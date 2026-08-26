Palpite Vasco x Vitória - Copa do Brasil - 26/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Vitória, válida pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26), às 21h30.

Melhores palpites para Vasco x Vitória

Vitória do Vasco, com odds de 1.66 na bet365

Facundo Colidio marcar a qualquer momento, com odds de 2.87 na bet365

Renê ter dois ou mais chutes, com odds de 1.50 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vasco e Vitória vêm de derrotas pesadas.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Vasco da Gama fez um primeiro tempo competitivo na casa do líder e, em questão de poucos minutos no início da etapa complementar, implodiu de maneira inacreditável, a ponto de sofrer uma acachapante derrota por 4 a 1 diante do Palmeiras. Embora o resultado não possa ser considerado surpreendente, a maneira como ele veio chamou a atenção.

Assim como o Cruzmaltino, o Vitória sofreu uma derrota na qual concedeu gols apenas na etapa complementar, mas não compartilhou o nível inicial de competitividade do Vasco, apesar de um placar final menos elástico. Durante 90 minutos, o Vitória foi dominado em casa pelo Bahia de maneira inesperada, considerando o nível absurdo de chances criadas pelo Tricolor de Aço até aplicar o 2 a 0 no Barradão.

Prováveis escalações de Vasco e Vitória

Vasco: L. Jardim, P. Henrique, C. Cuesta, R. Renan, L. Piton, T. Mendes, Tchê Tchê, Adson, A. Gómez e Colidio

Vitória: L. Arcanjo, E. Britez, Cacá, L. Candido, Ramon, E. Martínez, Zé Vitor, Erick, Matheuzinho, Tarzia e Renê

Veja as odds para Resultado da Partida

Contextos distintos merecem as devidas ressalvas

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O Vitória ter sido dominado da maneira que foi em um clássico de início ao fim já seria alarmante caso tivesse acontecido na casa do Bahia. O fato de esse jogo ter ocorrido no Barradão, onde o Vitória tem sido extremamente competente neste ano, levanta sérios questionamentos sobre o momento dessa equipe, que chega para um dos jogos mais importantes da temporada.

A equipe do Vitória não passa particularmente perto do nível de desempenho médio necessário para abrir uma vantagem fora de casa no torneio eliminatório. Por pior que seja a fase do Vasco, a equipe mandante mantém uma vantagem considerável nesta partida.

Palpite 1 Vasco x Vitória: Vitória do Vasco, com odds de 1.66 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Reforço argentino marcou o primeiro pelo Vasco

Em meio à derrota por 4 a 1 para o Palmeiras e todos os pontos negativos que ela escancara sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, uma boa notícia para o decorrer da temporada foi a produção de Facundo Collidio na reta final do segundo tempo. O atacante argentino acabou entrando quando o jogo já estava resolvido e conseguiu deixar a sua marca.

Sozinho, Colírio finalizou mais vezes que os três homens de frente titulares do Vasco na partida: Andrés Gómez, Adson e David. O atleta argentino recém-chegado do River Plate marcou o gol de honra do Vasco em apenas sua segunda aparição pelo clube. Colidio bate na porta por uma vaga no time titular para ajudar esse ataque altamente inconsistente.

Palpite 2 Vasco x Vitória: Facundo Colidio marcar a qualquer momento, com odds de 2.87 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Renê brilhou em sua última aparição pela Copa do Brasil

Renê não fez um grande clássico contra o Bahia, longe disso, mas, até pelas limitações de elenco do Vitória e principalmente pelo que fez para ajudar o time a chegar nesta fase, este atacante segue como peça instrumental deste sistema ofensivo.

Durante os dois jogos na fase de mata-mata anterior contra o Athletico-PR, Renê totalizou cinco chutes e marcou duas vezes. Já no Campeonato Brasileiro, o centroavante do Vitória possui uma média de 2.4 chutes por jogo.

Palpite 3 Vasco x Vitória: Renê ter dois ou mais chutes, com odds de 1.50 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.