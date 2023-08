Rivalo app: Guia para apostar no celular

Criamos um guia ensinando como usar o Rivalo app, já que as apostas esportivas e os jogos de cassino fazem parte da rotina de muitos brasileiros.

No momento, não é necessário baixar um Rivalo app para ter uma experiência completa com a casa de apostas pelo smartphone ou tablet. Na verdade, a versão móvel conta com uma interface prática e totalmente otimizada para diferentes tipos de aparelhos. Também reunimos dicas sobre Rivalo apostas e demais vantagens deste site de apostas.

Análise do Rivalo mobile

Veja a nossa análise da Rivalo mobile, com notas de 0 a 5:





Rivalo Requisitos de sistema/sistema 4.9/5.0 Bônus e promoções 4.6/5.0 Recursos 4.7/5.0 Opiniões 4.8/5.0



No quadro acima, apresentamos nossa avaliação sobre o Rivalo app. A partir dela, concluímos que a plataforma atende a demanda dos jogadores, oferecendo vários recursos e funcionalidades na sua versão mobile. Além disso, os requisitos de sistema são básicos em comparação com os celulares atuais.

Como usar a Rivalo pelo celular

Agora apresentamos o passo a passo para você usar o Rivalo mobile app em seu celular. Lembrando que é um site móvel otimizado para funcionar em navegadores Android ou iOS.

Usando o seu celular, entre no site oficial da Rivalo.

Em seguida, no canto superior da tela do seu celular Android, vá nos “três pontinhos”.

Procure a opção “Adicionar à tela inicial” e aceite.

Se você está em um celular de sistema iOS, procure a opção “Compartilhar” e, logo após, “Adicionar à tela inicial”.

Após realizar esse simples tutorial, você já pode usar o Rivalo app em seu celular e todas suas funcionalidades. Ao decorrer deste artigo, apresentamos as principais funcionalidades do Rivalo mobile app.

Requisitos de sistema/compatibilidade

Para usar o Rivalo app, os requisitos são básicos por se tratar de um site móvel e não um app nativo. Isso significa que seguindo o tutorial ensinado anteriormente, você já pode acessar pelo seu celular. Abaixo destacamos os requisitos de sistema e compatibilidade.

Usar navegador em um celular Android ou um celular iOS;

Estar com acesso à rede internet;

Fazer cadastro no site oficial da Rivalo.

Como mencionamos, os requisitos são básicos. Dessa forma, a maioria dos smartphones não tem problemas para acessar essa plataforma.

Atendendo a esses requisitos, você já pode acessar o aplicativo Rivalo em seu celular e realizar apostas. Mais do que isso, você pode realizar depósitos, saques, acessar o atendimento ao cliente, conhecer as promoções disponíveis e muito mais.

O Rivalo mobile app permite que através do seu celular você possa realizar apostas esportivas em eventos que ainda vão acontecer e também em eventos ao vivo. Se você se tem maior interesse em aposta em jogos de cassino, você também pode usar o Rivalo app para realizar apostas online tradicionais e ao vivo.

Para melhorar a experiência do usuário, o Rivalo app possui uma interface intuitiva, organizada por categoriais. O usuário pode escolher os esportes por filtros, tais como Tênis, Futebol, Basquete, Futebol Americano, Vôlei, Basebol e muito mais.

Para quem prefere jogos de cassino, você também pode aplicar esses filtros em sua busca. Nessa categoria, O Rivalo mobile app possui Crash Games, Drops e Wins, Slots e muito mais.

Bônus disponível e como conseguir?

Sabemos que os bônus para plataformas de apostas online, são bastante procurados. Além disso, você pode abrir o site oficial e ir em “Promoções” e conferir o que está disponível no momento do seu acesso.

Bônus disponível para esportes

Nesse primeiro momento, falamos sobre os bônus disponíveis para apostas esportivas. A Rivalo app está ofertando o bônus de boas-vindas de apostas grátis até R$50.

Em resumo, novos clientes podem criar sua conta e fazer um depósito de no mínimo R$50 para ganhar 2 apostas grátis, cada uma no valor de R$25.

Confira os principais Termos e Condições da oferta:



As Apostas Grátis estarão disponíveis imediatamente após a confirmação do primeiro depósito de, no mínimo, R$50. Esse valor precisa ter sido depositado em uma única transação.



Caso a aposta seja vencedora, o usuário recebe os ganhos líquidos. Ou seja, o valor total ganho menos o valor da Aposta Grátis apostada.



A aposta grátis tem odds de 1.80 a 10.00.

Aplicam-se termos e condições gerais da Rivalo. T&Cs completos.

