Por que a eliminação do Real no Mundial de Clubes prova que o Barça tem valor para vencer a La Liga

O Real Madrid foi completamente dominado na semifinal do Mundial de Clubes contra o PSG. Isso levanta mais perguntas do que respostas sobre suas perspectivas para a La Liga 25/26.

Apesar dos problemas financeiros do Barcelona, há uma sensação de estabilidade no elenco de Hansi Flick agora. Eles são nossa escolha de valor pré-temporada para o título de 25/26.

Mercado de vencedores da La Liga 2025/26 Odds Real Madrid 1.80 Barcelona 2.10 Atlético de Madrid 10.00 Athletic Bilbao 51.00 Villarreal 51.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Xabi Alonso enfrenta tarefa difícil no Real

Xabi Alonso aprendeu muito sobre seus jogadores do Real Madrid após assumir a equipe para o Mundial de Clubes de 2025. Apesar de ser um dos favoritos antes do torneio, o Real foi eliminado de forma contundente nas semifinais pelo Paris Saint-Germain.

A derrota por 4-0 expôs as fragilidades defensivas do Real. Vários ex-jogadores do Real apoiaram Alonso para resolver esses problemas. A mídia frequentemente foca na falta de trabalho defensivo de Kylian Mbappé e Vinícius Jr, cuja pressão mínima supostamente deixa o meio-campo e a defesa do Real expostos.

Na coletiva de imprensa após o jogo, Alonso admitiu que escolheu muitos jogadores com mentalidade ofensiva na derrota por 4-0 para o PSG. Encontrar o equilíbrio certo em sua linha de frente será vital para aliviar a pressão sobre o meio-campo e a defesa do Real.

Há sérias dúvidas sobre o papel de Kylian Mbappé em um time de Alonso. Ele teve o menor número de toques entre os jogadores de linha contra o PSG e mais uma vez demonstrou incapacidade de pressionar e recuar.

Se Mbappé pode ser treinado para ser um atacante que pressiona, ainda é incerto. Em contraste, a pressão incessante de Ousmane Dembélé causou todo tipo de problemas para o Real, e o francês coroou sua atuação com um gol merecido.

Alonso também precisa desesperadamente de um lateral-esquerdo confiável. Ferland Mendy continua a lutar com lesões, e Fran García foi deixado em apuros em várias ocasiões por Désiré Doué do PSG na semifinal do Mundial de Clubes.

Com tantos problemas não resolvidos, é difícil entender por que o Real está, atualmente, cotado como favorito para vencer a La Liga 2025/26.

O verão tranquilo do Barcelona pode ser sua força

Os rivais amargos do Real, o Barcelona, tiveram o luxo de assistir os homens de Alonso lutarem sob o sol americano. Os campeões da La Liga 2024/25 de Hansi Flick ficaram de fora do Mundial de Clubes deste verão. Isso pode ser bastante benéfico para eles a longo prazo.

O Barça certamente começará a nova campanha doméstica mais fresco e em melhor forma do que seus rivais ao título. Com muitas dúvidas sobre o Real em ambos os extremos do campo, Flick só precisou fazer ajustes menores em seu elenco na pré-temporada.

Embora as restrições financeiras continuem a atrapalhar os gigantes catalães, eles ainda conseguiram fortalecer suas fileiras de goleiros. Joan García chegou do rival da cidade, Espanyol.

Há também especulação contínua na mídia sobre uma possível transferência do atacante do Manchester United, Marcus Rashford, que ofereceria uma competição séria para nomes como Raphinha e Dani Olmo.

A principal dúvida para o Barça continua sendo o atacante polonês Robert Lewandowski. O veterano tem sido uma figura importante desde sua chegada ao Camp Nou. No entanto, com o polonês prestes a completar 37 anos no próximo mês, seu desempenho em gols pode começar a diminuir.

É aí que entra Lamine Yamal. A jovem estrela do Barça mostrou uma maturidade notável nos últimos 12 meses e elevou seu jogo a patamares ainda maiores. Com uma linha de ataque enérgica composta por Raphinha, Yamal e potencialmente Rashford apoiando Lewandowski, o Barça continua sendo o time a ser batido.