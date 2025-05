Vasco pode pôr um fim na invencibilidade do Palmeiras?

Pablo Vegetti é a esperança contra a invencibilidade

Destaque do Vasco desde a sua estreia, em agosto de 2023, Pablo Vegetti é a esperança da torcida vascaína para quebrar a escrita contra o Palmeiras. Em 97 jogos pelo clube, o Pirata já balançou as redes em 47 oportunidades.

Na atual temporada, são 22 jogos e 14 gols marcados, além de duas assistências. Em um time com dificuldades e pouco repertório, as cabeçadas do argentino têm garantido pontos valiosos.

Defesa que ninguém passa

Para garantir o tabu por mais um tempo, o Palmeiras aposta totalmente em sua consistência defensiva. Em 2025, a equipe sofreu apenas 18 gols em 26 jogos, com uma média de 0.69 gols sofridos por partida. Esta solidez faz com que o Verdão seja candidato, mais uma vez, ao título da competição.

Se tratando exclusivamente de jogos contra o Vasco, a equipe não sofre gols do adversário desde o empate em 2 a 2, no Maracanã, em 2023. De lá pra cá, foram três vitórias, quatro gols marcados e nenhum sofrido.

Portanto, uma dica interessante pode ser a de uma vitória do Palmeiras sem sofrer gols, que marca 2.52 de odds na VBET.

Vasco x Palmeiras: um confronto histórico

Apesar da disparidade recente, o confronto entre Vasco e Palmeiras sempre traz à tona a história das equipes. Para os vascaínos, os títulos de 1997 e 2000, por Brasileirão e Mercosul, ecoam na memória.

Para os palmeirenses, a goleada na Libertadores de 1999 e o título Brasileiro dentro de São Januário em 2018 são os mais marcantes. Em ambos os lados, história e tradição que não deixam a desejar, como todo confronto entre clubes grandes no Brasil.

Em 1997, Carlos Germano parou o poderoso ataque do Palmeiras no Maracanã e garantiu o terceiro título do Brasileirão para o Vasco. Em 2000, foi a vez de Romário brilhar e comandar a histórica virada por 4 a 3 na Mercosul. No ano de 1999, o Palmeiras, que viria a ser campeão daquela Libertadores, foi a São Januário e não tomou conhecimento do atual campeão da competição. 4 a 2 e muita festa na casa do adversário. Já em 2018, Deyverson calou uma Colina Histórica lotada e consumou o título brasileiro do Verdão.

Ao todo , Vasco e Palmeiras já se enfrentaram em 105 oportunidades, com 53 vitórias do Verdão, 30 empates e 22 triunfos do Gigante da Colina.

Nos últimos anos, o Vasco se tornou um verdadeiro freguês do Palmeiras. A equipe carioca não supera o rival desde 2015, quando venceu por 2 a 0 no Allianz Parque. Desde então, foram 12 jogos, oito derrotas e quatro empates.

O que esperar do jogo?

Para a partida deste domingo (4), a tendência é de que o Palmeiras tomará a iniciativa contra o Vasco que, mesmo mandante, jogará fora de casa. Mais organizado e com uma equipe melhor tecnicamente, o Verdão, se vencer, e o Flamengo tropeçar, pode assumir a liderança isolada da competição. Em boa fase, a equipe paulista venceu bem o Ceará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, por 1 a 0, no Castelão.

Do lado vascaíno, a dificuldade para criar chances de gol tem sido uma tônica. Mesmo nas vitórias nos últimos jogos, todas dentro de São Januário, a equipe teve dificuldades e saiu, muita das vezes, sob vaias da torcida. Nessas ocasiões, quem brilhou foi Vegetti, que conseguiu ser decisivo com poucas oportunidades. E é aí que mora a chance do Gigante da Colina por fim na invencibilidade do Palmeiras.

Além disso, o duelo no Mané Garrincha representa também um teste para a torcida vascaína fora do Rio. A expectativa é de maioria alviverde nas arquibancadas, o que pode impactar o ambiente da partida. Em campo neutro, o Vasco terá que mostrar força psicológica para suportar a pressão e manter o foco nos momentos-chave do jogo. O comportamento da defesa nos primeiros 15 minutos e a eficiência nas bolas paradas devem ser determinantes para qualquer chance de zebra.

Em suma, não é improvável ver o Palmeiras vencendo por um gol de diferença, como aconteceu na última partida, também disputada em Brasília. Porém, se estiver inspirada, a equipe também pode aproveitar o momento difícil do Vasco e marcar mais gols. Para a equipe carioca, as chances estão nos pés (ou melhor, na cabeça de Vegetti), que em uma bola certeira, pode encerrar o jejum que dura desde 2015.

Se a história pesa, o futebol também surpreende. E no Mané Garrincha, o Vasco ainda sonha com um domingo épico.

