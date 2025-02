Por que o Nice é uma boa escolha na corrida do Top 4 da Ligue 1

O Nice desafiou as expectativas nesta temporada. Mas será que tem fôlego para terminar entre os 4 melhores?

Nice pegou muitos torcedores de surpresa nessa temporada, e segue firme na corrida para se manter entre os quatro melhores da Ligue 1.

Odds para o Nice Odds na Superbet Vaga entre os quatro primeiros 2.00 Vencedor sem PSG 10.00

As odds estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 27/02, às 15h.

O Nice é um azarão para os quatro primeiros?

Alguns podem argumentar que sim, dada a dificuldade passada em chegar aos quatro primeiros. O Nice não termina entre os quatro primeiros na Ligue 1 desde a temporada 2016/17, mas isso pode estar prestes a mudar se sua trajetória ascendente continuar.

Uma vitória emocionante por 8-0 sobre o Saint Etienne impulsionou sua recuperação, e desde então não olharam para trás. Até o momento, eles perderam apenas dois dos seus últimos 19 jogos de liga.

Eles estavam em 12º na tabela antes dessa vitória histórica, tornando sua ascensão ainda mais notável. Seus próximos adversários, coincidentemente, são o Saint-Etienne, e outra exibição dominante pode fazer as odds para os quatro primeiros caírem ainda mais.

Quais são as odds para terminar no top 4

Curiosamente, apesar de estar três pontos atrás do Nice, o Monaco está cotado a 2.00 na Superbet para terminar entre os quatro primeiros. As odds mais curtas sugerem que ele tem mais chances de terminar entre os quatro primeiros que o Nice. Isso apesar do fato de o Monaco ter perdido mais jogos, considerando as últimas seis disputas, do que o Nice nas últimas 19 rodadas.

Isso pode indicar que as casas de apostas ainda estão subestimando o Nice. Ainda mais quando consideramos os próximos jogos serão contra equipes da metade inferior da tabela.

Até onde o Nice pode ir nesta temporada?

Apesar do ressurgimento, suas chances de alcançar o PSG no topo são inexistentes. Estão 16 pontos atrás dos parisienses e precisariam de um colapso catastrófico para alcançar o PSG.

Isso é altamente improvável de acontecer, e com as odds para os quatro primeiros bem baixas, não há muito valor no mercado. Uma alternativa é o mercado para vencedor da Ligue 1 sem o PSG.

Marselha (1.55), Monaco (4.50), Lille (7.50) e Nice (10.00) são os quatro times liderando a corrida. O Marselha está atualmente em segundo, apenas três pontos à frente do Nice. A diferença apertada certamente não justifica a enorme diferença de preço.

Isso sugere que há potencial valor em apostar no Nice, que atualmente é a equipe melhor colocada atrás do Marselha. O Nice derrotou o Marselha no final de janeiro, antes de sofrer uma derrota por 3-0 para o Auxerre no último fim de semana. Isso lhes deu tantas derrotas em cinco jogos de liga quanto o Nice teve na já mencionada sequência de 19 jogos.

Complicando ainda mais para o Marselha, eles também precisam jogar contra três dos cinco primeiros fora de casa em seus jogos restantes. Junte isso à sua recente instabilidade, e de repente eles não parecem mais tão favoráveis para uma segunda colocação atrás do PSG.

Embora não tenham terminado entre os dois primeiros da Ligue 1 desde 1975/76, os recordes existem para serem batidos, e este time do Nice tem potencial para isso.