aqui está tudo o que a GOAL tem sobre como comprar ingressos para a temporada que vem.
Lista de jogos do Al-Hilal na Saudi Pro League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|Sex, 14 de ago. de 2026, 23:00
|Al Hilal x Al-Faisaly
|Kingdom Arena (casa)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|Qui, 20 de ago. de 2026, 23:00
|Al Fayha x Al Hilal
|Al Majma'a Sport City Stadium (fora)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|Sex, 28 de ago. de 2026, 23:00
|Al Khaleej x Al Hilal
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|Ter, 1º de set. de 2026, 23:00
|Al Hilal x Al Ahli (Clásico, 1º jogo)
|Kingdom Arena (casa)
|Saudi Pro League, rodada 3
|Ingressos
|Sex, 4 de set. de 2026, 23:00
|Al Shabab x Al Hilal
|SHG Arena (fora)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|Seg, 7 de set. de 2026, 23:00
|Al Hilal x Neom SC
|Kingdom Arena (casa)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|A confirmar, rodada 8
|Al Hilal x Al Ittihad (Clásico, 1º jogo)
|Kingdom Arena (casa)
|Saudi Pro League, rodada 8
|Ingressos
|A confirmar, rodada 17
|Al Nassr x Al Hilal (Dérbi de Riad, 1º jogo)
|Al-Awwal Park (fora)
|Saudi Pro League, rodada 17
|Ingressos
|A confirmar, rodada 20
|Al Ahli x Al Hilal (Clásico, 2º jogo)
|King Abdullah Sports City (fora)
|Saudi Pro League, rodada 20
|Ingressos
|A confirmar, rodada 25
|Al Ittihad x Al Hilal (Clásico, 2º jogo)
|King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora)
|Saudi Pro League, rodada 25
|Ingressos
|A confirmar, rodada 34 (rodada final)
|Al Hilal x Al Nassr (Dérbi de Riad, 2º jogo)
|Kingdom Arena (casa)
|Saudi Pro League, rodada 34
|Ingressos
O Al-Hilal também disputará a King's Cup e a AFC Champions League Elite, com essas tabelas sendo confirmadas após seus respectivos sorteios.
Como comprar ingressos do Al-Hilal
- A forma mais confiável é pela seção "Fixture/Tickets" do site oficial da SPL, ou diretamente pelo site da Kingdom Arena.
- As rodadas normalmente acontecem de quinta a sábado para se adequar ao fim de semana saudita, com os ingressos sendo disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.
- Para o Dérbi de Riad e outros jogos de maior apelo, compre assim que os ingressos forem colocados à venda.
- Não é necessário ter associação para ingressos avulsos, mas o Al-Hilal oferece oito níveis de associação, do Basic (SAR115) ao Platinum, todos incluindo prioridade na compra de ingressos.
- Se os canais oficiais esgotarem, sites secundários como a Ticombo oferecem ingressos a partir de SAR49.
Quanto custam os ingressos do Al-Hilal
- Admissão geral e assentos padrão: normalmente entre SAR50-SAR1.500+, dependendo do adversário e da categoria do assento.
- Camarotes VIP e suítes executivas têm os preços mais altos, especialmente para o Dérbi de Riad e os jogos de Clásico.
- Ingressos no mercado secundário via Ticombo começam em SAR49, embora os preços variem conforme a demanda.
- Consulte o site oficial da SPL ou o site da Kingdom Arena para ver a disponibilidade mais recente.
O que esperar do Al-Hilal em 2026/27
Fundado em 1957, o Al-Hilal é um dos únicos três clubes a terem disputado todas as temporadas da Saudi Pro League desde seu lançamento e segue sendo o clube mais vitorioso da Ásia, com 70 troféus no total. O título de 2023/24, conquistado de forma invicta sob a campanha de 40 gols de Aleksandar Mitrovic, continua sendo um ponto alto, mas a temporada passada terminou em frustração: uma sequência de 24 jogos sem perder não foi suficiente para ultrapassar o Al-Nassr, e o Al-Hilal terminou como vice-campeão.
Simone Inzaghi, nomeado em junho de 2025, segue como técnico em 2026/27. O elenco continua recheado de talento internacional, com Crysencio Summerville chegando do West Ham por um valor reportado de £64,5 milhões neste verão para se juntar a um grupo que já inclui Darwin Nunez, Theo Hernandez e Joao Cancelo. A expectativa é que o Al-Hilal volte a brigar em todas as frentes nesta temporada.
História da Kingdom Arena
O Al-Hilal manda seus jogos na Kingdom Arena desde fevereiro de 2024, com o estádio acomodando até 30 mil espectadores em sua configuração para futebol. Localizada em Boulevard City, no noroeste de Riad, a construção começou em meados de 2023, com a Kingdom Holding Company (KHC) investindo no local em setembro daquele ano em troca dos naming rights, e o Al-Hilal concordando em torná-lo sua casa permanente. O estádio conta com teto retrátil e um telão de vídeo de quatro lados suspenso sobre a marca central, além de também receber eventos ligados ao calendário de entretenimento de inverno da Riyadh Season.