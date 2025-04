Previsões da Premier League para a 33ª Rodada

Previsões para a Premier League na 33ª rodada no meio da semana. As escolhas envolvem Manchester United, Chelsea e Liverpool.

Partida Palpite Odds na VBet Crystal Palace x Bournemouth Crystal Palace 2.61 West Ham x Southampton West Ham 1.49 Fulham x Chelsea Fulham 2.87 Manchester United x Wolves Wolves 3.68 Leicester City x Liverpool Liverpool 1.22

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 17/04, às 16h34.

Crystal Palace x Bournemouth: Miséria do Bournemouth continua

Data: 19/04/2025

Hora de início: 11:00

Nossa dica: Crystal Palace 2.61

Este jogo provavelmente teria sido muito mais equilibrado algumas semanas atrás. No entanto, a forma do Bournemouth declinou nas últimas semanas. Os Cherries venceram apenas um dos seus últimos sete jogos na Premier League. Eles venceram apenas dois dos sete jogos fora de casa na liga.

O Palace foi incrivelmente azarado na derrota por 5-2 contra o City no último fim de semana. Eles venceram quatro jogos seguidos em casa. Os Eagles venceram o Bournemouth em três dos seus últimos quatro confrontos no Selhurst Park.

West Ham x Southampton: Saints perto de um recorde Indesejado

Data: 19/04/2025

Hora de início: 11:00

Nossa dica: West Ham 1.49 na VBet

Apostar em quem joga contra o Southampton provavelmente é uma aposta segura no momento, independentemente do preço. Eles estão a caminho de se tornarem a pior equipe da história da Premier League. É difícil imaginá-los não dando o próximo passo nessa direção contra o West Ham.

Os Hammers tiveram um bom desempenho para obter um resultado em Anfield no último fim de semana, mas acabaram perdendo por 2-1. O West Ham venceu confortavelmente os outros dois clubes do fundo da tabela em casa nesta temporada. O Southampton perdeu incríveis 26 dos 32 jogos da liga nesta temporada.

Fulham x Chelsea: Fulham passa pelo derby de Londres

Data: 20/04/2025

Hora de início: 10:00

Nossa dica: Fulham 2.87 na VBet

O Chelsea só evitou a derrota em casa contra o Ipswich no último fim de semana graças a uma virada no segundo tempo. Eles têm um grande jogo europeu no meio da semana, o que pode deixá-los fatigados para esta partida.

O Fulham venceu o confronto de ida por 2-1 no início desta temporada. Os Cottagers venceram apenas dois dos últimos 26 encontros entre as duas equipes. No entanto, ambas as vitórias ocorreram nos últimos cinco confrontos diretos. A notável queda de forma do Chelsea faz com que o Fulham pareça um pouco subvalorizado. Os Blues não conseguiram vencer nos seus últimos oito jogos da liga fora de casa.

Man Utd x Wolves: Mais desgraça para o United

Data: 20/04/2025

Hora de início: 10:00

Nossa dica: Wolves 3.68 na VBet

Os Wolves historicamente enfrentaram dificuldades para vencer em Old Trafford. Agora, eles têm uma forte chance contra um United fora de forma. Os Red Devils também estão em ação na Europa durante a semana, e o empate com o Lyon na primeira mão significa que eles não poderão descansar jogadores.

Os Wolves garantiram uma vitória convincente sobre o Spurs no último fim de semana e agora venceram quatro jogos consecutivos na liga. Eles também venceram o confronto de ida por 2-0. O United venceu apenas dois dos últimos nove jogos em casa na liga. Enquanto isso, os Wolves venceram três seguidos fora de casa.

Leicester City x Liverpool: Reds se aproximam do título

Data: 20/04/2025

Hora de início: 12:30

Nossa dica: Liverpool 1.22 na VBet

Assim como contra o Southampton, apostar contra o Leicester é tipicamente uma aposta confiável. Eles conseguiram um ponto contra o Brighton no último fim de semana, o que pelo menos pôs fim a uma sequência de nove derrotas consecutivas na liga para os Foxes. Em casa, no entanto, eles perderam oito seguidos sem marcar - um novo recorde negativo no futebol inglês.

O Liverpool está potencialmente a apenas uma vitória de conquistar o título. Eles podem vencê-lo aqui, dependendo do resultado do Arsenal em Ipswich. Os Reds venceram convincentemente os últimos cinco confrontos diretos. Eles não perderam um único ponto nesta temporada contra uma equipe que ocupa a 15ª posição ou inferior.

Resumo da rodada

O Crystal Palace oferece um ótimo valor para as apostas neste fim de semana. Embora Liverpool e West Ham sejam favoritos a justo preço contra equipes destinadas ao rebaixamento, os Eagles apresentam um preço mais atraente.

Wolves e Fulham estão cotados com odds mais longas, mas há um argumento forte a ser feito para cada um. No entanto, ambos enfrentam clubes imprevisíveis do top seis, o que adiciona um elemento de risco.