Palpite PSG x Slovan Bratislava - Champions League - 09/09/2026

Nosso especialista em apostas espera que os campeões europeus se mostrem fortes demais em casa nesta estreia, com os visitantes prestes a sofrer uma derrota enorme.

Dicas de apostas para PSG x Slovan Bratislava:

Artilheiro a qualquer momento: Desire Doue, com odds de 1.74 na Betboom ;

; Handicap de três vias: PSG para vencer com handicap de -3, com odds de 2.01 na Betboom ;

; Assistências do jogador 1+: Achraf Hakimi para conseguir ao menos 1 assistência, com odds de 2.75 na Betboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 5x0 Slovan Bratislava;

Palpite de artilheiros: PSG – Kvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembélé x2, Ferran Torres.

O Paris Saint-Germain inicia a defesa do título europeu recebendo o time eslovaco do Slovan Bratislava na quarta-feira à noite. Os parisienses buscam se tornar apenas a quinta equipe a vencer três títulos consecutivos da Champions League/Copa dos Campeões da Europa. No entanto, o início lento na temporada nacional dificilmente terá agradado o técnico Luis Enrique.

O PSG está surpreendentemente sem vencer após as primeiras três rodadas da Ligue 1, uma sequência que ninguém poderia ter previsto. Os franceses também perderam seu primeiro jogo em casa na última sexta-feira, quando o Monaco virou o placar para conquistar os três pontos. Ainda assim, o PSG tem prosperado nesta competição nos últimos anos, e este jogo pode ser justamente o estopim para a temporada.

O Slovan Bratislava garantiu vaga na fase de liga da Champions League após uma campanha invicta nas eliminatórias. Com isso, o técnico Yaya Touré se tornará o primeiro africano a comandar uma equipe nesta competição.

No entanto, os comandados de Touré vivem um momento de baixa exatamente no pior instante possível. Perderam os dois últimos jogos, embora tenha havido bastante rotação no elenco visando esta quarta-feira. Os Sky Blues vão se apoiar na confiança conquistada com os resultados fora de casa durante as eliminatórias. Ainda assim, o Parc des Princes representa um desafio completamente diferente de tudo o que já enfrentaram.

Escalações esperadas para PSG x Slovan Bratislava

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembélé;

Escalação esperada do Slovan Bratislava: Takac, Blackman, Marković, Bajrić, Cruz, Martínez, Pokorný, Mustafić, Barseghyan, Camara, Šporar.

Optando pela aposta de valor

Os donos da casa contam com um dos ataques mais temidos de toda a Europa. Na temporada passada, Kvicha Kvaratskhelia foi o maior artilheiro do clube nesta competição, com 10 gols em 16 partidas. Ficou apenas cinco atrás do vencedor da Chuteira de Ouro, Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé, que costuma liderar o ataque do time de Enrique, marcou oito gols em 13 partidas. Apostar em qualquer um deles ou no novo reforço Ferran Torres para balançar as redes na quarta-feira não é uma boa aposta de valor. Por isso, sugerimos apostar em Desire Doue para marcar na estreia do PSG na Champions League.

Doue não se saiu nada mal na temporada passada, com cinco gols em 13 partidas. Ele teve dois chutes no alvo, cinco toques na área adversária e 100% de aproveitamento em dribles diante do Monaco na semana passada. Contra uma equipe do porte do Bratislava, todo o setor ofensivo deve ter bastante chances, com Doue pronto para marcar ao menos uma vez.

Dica de aposta 1 para PSG x Slovan Bratislava: Artilheiro a qualquer momento: Desire Doue, com odds de 1.74 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Slovan Bratislava nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mais uma noite difícil para o Slovan

Os comandados de Enrique têm se destacado na Champions League nos últimos anos. Estão invictos nos últimos 11 jogos europeus, com sete vitórias e quatro empates. Les Rouge-et-Bleu também estão em uma sequência de seis jogos sem perder no Parc des Princes nesta competição. O último campeão em título a perder sua estreia europeia em casa foi o Celtic, em 1968.

O treinador espanhol tem um retrospecto excepcional na Champions League. Ele tem 63% de aproveitamento como técnico, o maior de qualquer treinador na história que já comandou pelo menos 50 jogos da Champions League. Além disso, o PSG está invicto nos últimos dois confrontos diretos, com uma vitória e um empate na Europa League, na temporada 2011/12.

Se a última campanha na Champions League servir de referência, os visitantes terão uma noite difícil. Em 2024/25, o Slovan perdeu todos os oito jogos da fase de liga, com agregado de 27 a 7. Tendo sofrido uma média de 3,38 gols por 90 minutos, os comandados de Touré devem sofrer gols novamente na quarta-feira à noite.

Dica de aposta 2 para PSG x Slovan Bratislava: Handicap de três vias: PSG para vencer com handicap de -3, com odds de 2.01 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Início lento prestes a engatar

O PSG teve dois jogadores empatados como maiores assistentes da última Champions League. Kvicha Kvaratskhelia e seu capitão Achraf Hakimi registraram seis assistências cada um na campanha. Empataram na liderança ao lado de Michael Olise, do Bayern de Munique, evidenciando a influência de Hakimi nas noites europeias.

Apesar de ser lateral-direito, Hakimi costuma avançar bastante e frequentemente participa das jogadas ofensivas do PSG. Para se ter ideia, o capitão marroquino registrou quatro finalizações e nove toques na área adversária diante do Monaco na semana passada. Ambos os números foram os maiores da partida entre as duas equipes. Ele ainda não marcou nem deu assistência nesta temporada, mas esta partida pode ser o estopim para a campanha.

Hakimi marcou dois gols e deu duas assistências em 18 jogos da Ligue 1 na última temporada. Em contraste, marcou um gol e registrou seis assistências em 13 partidas da Champions League. É uma aposta ousada. No entanto, dada a qualidade do adversário e o forte retrospecto do PSG nesta competição, esperamos que ele forneça ao menos uma assistência na noite.

Dica de aposta 3 para PSG x Slovan Bratislava: Assistências do jogador 1+: Achraf Hakimi para conseguir ao menos 1 assistência, com odds de 2.75 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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