Bônus disponível para cassino

Se você está procurando promoções para o cassino, a operadora também oferece algumas ofertas. Entre as promoções disponíveis, você pode ganhar cashback ao jogar em slots, disponível de segunda a domingo.

No cassino Rivalo, você também pode participar de torneios mensais. Para mais informações visite o site e o regulamento das promoções.

Ações, serviços e opções disponíveis

Segundo o que apresentamos inicialmente, o Rivalo mobile app possui várias funções e uma interface intuitiva. Dessa forma, os serviços disponíveis no site para computador, também estão presentes para quem usa a função móvel do site.

Um recurso bastante procurado em plataformas de casas de apostas online, é a função de apostas ao vivo. Esse recurso está presente na casa Rivalo, o que consideramos positivo ao compararmos com outras casas.

A Rivalo possui um extenso mercado de apostas esportivas e catálogos de jogos de cassino. A casa de apostas é licenciada em Curaçao, sob licença 8048/JAZ. Dessa forma, a plataforma é segura e protege seus dados pessoais e bancários.

Portanto, é possível realizar saques, depósitos, apostas esportivas e em jogos de cassino, apostas online, atendimento ao cliente e muito mais. Para saber mais sobre a casa de apostas, confira nosso artigo da Rivalo para iniciantes.

Apostas esportivas no Rivalo app

Neste tópico, te apresentamos todas as modalidades de apostas esportivas disponíveis no site móvel, como realizá-las e muito mais.

Ao abrir o site móvel em seu celular, você pode consultar a aba “Esportes”, nela você verá os esportes disponíveis para realizar apostas.

Atualmente a casa oferece eventos do Futebol, Tênis, Basquete, Futebol Americano, Vôlei, Basebol, MMA, Tênis de Mesa, Hóquei no Gelo, Handebol, Boxe e Fórmula 1. Você pode filtrar por modalidade de esporte e assim consultar as odds, as apostas disponíveis e a data do evento.

O futebol é o esporte mais conhecido e assistido no Brasil, dessa forma, apresentamos para você o Futebol na casa de apostas Rivalo. Nela, você pode realizar apostas em vários campeonatos, segue abaixo a lista.

Campeonato Brasileiro, incluindo a série A e B do Brasileirão

Copa do Brasil

Copa Sul-Americana

Copa Libertadores

Champions League

Premier League

Futebol mundial feminino e muito mais

A partir desses campeonatos, você pode fazer um filtro e realizar suas apostas em eventos futuros e em eventos ao vivo.

A plataforma também permite você filtrar eventos “Próximos”, “Hoje” e “Amanhã”. Você pode utilizar de todos os filtros e deixar suas apostas mais rápidas e conforme os seus gostos.

Apostas em jogos de cassino

O site móvel é bem otimizado, conforme destacamos anteriormente. Dessa você, você pode alinhar suas preferências e jogar de maneira rápida e fácil, mesmo para os iniciantes.

Se a sua preferência é por jogos de cassino, basta selecionar, no canto superior da tela, a opção “Cassino” ou “Cassino Ao Vivo”.

Ao escolher “Cassino”, a plataforma te apresentará várias modalidades de jogos de cassino. Entre eles, os jogos favoritos, Novos Jogos, Escave por Cashback, WOWPot Legendário, Crash Games, Drops and Wins, Slots, Bingo, Jogos de Mesa, Vídeo Poker Jackpots e outros jogos.

Ao escolher “Cassino Ao Vivo” , você pode escolher entre jogos de Roleta, Bacará, Blackjack, Poker e realizar suas apostas ao vivo. Confira as odds e os termos e condições da plataforma.

Opiniões sobre o Rivalo app

Apresentadas as funcionalidades, ações e serviços do site móvel, concluímos apresentando os prós e contras. Avaliamos que a plataforma oferece um serviço fácil de utilizar, inclusive para iniciantes, com uma experiência completa em comparação a quem utiliza no computador.

O site móvel não apresenta falhas de carregamento ou problemas de segurança. Porém, a plataforma não possui transmissões ao vivo.

Prós Contras Interface intuitiva e de fácil uso Não possui transmissões ao vivo Carregamento rápido Atendimento um pouco demorado Serviços 100% em português

Portanto, conforme a nossa análise, a plataforma possui seus pontos positivos e negativos. No entanto, esclarecemos que se trata de uma avaliação subjetiva e você pode utilizar a plataforma e fazer suas próprias considerações.

Além disso, a plataforma está em constante mudança, sendo assim, tais pontos já podem terem sido aprimorados.

Em nossa avaliação, sentimos falta de um atendimento um pouco mais rápido. Porém, fomos respondidos e a empresa estava disposta a solucionar as dúvidas ou problemas.

Informamos que você pode receber um bônus ao se cadastrar no site móvel pelo seu celular.

