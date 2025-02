Previsões de Futebol: Dicas de apostas para ligas e campeonatos europeus

Os palpites desta semana trazem análises detalhadas das próximas partidas nas principais ligas da Europa.

Confira as nossas previsões de apostas para este fim de semana. Nesta rodada, as escolhas mais interessantes trazem Atletico Madrid, Bayern de Munique, Stuttgart e Rennes como protagonistas.

Jogo Seleção Odds na Superbet Stuttgart x Bayern Munique Bayern Munique 1.68 Preston x Burnley Burnley 2.20 QPR x Sheffield United Sheffield United 2.40 Atletico Madrid x Athletic Bilbao Atletico Madrid 2.05 Montpellier x Rennes Rennes 2.10

Odds fornecidas por Betway. Todas as cotações estão corretas no momento da publicação e estão sujeitas a alterações.

Veja a nossa avaliação do código bônus Superbet .

Em busca de uma plataforma confiável? Conheça os top 10 melhores sites de apostas

Palpite 1: Stuttgart x Bayern Munique: Bayern se aproxima do título

Data: 28/02/2025

Horário de início: 16h30 (horário de Brasília)

Nossa dica: Bayern Munique 1.68 na Superbet

O Bayern de Munique está caminhando para recuperar o título da Bundesliga, com uma vantagem de oito pontos sobre o Bayer Leverkusen. Eles podem aumentar essa vantagem para 11 contra o Stuttgart - equipe que eles derrotaram mais vezes na história do clube (94).

Os gigantes bávaros venceram em 13 de suas últimas 14 visitas a Stuttgart, marcando 2+ gols em 12 dessas 13 vitórias. Com oito vitórias nos últimos nove jogos da liga, o Bayern é o claro favorito. Enquanto isso, o Stuttgart venceu apenas dois dos seus últimos sete jogos.

Palpite 2: Preston x Burnley: Clarets avançam para as quartas de final

Data: 01/03/2025

Horário de início: 9h15 (horário de Brasília)

Nossa dica: Burnley 2.20 na Superbet

Este será o terceiro encontro entre as duas equipes nesta temporada, com os outros dois jogos terminando em 0-0. O Burnley deveria ter vencido o último encontro algumas semanas atrás e parece altamente improvável que repitam essa performance diante do gol.

Os Clarets estão 23 jogos invictos em todas as competições e não sofreram nenhum gol nos últimos 14 confrontos. Eles venceram cinco dos últimos nove encontros com o Preston, enquanto venceram oito dos últimos 11 jogos fora de casa.

Palpite 3: QPR x Sheffield United: Blades fortalecem chances de acesso

Data: 01/03/2025

Horário de início: 12h00 (horário de Brasília)

Nossa dica: Sheffield United 2.40 na Superbet

A corrida pelo acesso direto está esquentando, e com o Burnley fora de ação no Campeonato, o Sheffield United pode aumentar a distância para o terceiro lugar. Os Blades perderam apenas uma vez nos últimos 11 jogos fora de casa no Campeonato, e isso foi contra os rivais diretos Sunderland.

O Sheffield United venceu quatro das últimas sete visitas a Loftus Road. O QPR perdeu quatro dos últimos seis jogos e não derrotou uma equipe classificada em quinto ou superior durante toda a temporada.

Palpite 4: Atletico Madrid x Athletic Bilbao: Atletico Reafirma chances de título

Data: 01/03/2025

Horário de início: 17h00 (horário de Brasília)

Nossa dica: Atletico Madrid 2.05 na Superbet

O Atletico Madrid está em excelente forma, com apenas uma derrota em 24 partidas. O time de Diego Simeone é o único na La Liga que ainda não perdeu uma partida em casa nesta temporada, vencendo nove dos seus 13 jogos até agora.

O Athletic não venceu nas três últimas partidas fora de casa e ainda terá um confronto pela Liga Europa contra a Roma logo após este jogo. O Atletico só venceu mais vezes o Espanyol do que o Athletic, com 13 vitórias nos últimos 17 confrontos diretos.

Palpite 5: Montpellier x Rennes: Parisienses ampliam vantagem

Data: 02/03/2025

Horário de início: 13h15 (horário de Brasília)

Nossa dica: Rennes 2.10 na Superbet

As coisas estão difíceis para o Montpellier, que está a sete pontos da segurança. Eles perderam os últimos quatro jogos seguidos na Ligue 1, sofrendo 2+ gols em cada um, e apenas três times na Ligue 1 colecionaram menos pontos em casa nesta temporada.

Eles enfrentam um Rennes que encontrou sua forma e venceu três dos últimos quatro jogos, mantendo a rede inviolada nos três. Os Rubro-Negros venceram oito dos últimos 11 confrontos diretos. Eles também venceram cinco dos últimos nove encontros com equipes sob o comando de Jean-Louis Gasset.

O que esperar da rodada?

Todos esses resultados representam um bom valor de aposta neste fim de semana, e há um argumento justificável para apoiar todos os cinco resultados.

Bayern Munique, Atletico Madrid, Sheffield United e Rennes têm vantagens históricas sobre seus respectivos adversários.

Enquanto isso, o Burnley está com um preço generoso contra um adversário que deveria ter vencido há duas semanas. Como sempre, lembre-se de apostar de forma responsável nas previsões desta semana.