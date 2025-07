Santos x Flamengo: bet365 tem odd aumentada de 2.40 para Neymar chutar ao gol

Faça sua aposta e garanta a super cotação para Neymar chutar ao gol pelo menos uma vez no primeiro tempo de Santos x Flamengo.

O Brasileirão 2025 voltou com tudo, e o duelo entre Santos x Flamengo nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, promete movimentar o mercado de apostas.

A bet365 liberou uma Super Aposta Aumentada para chutes ao gol de Neymar no 1º tempo, com odds aumentadas de 2.40 para quem se qualificar à oferta.

A promoção é válida apenas para clientes cadastrados na plataforma e com conta verificada.

Para quem ainda não tem cadastro, o formulário conta com um campo para inserir o código de indicação bet365, que pode liberar vantagens em ações futuras.

Como funciona a promoção?

A bet365 lançou uma Super Aposta Aumentada exclusiva para o confronto entre Santos e Flamengo, com foco total no camisa 10 do Peixe e da Seleção Brasileira.

Neymar voltou ao clube no começo do ano e, mesmo com as lesões, tem sido o jogador mais participativo nas ações ofensivas, principalmente no início das partidas.

Com base nisso, a plataforma criou uma Super Aposta Aumentada* para os chutes a gol de Neymar ainda no primeiro tempo.

As odds, que originalmente eram de 1.80, subiram para 2.40 para o craque chutar ao gol ao menos uma vez na etapa inicial, mas só aparecem para quem estiver logado, com saldo disponível e conta validada.

Super Aposta Aumentada - Santos vs Flamengo. São aplicados limites máximos de valor de aposta. Apenas para clientes novos e elegíveis.

Como participar da aposta aumentada da bet365

Participar das ofertas da bet365 é fácil, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse sua conta na bet365 ou cadastre-se; Durante o cadastro, insira o Código de Indicação bet365 no campo correspondente; Certifique-se de ter saldo ativo ou uma aposta recente registrada; Acesse a seção esportiva e procure Santos x Flamengo; Encontre o mercado sobre chutes ao gol do Neymar no 1º tempo, que está em destaque. Confirme a odd aumentada e finalize o seu palpite.

Termos e condições da oferta

Antes de aproveitar o bônus para apostar em Neymar chutando ao gol em Santos x Flamengo, é fundamental entender como ele funciona. A ação tem regras específicas que definem seu funcionamento. Veja os principais pontos abaixo:

Oferta válida apenas para apostas simples e pré-jogo.

Odds podem ser ajustadas ou removidas a qualquer momento.

Requer conta ativa, validada e com saldo disponível.

A promoção aparece apenas para usuários elegíveis.

Os chutes contabilizados devem ser considerados “no alvo”, segundo estatísticas oficiais.

Acesse o site da bet365 Brasil para acessar os termos e condições na íntegra.

Santos x Flamengo: palpites e expectativas

O Flamengo chega embalado para o duelo, liderando o campeonato e com a melhor defesa da temporada.

A equipe sofreu apenas quatro gols em 13 partidas e não é vazada há cinco rodadas seguidas. Do outro lado, o Santos tenta se reorganizar em meio à luta contra o rebaixamento.

O time da Vila tem a segunda pior campanha ofensiva do Brasileirão, mas conta com o retorno de Neymar, que participou diretamente de gols nas últimas duas rodadas em que participou.

Mesmo com a fase ruim, o Peixe costuma ser mais agressivo quando atua em casa, principalmente nos minutos iniciais.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado final Vitória do Santos 4.33 Resultado final Empate 3.30 Resultado final Vitória do Flamengo 1.90

Odds sujeitas a alterações. Última alteração feita dia 16/07, às 11h17.

Nos últimos confrontos entre as equipes, o Flamengo levou a melhor em três dos últimos quatro jogos contra o Santos. Fora de casa, o Rubro-Negro também mantém bom desempenho, com três vitórias nas últimas cinco partidas como visitante.

Já o Santos tem média de apenas 0,83 gol por jogo no Brasileirão, mas conta com Neymar como destaque: desde que voltou, e conseguiu jogar, o camisa 10 lidera a equipe em número de finalizações.

Mesmo com o favoritismo do Flamengo, o cenário é favorável para apostas em ações individuais, como a nova oferta da bet365 sobre Neymar.

Se ele repetir a intensidade dos amistosos e treinos, a aposta aumentada para chutes ao gol no 1º tempo pode se mostrar uma boa alternativa.