Confira os palpites Sporting Cristal x Palmeiras para o confronto em Lima, nesta terça-feira (5), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites para Sporting Cristal x Palmeiras

Nossa análise: Momento das equipes

Sporting Cristal e Palmeiras entram em campo pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto que vale a liderança do grupo. O time peruano chega na frente, enquanto o Verdão aparece pressionado após tropeços recentes.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, mas com leve superioridade técnica do lado brasileiro.

O Sporting Cristal lidera o grupo com seis pontos em três jogos, com duas vitórias e uma derrota. A equipe vem de vitória sólida por 2 a 0 sobre o Júnior Barranquilla e, jogando em casa, costuma impor intensidade e dificultar a vida dos adversários.

Na temporada, soma sete vitórias, quatro empates e oito derrotas em 19 partidas.

O Palmeiras ocupa a 2ª posição, com cinco pontos, após dois empates e uma vitória. Apesar da campanha na Libertadores não ser dominante até aqui, o time de Abel Ferreira vive grande fase na temporada, com 21 vitórias em 29 jogos.

A equipe mantém um padrão competitivo alto e costuma responder bem em jogos decisivos.

Prováveis escalações de Sporting Cristal x Palmeiras

Sporting Cristal: Diego Enriquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro, Irven Ávila;

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan Elias, Ramón Sosa, Flaco López.

Palmeiras usa experiência e qualidade para buscar vitória

O Palmeiras chega pressionado, mas esse tipo de cenário costuma favorecer a equipe, que tem um modelo de jogo consolidado e experiência em competições continentais. Mesmo fora de casa, o Verdão tende a controlar melhor os momentos da partida.

O Sporting Cristal deve competir e tentar usar o fator casa, mas pode ter dificuldades para sustentar o ritmo diante de um adversário mais consistente. Em um jogo de detalhes, a qualidade coletiva do Palmeiras pode fazer a diferença.

Palpite 1 para Sporting Cristal x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 1.72 na bet365

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Jogo ganha ritmo e favorece mais gols

O confronto reúne duas equipes que têm mostrado capacidade ofensiva ao longo da competição. O Sporting Cristal, jogando em casa, deve buscar o ataque, enquanto o Palmeiras tem qualidade para responder e explorar espaços.

Além disso, o contexto de disputa pela liderança tende a deixar o jogo mais dinâmico, principalmente se o placar se movimentar cedo.

Com mais intensidade e oportunidades ao longo da partida, o cenário favorece um número maior de gols.

Palpite 2 para Sporting Cristal x Palmeiras: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Espaços permitem chances para os dois lados

Mesmo com o Palmeiras sendo favorito, o Sporting Cristal deve conseguir criar oportunidades, principalmente atuando em casa e aproveitando momentos de pressão.

A equipe já mostrou eficiência ofensiva no grupo.

O Verdão, por sua vez, dificilmente passa em branco, principalmente em jogos com mais espaço.

Com ataques ativos e um confronto aberto em determinados momentos, a tendência é de gols para ambos os lados.