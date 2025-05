Vale a pena apostar nos vencedores dos Grupos na Libertadores?

Equilíbrio na Libertadores, descubra se vale apostar nos vencedores dos grupos da competição

Com a Fase de Grupos da Libertadores entrando em sua reta final, um questionamento já começou a rondar a cabeça dos apostadores: vale a pena apostar nos vencedores dos grupos da competição?

Em sete dos oito grupos da Libertadores, o equilíbrio é a palavra principal. Tirando o Palmeiras, que dominou completamente os seus adversários, a distância entre as equipes nos outros grupos é de, no máximo, dois pontos, com times fortes, inclusive, ocupando as terceiras posições, como Flamengo e Botafogo.

Mercado Palpite Odds Vencedor do Grupo C Flamengo 1.53 Central Córdoba 6.00 Vencedor do Grupo A Botafogo 4.00 Estudiantes 2.25 Vencedor do Grupo H Peñarol 3.10 Vélez Sarsfield 1.44 San Antonio Bulo Bulo 15.00 Vencedor do Grupo D São Paulo 1.07 Libertad 7.00 Vencedor do Grupo F Internacional 2.00 Bahia 2.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 06/05, às 9h49.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Veja mais dicas para apostas Libertadores na Goal

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Como funcionam as apostas no vencedor do grupo na Libertadores

Na VBet, a aposta em vencedores do grupo na Libertadores é simples. Lá, é preciso escolher qual dos três times terminará a fase na primeira posição. Tomando o grupo C, do Flamengo, como exemplo, as odds estão a favor de quem acredita na recuperação do Rubro-Negro, atual terceiro colocado.

Com dois jogos em casa para disputar, o Flamengo tem 1.53 de odds para terminar em primeiro, contra 6.00 do líder Central Córdoba. Com quatro pontos, o time brasileiro tem um elenco claramente mais forte que o dos adversários, o que justifica a odd atrativa neste momento.

Já praticamente definido, o grupo do Palmeiras não consta na aba de apostas de vencedores na VBet. Com nove pontos conquistados, o Verdão já se encontra a cinco pontos de distância do segundo colocado, e não dá sinal de queda de rendimento, embora possa poupar a equipe no futuro.

Grupo do Botafogo requer atenção

Sem conseguir encaixar um bom futebol em 2025, o Botafogo se complicou na Libertadores. Com apenas uma vitória em três jogos, o Glorioso precisa vencer se quiser se classificar.

Nesta terça-feira (6), o Botafogo encara, fora de casa, o Carabobo, e é franco favorito. Depois disso, a equipe recebe Estudiantes e Universidad de Chile no Estádio Nilton Santos. Nesta conjectura, o cenário é favorável ao Glorioso e para os que decidirem apostar na equipe. Atualmente, as odds para que o Botafogo vença o Grupo A são de 4.00, contra 2.25 do líder Estudiantes.

Veja as odds da VBet do grupo do Botafogo na Libertadores

No grupo H, o Peñarol encara a mesma situação que Flamengo e Botafogo. Na terceira posição, a tradicional equipe Uruguai fará os últimos dois jogos em casa e se encontra com dois pontos a menos que o líder Vélez Sarsfield. No momento, as odds para os uruguaios são de 3.10, contra 1.44 do Vélez e 15.00 do segundo colocado San Antonio Bulo Bulo.

São Paulo tem liderança encaminhada

Com sete pontos em nove disputados, o São Paulo já tem sua classificação, e na primeira posição, quase garantida. Após a partida desta terça-feira (6), contra o Alianza Lima, no Peru, o Tricolor recebe Libertad e Talleres no Morumbi para fechar a campanha na fase de grupos da Libertadores.

Neste momento, as odds para o São Paulo vencer o grupo D são de 1.07, contra 7.00 do vice-líder Libertad.

Veja as odds da VBet para o grupo do São Paulo na Libertadores

Equilíbrio reina no Grupo F

No famoso "Grupo da Morte", com Internacional, Bahia, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai, o equilíbrio reina. Com sete pontos, dois a mais que o vice-líder Internacional, é o Bahia que domina. Ao que tudo indica, a disputa ficará entre as duas equipes brasileiras.

No dia 28/05, às 19h, na última rodada, as equipes se enfrentam no que deve definir a liderança do grupo. Atualmente, as odds da VBet apontam 2.00 para o Internacional e 2.10 para o Bahia.

Vale a pena apostar nos vencedores dos grupos da Libertadores?

Sim, vale a pena. Mas é necessário analisar alguns pontos antes de seguir em frente, como calendário restante das equipes, o saldo de gols e, principalmente, na possibilidade de elencos alternativos a serem escalados pelos times já classificados.

No atual momento, os times que mais valem a aposta são Flamengo e Botafogo que, além de terem elencos mais fortes que os adversários, disputarão duas das últimas três partidas como mandantes, o que pode influenciar na classificação final dos grupos.

Com grupos em diferentes estágios de definição, o mercado de vencedores na fase de grupos da Libertadores oferece tanto apostas seguras quanto oportunidades mais ousadas. O segredo está em equilibrar análise de desempenho, calendário e leitura das odds.