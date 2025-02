Previsões da 27ª rodada da Premier League

Veja as previsões para a 27ª rodada da Premier League, incluindo escolhas para os jogos do Arsenal, Everton e Aston Villa.

Jogo Seleção Odds na Superbet Brighton x Bournemouth Brighton 2.07 Crystal Palace x Aston Villa Aston Villa 2.45 Brentford x Everton Everton 3.50 Nottingham Forest x Arsenal Nottingham Forest 3.85 West Ham x Leicester West Ham 1.66

Palpite 1: Brighton x Bournemouth: Vitória dos Seagulls no clássico da Costa Sul

Data: 25/02/2025

Horário de início: 16:30

16:30 Nossa dica: Brighton com odds de 2.07 na Superbet

O Brighton recuperou sua forma nas últimas semanas, vencendo seus últimos três jogos. Eles venceram seis dos últimos oito em todas as competições, com quatro dessas vitórias sem sofrer gols.

Os Seagulls têm dominado esse confronto recentemente, vencendo cinco das últimas sete partidas entre eles. Já o Bournemouth está vivendo uma temporada excepcional, mas após a derrota por 1-0 em casa para o Wolverhampton no sábado, é incerto como vão reagir à derrota.

Palpite 2: Crystal Palace x Aston Villa: Dia de alegria fora de casa para o Villa

Data: 25/02/2025

Horário de início: 16h30

16h30 Nossa dica: Aston Villa com odds de 2.45 na Superbet

Pode parecer uma escolha surpreendente, dado o recente desempenho do Palace, mas vale a pena notar que a maior parte de seu sucesso veio fora de casa. Eles venceram seis dos últimos sete jogos fora na liga, comparado a somente uma vitória em oito em casa na elite.

O Villa está começando a integrar seus novos reforços, com Marcus Rashford e Marco Asensio ajudando na vitória sobre o Chelsea no fim de semana. O clube de Midlands venceu cinco dos seus últimos oito jogos da Premier League disputados numa terça-feira.

Palpite 3: Brentford x Everton: Brentford se complica contra o Everton

Data: 26/02/2025

Horário de início: 16:30

16:30 Nossa dica: Everton com odds de 3.50 na Superbet

O Everton se destaca como a melhor escolha de valor na semana, prosperando sob o comando de David Moyes. Deveriam ter vencido o Manchester United no fim de semana e venceram ambos os jogos fora sob Moyes.

O desempenho do Brentford em casa desmoronou nas últimas semanas, perdendo cinco dos últimos seis em Londres Oeste. As Abelhas também não venceram em seis jogos da Premier League disputados a meio da semana desde o início da temporada passada, e não venceram o Everton em cinco confrontos.

Palpite 4: Nottingham Forest x Arsenal: Gunners tropeçam novamente

Data: 26/02/2025

Horário de início: 16:30

16:30 Nossa dica: Nottingham Forest com odds de 3.85 na Superbet

As dificuldades recentes do Nottingham Forest ficaram evidentes, com três derrotas nos últimos quatro jogos da Premier League. Um confronto contra o Arsenal pode não parecer oportuno, mas dado o terrível momento de lesões dos Gunners, o Forest pode voltar ao caminho das vitórias.

O Arsenal pareceu desgastado e derrotado na derrota por 1-0 no fim de semana contra o West Ham e agora está 11 pontos atrás na corrida pelo título. Os Gunners venceram apenas um jogo fora contra uma equipe que começou esta rodada da semana na metade superior da tabela. Apenas o Liverpool impediu o Forest de vencer em casa nas últimas seis partidas.

Palpite 5: West Ham x Leicester: Outro golpe para o Leicester

Data: 27/02/2025

Horário de início: 17:00

17:00 Nossa dica: West Ham com odds de 1.66 na Superbet

O West Ham começa a encontrar sua forma sob o comando de Graham Potter, após uma impressionante vitória fora de casa por 1-0 sobre o Arsenal no fim de semana. Eles não devem ter problemas para superar o Leicester, que perdeu 10 dos seus últimos 11 jogos na liga.

Os Hammers perderam apenas um dos seus últimos 14 jogos da Premier League contra equipes promovidas. O West Ham jogou seis partidas históricas da Premier League numa quinta-feira e perdeu apenas uma delas.