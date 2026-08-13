Palpite Rosario Central x Corinthians - Copa Libertadores - 13/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Rosario Central x Corinthians, válida pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira (13), às 21h30.

Melhores palpites para Rosario Central x Corinthians

Vitória do Rosario Central, com odds de 2.35 na bet365

Ángel Di María marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 1.90 na bet365

Ángel Di María sofrer duas ou mais faltas, com odds de 1.53 na bet365

bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Apesar de pontuação superior na primeira fase, Rosário abre o confronto em casa.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Rosario Central foi o melhor segundo colocado na primeira fase da Libertadores, somando 13 pontos, dois a mais do que o Corinthians, líder de sua chave. A derrota para o Independiente del Valle na última rodada acabou lhe custando a liderança da chave, enquanto no Campeonato Argentino a equipe de Jorge Almirón vem de uma vitória de virada contra o Aldosivi, fazendo valer o seu mando de campo.

Assim como o Rosario, o Corinthians também sofre a sua única derrota na Libertadores na rodada final da fase de grupos, quando já tinha a classificação garantida. Mais recentemente, o Timão conquistou o que pode ser considerado, sem medo, uma das suas maiores vitórias no Campeonato Brasileiro, superando o Bragantino no interior paulista.

Prováveis escalações de Rosario Central e Corinthians

Rosario Central: Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila, Sández, Ibarra, Pizarro, Cantizano, Di María, Fernández e Copetti

Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Paulista, G. Henrique, M. Bidu, Allan, Raniele, K. César, R. Garro, B. Bidon e P. Raul

Rosario Central justifica o favoritismo em casa

Semifinalista da edição passada do Campeonato Argentino, o Rosario Central conseguiu dar o troco no River Plate recentemente, indo ao Monumental e conquistando a vitória por 1 a 0. O gosto não é o mesmo de uma vitória em duelo eliminatório, mas serve para ilustrar o momento positivo que vive a equipe comandada por Jorge Almirón.

A eliminação mais recente do Timão em um duelo eliminatório veio na Copa do Brasil, justamente por conta dos seus problemas fora de casa. Se contra o Internacional o Timão teve dificuldades, o buraco é mais profundo diante de uma equipe como o Rosario Central, definitivamente apresentando um nível superior nesta temporada.

Palpite 1 Rosario Central x Corinthians: Vitória do Rosario Central, com odds de 2.35 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mais um excelente capítulo na história de Ángel Di María

O paralelo é inevitável quando o primeiro jogo do Timão após a confirmação da não renovação com Memphis Depay ocorre diante de uma equipe cuja contratação badalada entregou tudo aquilo que faltou para Depay individualmente no Corinthians, apesar de sua contribuição em campanhas de títulos.

Optando por um retorno às origens neste que é o capítulo final de sua carreira, Di María tem um excelente desempenho desde sua chegada ao Rosario Central, totalizando 22 contribuições diretas para gols em 41 aparições, servindo como a referência desta equipe em diferentes aspectos.

Palpite 2 Rosario Central x Corinthians: Ángel Di María marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Di María é o centro das atenções

O trabalho principal da defesa do Timão nesta visita à Argentina é conter Di María para assim ter chances de conquistar um resultado minimamente positivo para trazer à Neo Química Arena. Pela maneira como atua e pelo perigo que representa, Di María está mais suscetível do que quase todos os outros jogadores deste duelo a um número significativo de faltas.

Utilizando a fase de grupos da Libertadores como uma referência, Di María, que atuou em cinco dos seis jogos do Rosario Central, sofreu uma média de 2,6 faltas por jogo. Considerando uma amostra ainda mais recente, Di María sofreu múltiplas faltas em três das últimas cinco partidas válidas pelo Campeonato Argentino.

Palpite 3 Rosario Central x Corinthians: Ángel Di María sofrer duas ou mais faltas, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.