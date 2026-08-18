Como comprar ingressos do AFC Bournemouth para 2026/27: jogos, preços e mais

O Bournemouth está entrando na temporada mais empolgante de sua história. Os Cherries terminaram em sexto lugar em 2025/26, a melhor colocação do clube na liga em todos os tempos, e garantiram classificação para o futebol europeu pela primeira vez, após uma notável sequência invicta na segunda metade da campanha.

Esse sucesso trouxe mudanças. Andoni Iraola deixou o clube para assumir o Liverpool depois de três temporadas transformadoras na costa sul, com Marco Rose chegando para comandar um elenco que agora divide atenções entre Premier League e Liga Europa. Somando-se a isso a expansão em andamento do Vitality Stadium, nunca houve momento melhor para estar em Dean Court.

Com a demanda em seu maior nível da história e o Vitality ainda entre os menores estádios da Premier League, os ingressos estão mais difíceis de conseguir do que nunca. Deixe a GOAL guiá-lo pelo processo para entrar em um jogo do Bournemouth nesta temporada.

Quais são os próximos jogos do AFC Bournemouth?

Abaixo, você pode conferir os próximos jogos do Bournemouth na Premier League 2026/27:

Data Jogo Local Ingressos dom. 23 ago. 2026 Manchester City x AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Ingressos sáb. 29 ago. 2026 AFC Bournemouth x Everton Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos sáb. 5 set. 2026 Newcastle United x AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Ingressos sáb. 12 set. 2026 AFC Bournemouth x Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos dom. 20 set. 2026 AFC Bournemouth x Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos sáb. 10 out. 2026 Chelsea x AFC Bournemouth Stamford Bridge, Londres Ingressos sáb. 21 nov. 2026 AFC Bournemouth x Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos sáb. 12 dez. 2026 Arsenal x AFC Bournemouth Emirates Stadium, Londres Ingressos sáb. 26 dez. 2026 AFC Bournemouth x Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos sáb. 2 jan. 2027 AFC Bournemouth x Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Ingressos qua. 6 jan. 2027 Brighton & Hove Albion x AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Ingressos

O Bournemouth também disputa a Liga Europa nesta temporada, com a fase de liga acontecendo de setembro até o fim de janeiro, adicionando uma série de noites europeias no Vitality Stadium ao calendário.

Como comprar ingressos do AFC Bournemouth para 2026/27?

A forma mais acessível de comprar ingressos do Bournemouth é por meio do StubHub, onde ingressos verificados estão disponíveis para jogos em casa e fora, sem necessidade de pontos de fidelidade ou histórico de compras.

O Bournemouth distribui os ingressos de dia de jogo por meio do sistema Cherries Points, que dá prioridade aos torcedores com base em quantas partidas anteriores eles compraram. Os pontos se acumulam ao longo do tempo, o que significa que os torcedores mais novos ficam no fim da fila, e apenas em ocasiões limitadas os jogos chegam a uma verdadeira venda geral, em que qualquer pessoa pode comprar.

Com a menor capacidade da Premier League e o futebol europeu elevando a demanda mais do que nunca, esse sistema deixa a maioria dos torcedores de fora. O StubHub elimina essa barreira por completo. Não há pontos para acumular nem período de qualificação, então você pode navegar pelos anúncios de qualquer jogo, comparar assentos por todo o estádio e comprar em minutos, o que faz da plataforma a opção ideal para ingressos de última hora e para visitantes que viajam a Dorset para uma partida específica.

Quanto custam os ingressos do AFC Bournemouth?

Os preços do Bournemouth acompanham a demanda em três categorias, da Categoria A para os maiores jogos até a Categoria C, com valores de face para adultos variando recentemente entre cerca de £42 e £59, dependendo do setor.

Nos jogos de Categoria A, os assentos mais baratos para adultos têm ficado no Family Stand, por cerca de £42, subindo para aproximadamente £45 nos setores North Stand e South Stand, £46 no East Outer, £51 no Main Outer, £52 no East Centre e £59 no Main Centre. As concessões costumam ser alguns pounds mais baratas em todas as áreas, com ingressos júnior a partir de cerca de £11.

No StubHub, os preços acompanham a demanda em tempo real, em vez de categorias fixas. As visitas de Liverpool, Tottenham e Aston Villa estarão na faixa premium nesta temporada, enquanto os jogos de categoria inferior oferecem o melhor custo-benefício. O padrão é consistente em um estádio tão pequeno: os assentos mais baratos acabam primeiro, então quem compra cedo faz o melhor negócio.

O que esperar do AFC Bournemouth em 2026/27?

O Bournemouth inicia 2026/27 como um verdadeiro clube europeu pela primeira vez, após terminar em sexto lugar, em uma campanha que representou a melhor temporada de sua história.

Marco Rose herda um elenco moldado por Iraola em um dos times mais agressivos e agradáveis de assistir da divisão, e o desafio agora é sustentar esse nível em duas competições com um elenco pequeno e um estádio ainda menor. As últimas temporadas renderam vitórias em casa sobre Arsenal, Manchester City e Tottenham, prova de que o Vitality continua sendo uma das visitas fora de casa mais complicadas da Inglaterra, apesar do tamanho.

A agenda em casa oferece muito. O Liverpool visita o estádio em setembro, no primeiro retorno de Iraola à costa sul, o Tottenham chega no Boxing Day, e as noites europeias desembarcam em Dean Court pela primeira vez. Para os torcedores que querem ver os Cherries em sua melhor forma, esta é a temporada para estar lá.

Qual é a história do Vitality Stadium?

O Vitality Stadium, anteriormente conhecido como Dean Court, é um estádio de futebol em Boscombe, nos arredores de Bournemouth, e é a casa do AFC Bournemouth desde 1910.

Há muito tempo ele é o menor estádio da Premier League, com capacidade para cerca de 11.300 pessoas, depois de ter sido completamente reconstruído em 2001, com o gramado girado em noventa graus em relação à sua posição original. Originalmente remodelado como um estádio de três lados com capacidade para 9.600 pessoas, o local recebeu assentos na extremidade sul, antes não desenvolvida, em 2005.

Isso agora está mudando. Em vez de construir um estádio totalmente novo, o clube se comprometeu a reformar o Vitality por fases, com uma nova arquibancada sul substituindo a estrutura temporária e com a meta de longo prazo de expandir a capacidade para algo em torno de 20.000 e possivelmente além, tudo sem fechar o estádio. O local também recebeu várias partidas internacionais da seleção sub-21 da Inglaterra e jogos envolvendo a seleção feminina da Inglaterra.